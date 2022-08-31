Дезинформация: Армия Крайова целенаправленно уничтожала белорусов

Пропагандистский ролик на канале “Беларусь 1” задается вопросом о связи Польши, Великобритании и нацистской Германии в разделе Украины и уничтожении белорусов, а также о цикличности истории и желании Польши вернуть “восточные земли”.

Teiginiai



Ведущая программы Ксения Лебедева говорит о том, что идея вернуть Польшу в границы 1939 г. жива и поныне, что воины Армии Крайовой (АК) были подельниками вермахта и СС, а также бандитами, вырезавшими несогласных, в т.ч. из числа белорусов. Она утверждает, что именно Польша сама виновата в том, что ее разделили на основании пакта Риббентропа-Молотова. В качестве экспертов появляются политологи Игорь Шишкин и Алексей Кочетков, а также спецслужбист Яков Кедми. Первый называет АК нацистской организацией, пролившей много белорусской крови и практически не воевавшей с немцами. Второй говорит о том, что у АК была установка на уничтожение любого белорусского элемента независимо от их политических взглядов. Тезисы Кедми из эфира у Владимира Соловьева сводятся к тому, что АК была антисемитской армией, где не было евреев, а поляки за время второй мировой войны убили больше евреев, чем немцы. Ведущая упоминает персоны Зыгмунта Шендзеляжа, известного под псевдонимом «Лупашко», и Ромуальда Райса (псевдоним «Бурый») как примеры тех, кто зверствовал против мирного белорусского и литовского населения. Резюмируя свой спич, она задается вопросом, нужны ли в Беларуси памятные знаки воинам АК.



Verdiktas



Тезисы сюжета на канале “Беларусь 1” о том, что Армия Крайова была подельниками нацистов, а также отличалась антисемитизмом и целенаправленным уничтожением белорусов, являются ложью и манипуляцией историческими фактами, вырванными из контекста теми, кто представлен как эксперты. Кроме того, борьба режима Лукашенко с памятниками АК напоминает советский подход целенаправленного уничтожения “ненужной” исторической памяти.



Melo detektoriaus komentaras



История Армии Крайовой и различных аспектов ее деятельности довольно подробно описана в научной литературе. Оценивая деятельность АК, Кароль Навроцкий, руководитель польского Института национальной памяти, подчеркивает, что АК была наибольшей подпольной армией в мире. При этом она строилась как общенациональная структура, включавшая в себя представителей разных политических взглядов и групп населения, и подчинялась законному правительству Польши, находившемуся в изгнании. Кроме того, оценивать уровень военного противодействия тому или иному оккупанту следует исходя из его мощи. В то же время, история акции «Буря» и Варшавского восстания 1944 г. свидетельствует о том, что АК воевала с немцами как со своим главным противником. О том, как АК воевала с нацистами на территории Беларуси, также хорошо известно. Здесь стоит напомнить, что в 1993-94 гг. в Беларуси существовала правительственная комиссия, изучавшая деятельность АК с целью придания ее участникам статуса ветеранов войны, о чем был подготовлен соответствующий доклад. Однако данный процесс не был завершен, поскольку к власти пришел Александр Лукашенко. Отношения между белорусами и межвоенным польским государством не были однозначными, однако основу формирований АК на территории современной Беларуси составляли местные жители, и далеко не все из них считали себя поляками. Конфликты АК с просоветскими силами были естественным явлением, поскольку АК воспринимала Польшу в ее довоенных границах и рассматривала нацистские и советские военные единицы как оккупантов. Поэтому заявления Шишкина и Кочеткова являются ложью и сознательной манипуляцией историческими фактами.

Яков Кедми также лжет о том, что АК была антисемитской армией, где не было евреев. Здесь достаточно вспомнить две фамилии - Станислава Шломо Аронсона и Владислава Бартошевского. Пример первого - один из многих, которые свидетельствуют об участии польских евреев в рядах АК. Пример второго, признанного одним из праведников народов мира, говорит о том, что участники АК помогали евреям выжить в Холокосте. И это говорит о том, что АК нельзя называть антисемитским формированием.

Истории «Лупашки» и «Бурого» действительно разительно отличаются в коллективной памяти поляков и белорусов, в т.ч. автохтонного белорусского населения Подляшья. Тем не менее, польское государство дало их действиям надлежащую правовую оценку в 2005 г., а более поздние дебаты не ставили результатов следствия под сомнение. А в июне 2021 г. польский президент Анджей Дуда посетил деревню Залешаны в Гайновском повете, где поклонился памяти белорусских жертв отряда Ромуальда Райса.

Что касается вопроса ведущей о нужности памятников воинам АК в Беларуси, то здесь уместно привести мнение историка Александра Фридмана. Подход режима Лукашенко к борьбе с памятниками напоминает советские методы, когда власть уничтожала память о людях, которых не считала нужными и полезными для системы. Тогда таковыми были евреи, значительная часть которых была уничтожена во время Холокоста. Дома, связанные с ними, приспособили под общественные нужды, а на месте захоронений возникли объекты инфраструктуры.

Источники

"Największa armia podziemna świata". Artykuł K. Nawrockiego, Prezesa IPN

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