Фейк: все страны мира вывозят золото из Америки

В социальных сетях появился видеосюжет, создатели которого сообщают, что все страны мира вывозят золото из Америки”. Мы ознакомились с видеосюжетом и выяснили, что он, как минимум, мистификация, а как максимум – фейк.

Teiginiai



Все страны без исключения начали выводить золото из США.



Verdiktas



Видеосюжет фактически является бессвязным набором разных материалов на разные темы. Из видео ником образом не следует, что какая-либо страна начала перемещать ту часть своего золотого запаса, которая хранится в США. Наш вердикт – фейк.



Melo detektoriaus komentaras



В целом видео, судя по всему, представляет собой набор бессвязных отрывков сразу нескольких материалов/сюжетов плохо или совсем несвязанных между собой. Причем настолько несвязанных, что остается стойкое ощущение, что видеосюжет – бред воспаленного сознания. Ранее мы уже готовили материал на похожую тему, с ним можно ознакомиться здесь.

Вкратце: сообщения о том, что западные страны вывозят свои золотые запасы из хранилищ в США, циркулирует в российских СМИ довольно давно. Происхождение конкретно этого фейка нам удалось проследить как минимум до начала 2021 года. На самом деле речь идет о репатриации золотых запасов, когда центральные банки некоторых стран, не только восточных, но и западных, частично либо полностью возвращают ту часть своего золотого запаса, которая хранилась на территории других стран. Сайт Министерства финансов США не подтверждает откровений по теме трансфера золота, которые появились в русскоязычной информационной среде. С данными о том, какие правительства и каких стран хранят свои золотые запасы в Банке Англии и в Банке в Нью-Йорке, можно ознакомиться здесь и здесь. Проверка публикаций ведущих мировых информационных агентств не выявила каких-либо упоминаний о перемещениях золотых запасов стран в и из США.

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