Недостоверно: в Украине женщин принудительно ставят на военный учет

Пользователи социальных сетей обсуждают видео, в котором женщина эмоционально высказывается против приказа Минобороны Украины о том, что расширяется список профессий женщин, которые обязаны стать на военный учет. Объясняем, что видео является как минимум недостоверным, а как максимум - манипуляцией.

Teiginiai

Видео представляет собой крайне эмоциональное выступление женщины, как она сама, заявляет украинки, которая протестует против приказа Минобороны Украины о том, что расширяется список профессий женщин, которые обязаны стать на военный учет.

Verdiktas

Видео, несмотря на всю эмоциональную нагрузку, по нашему мнению, не является до конца достоверным. Более того, именно поэтому оно может служить распространению недостоверной информации. Также на самом ли деле неясно, является гражданкой Украины записавшая его женщина и находится она ли в Украине, отсутствует контекст, который дал бы получить исчерпывающую информацию о документе, подготовленном Минобороны Украины, и о том, кого и на каких условиях он касается. Отсутствует информация о том, что призыв на военную службу возможен только при согласии женщин и только по месту жительства

Melo detektoriaus komentaras

Неизвестно, на самом ли деле женщине, которая записала видео, является гражданкой Украины, или это очередной элемент информационной войны. Постановка на учет ни коим образом не означает мгновенной мобилизации в ряды вооруженных сил, также женщины с несовершеннолетними детьми до 18 лет не подлежат призыву на военную службу в период мобилизации. Призыв на военную службу возможен только при согласии женщин и только по месту жительства. С подробной информацией о том, на каких условиях и женщины каких профессий будут ставить на воинский учет, можно узнать здесь. О фейках, которые распространяются в социальных сетях о призыве украинок на войну, можно прочитать здесь и здесь. Более того, Анна Маляр, заместитель министра обороны несколько дней назад заявила, что “общая ситуация на фронте свидетельствует о том, что государству не требуется резкое увеличение количества женщин на учете в военкоматах страны. Напоминаю, что с 2014 года ни одна украинская женщина не была принудительно отправлена на военную службу”.

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