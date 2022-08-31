Фейк: при помощи всеобщей вакцинации “создают” послушных людей

Пользователи социальных сетей обсуждают фрагмент видеосюжета, в котором врач из России заявляет, что “при помощи всеобщей вакцинации “они” обманули людей и “создают” послушных людей”. Мы проверили видео и выяснили, что врач - сторонница теорий заговора, а ее слова не имеют ничего общего с действительностью.

Teiginiai



Власти воспитывают послушное поколение, для которого маски, вакцинация – норма. Власти желают иметь общество, которое можно контролировать, они выращивают послушных рабов. Это все прописано в их планах и это никакая не конспирология, они обманули всех людей.



Verdiktas



Видеосюжет, в котором Алина Лушавина рассказывает о том, что некие таинственные “они” при помощи вакцинации намереваются создать послушное общество, общество рабов, является настоящей конспирологией, мистификацией и фейком.



Melo detektoriaus komentaras



Видеофрагмент представляет собой часть материала, которая появилась на канале “Миронов де факто” (об этом свидетельствует логотип “Миронов Де-факто”) в социальной сети Ютуб. Канал принадлежит Ивану Борисовичу Миронову – российскому писателю, политику и кандидату исторических наук, который и ведет передачи на своем канале. Эксперт, с которой общается Миронов, - это Алина Лушавина, врач из России, которая во время интервью представляла Независимую Ассоциацию Врачей России. Об откровениях Алины Лушавиной мы уже писали. Нам удалось доказать, что врач грубо манипулирует фактами. Организация, которую представляет Алина Лушавина – Независимая Ассоциация Врачей России – скорее всего связана либо сотрудничает со Светланой Ладой – Русь (Пеуновой), которая находится в международном розыске. Ей инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Также ранее мы уже рассказывали о том, что Миронов распространяет конспирологические теории, например, сообщает о якобы существующих планах мирового правительства при помощи евгенических экспериментов захватить власть над человечеством. С нашими материалами по этой теме можно ознакомиться здесь и здесь. Мировое правительство – не более чем миф. Доказательства, которыми пользуются конспирологи, на самом деле подделки. Высказывания Лушавиной и в этот раз не оставляют сомнения в том, что она верит в “интриги мирового правительства”, которое стремится установить контроль над человечеством. Лушавина пугает всеобщей вакцинацией, но полностью игнорирует, что в СССР начиная с 1919 года проводился ряд кампаний по обязательной вакцинации.

Источники

Фейк: мировое правительство хочет захватить человечество

ВОЗ, Даллес, Рокфеллер, мировое правительство и контроль роста населения — разбор теории заговора

Манипуляция: "врач" из России предупреждает о "чипировании" при помощи вакцин

Секта Светланы Пеуновой (Академия развития Светланы Пеуновой, партия „Воля”)

"Конспирология всегда выгоднее, чем наука". Антрополог РАНХиГС о том, почему люди верят фейкам о вакцинах

Вакцинация в СССР и России

Фейк: война в Украине идет по "Плану Даллеса"

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!