Teiginiai
Переброска трех сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МИГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" привела в ужас всю Прибалтику и Польшу. Об этом рассказали военные эксперты. Литва, Латвия и Эстония сомневаются, что США придут им на помощь.
Verdiktas
МИГ-31 действительно были замечены в воздушном пространстве Калининграда. Воздушные машины этого типа действительно могут переносить ракеты "Кинжал". Неправда то, что появление трех истребителей-перехватчиков вызвало панику в странах Балтии и Польше. Неправда, что Литва, Латвия и Эстония сомневаются в том, что США придут им на помощь в случае агрессии со стороны Российской Федерации. Наш вердикт – недостоверная информация и манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы появление истребителей-перехватчиков МИГ-31, вооруженных "Кинжалами" в Калининграде, прокомментировал следующим образом: "Думаю, что нам не стоит слишком беспокоиться о местонахождении тех или иных ракет. Тем более, что арсеналы, находящиеся в Калининграде, активно использовались в войне против Украины, и это их значительно опустошило. Эти ракеты никак не меняют ситуацию".
Упоминаний о МИГ-31 с "Кинжалами" на борту в Литве было несколько, однако все эти сообщения объединяет одно – отсутствие паники и то, что на них никто не обратил внимания. Не наблюдается паники и в Латвии. Небольшое сообщение, точнее даже заметка о появлении МИГ-31 в Калининграде, имеется на сайте объединенного новостного портала Латвийского радио и телевидения. Другие порталы, насколько нам удалось установить, проигнорировали эту новость, которая, если верить авторам видеосюжета, должна была устрашить и запугать жителей Латвии. Нет паники и в Эстонии, информационные порталы которой коротко отметили появление МИГ-31 в Калининграде.
Ни Литва, ни Латвия, ни Эстония и Польша не сомневаются в том, что США в случае необходимости выполнят свои обязательства согласно пятой статье устава НАТО. Более того, сами США неоднократно, в том числе и в нынешнем году, заявляли о своей приверженности принципам коллективной обороны стран, входящих в Североатлантический Альянс. Джо Байден, президент США, например, заявил об этом в конце июня.
- Источники
- Анушаускас: размещенные в Калининграде ракеты "Кинжал" на безопасность не влияют
- Истребители ВВС РФ, вероятно, вторглись в воздушное пространство Финляндии
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