Фейк: Англосаксы намерены сократить население России на 100 миллионов человек

В социальных сетях распространяется видеозапись выступления Григория Куранова, представителя Владимира Путина на Дальнем Востоке. Он рассказывает о том, что страны Запада "разрабатывают" вирус бесплодия для россиян и намереваются сократить население Земли до "золотого миллиарда". Объясняем, что и первая, и вторая теории – фейк.

Teiginiai

Англосаксы намерены сократить население России на 100 миллионов человек. Представитель Владимира Путина на Дальнем Востоке Григорий Куранов в рамках Восточного экономического форума заявил, что Запад разрабатывает вирус бесплодия для россиян. "По их подсчётам, в России должно остаться 50 миллионов. Этого достаточно для добычи полезных ископаемых, для работы на вредных производствах, а продукты пойдут туда, где вот эти 200 миллионов из “золотого миллиарда» будут жить", - заявил Куранов.

Verdiktas

Тезисы, которые озвучивает господин Куранов, являются мистификацией и конспирологией, которая основывается на фальсифицированных документах. Нет никаких доказательств существования некоего управляющего всеми правительства, которое стремится к сокращению населения Земли до так называемого “золотого миллиарда”. Наш вердикт – мистификация и фейк.

Melo detektoriaus komentaras

Теории, о которых говорит в своем выступлении Куранов, являются чрезвычайно популярными как в среде пророссийских блогеров, СМИ, так и политиков. И мы, и наши коллеги из других изданий неоднократно писали и говорили, что конспирологические теории о разработках всякого типа вирусов для сокращения населения Земли, того или иного государства, нации являются мистификацией.

Теория о существовании "золотого миллиарда" - такая же фальшивка и мистификация, как и "план Даллеса". Теория про "золотой миллиард" популярна в России: согласно ей, контроль над ресурсами Земли либо находится в руках некоей мировой элиты (подразумевается экономическая и политическая элита западных стран), либо такая элита стремится установить контроль над земными ресурсами. В теории “золотого миллиарда”, как и во многих других, существенна основа – некое мировое закулисье управляет всеми процессами и стремится к определенной “злодейской” цели, а “простые люди” остаются в безвестности и слепо ведутся на все манипуляции. Дальше теория приспосабливается к тому, что волнует людей.

В этом конкретном случае мы видим, что в роли таинственного мирового правительства выступают “англосаксы”, то есть, по всей видимости, США и Великобритания. Однако и в этом случае теории о том, что коллективный Запад стремится к тому, чтобы навредить России, являются бездоказательными. О теориях заговора в Российской империи и затем в СССР можно прочитать, например, здесь.

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