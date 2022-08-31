Ложь: Зеленский такой же террорист, как Усама бен-Ладен

Автор портала "Свободная Пресса" Константин Ольшанский опубликовал колонку, в которой утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский "примеряет на себя дурную славу главных террористов планеты - Усамы бен-Ладена и Абу Бакра аль-Багдади". Автор текста также заявляет, что из-за якобы террористических методов украинского руководства от Украины начинает отворачиваться Запад. "Детектор Лжи" объясняет, почем это ложь.

Teiginiai



1. Президент Украины Владимир Зеленский – террорист практически наравне с исламистами Усамой бен-Ладеном и Абу Бакром аль-Багдади, так как Украина ведет террористическую деятельность на территории России, убивает мирных жителей, обстреливает жилые дома.

2. Страны Запада больше не готовы помогать Украине, «даже США «заморозила» военную помощь обезумевшему Зеленскому».



Verdiktas



Сравнение Владимира Зеленского с исламскими террористами Усамой бен-Ладеном и Абу Бакром аль-Багдади (бывшими главами «Аль-Каиды» и «Исламского государства») безосновательно и некорректно. Зеленский – законный лидер страны, он руководит ее самообороной в условиях неспровоцированного вторжения России. Примеры военных атак от автора текста либо оправданы в условиях войны (или по меньшей мере не могут быть отнесены к террористическим атакам), либо пока что не могут быть с уверенностью приписаны Украине. В отличие от террористических групп, действия Украины вызваны прямой потребностью защищаться от российской военной агрессии. Утверждение автора о том, что Запад сокращает объем поддержки Украины из-за «безумного» Зеленского, также неверно – сократился объем обещаемой помощи, однако союзники регулярно поставляют Украине ту помощь, которая была обещана ранее, и продолжают совместную работу в новом формате. Наш вердикт – ложь.



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"Свободная Пресса" – это частное российское издание, которое тем не менее смело можно отнести к числу прокремлевских ресурсов. Константин Ольшанский – постоянный автор "Свободной Прессы", который регулярно публикует свои колонки в разделе "Армии и войны". Разбираемая нами статья также попала в этот раздел – под видом серьезной военной аналитики.

Автор статьи сравнивает Зеленского с Усамой бен-Ладеном (лидером «Аль-Каиды», ответственным за теракт 11 сентября 2001 года, убит в результате операции США в 2019 году) и Абу Бакром аль-Багдади (лидер «Исламского государства», погиб в 2019 году в ходе операции США по его захвату). Однако ведение ответной войны для самозащиты и терроризм – это разные вещи. Хотя «война» и «терроризм» – это слова, которые, казалось бы, понятны любому, – дать точное их определение сложно. Проблемы с определением «войны» и «терроризма» описаны в пособии по правам человека Совета Европы, а также в «Руководстве ОБСЕ по борьбе с терроризмом и защите прав человека» (стр. 24–27). И все же в случае Украины очевидно, что украинцы действуют в ответ на продолжающуюся военную агрессию России. Все приводившиеся Россией «обоснования» своего вторжения уже опровергнуты: и жалобы на якобы угрозу агрессии со стороны НАТО, и ссылки на необходимость «денацификации» Украины, а также утверждения о том, что украинские власти устроили геноцид русских на Донбассе. Большинство стран Генеральной Ассамблеи ООН (141 государство) осудили вторжение России в Украину (тем самым указав на то, что именно РФ – страна-агрессор).

Твит в официальном русскоязычном аккаунте ООН в Twitter, где демонстрируются результаты голосования по резолюции, осуждающей вторжение России в Украину Foto: Ekrano nuotr.

Терроризм обычно связан со стремлением достичь некоторых политических (религиозных, идеологических) целей при помощи целенаправленного устрашения населения и часто привлечения внимания общественности через убийство большого числа мирных людей. Обычно терроризм связывают с деятельностью негосударственных организаций, хотя существует также и понятие «государственный терроризм». «Аль-Каида», хотя и возникла из сопротивления против советского вторжения в Афганистан, но после 1991 года распространила свою деятельность на весь мир и стала вести «глобальный джихад», а также обратила свою деятельность против США. «Исламское государство» возникло как своего рода «филиал» «Аль-Каиды» после американского вторжения в Ирак 2003 году и стало бороться с американцами и с новым иракским правительством. Изначально сконцентрированное на Ираке и Сирии, после захвата города Мосул в 2014 году «Исламское государство» стало международной террористической организацией, которое ответственно за множество терактов по всему миру. Более подробно об истории возникновения «Исламского государства» можно прочитать в материале BBC.

Сравним эти описания с ситуацией Владимира Зеленского. Он - законно избранный президент суверенного государства, которое сопротивляется неоправданному российскому вторжению, полагаясь на свои Вооруженные силы и поддержку других стран. Устав ООН (статья 51) признает за государством право на самооборону в случае вооруженного нападения на члена ООН (до тех пор, пока ООН не примет необходимых мер).

Однако Украина, защищаясь, обязана следовать правилам ведения войны (должна это делать и Россия). Список актуальных международных актов можно посмотреть здесь и здесь. Автор разбираемой статьи утверждает, что Украина совершает нападения на мирных жителей России, что якобы делает украинцев террористами. В пример он приводит следующие инциденты:

1) Обстрел Белгородской области (в частности, сел Журавлевка и Нехотеевка) – пока что не имеется независимых солидных доказательств того, кто это сделал, украинская и российская стороны взаимно обвиняют друг друга.

2) Пожар на нефтебазе «Роснефти» в Белгороде – по утверждениям российских властей, это произошло из-за авиаудара украинских сил, украинские власти сказали, что «не несут ответственности за просчеты России».

3) Удар по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области – видео, запечатлевшее момент удара, доступно здесь. Автор украинского журнала и интернет-портала "Фокус" Александр Коваленко высказал сомнения в том, что украинский беспилотник мог преодолеть систему ПВО на территории России (на момент написания статьи завод находился в 150 километрах от ближайшего места расположения ВСУ) и предположил, что это российская провокация. При этом отметим, что удар по промышленным объектам в условиях войны может быть обоснован и не являться военным преступлением.

4) Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе – однако нападение на военный штаб страны-агрессора не противоречит общим правилам ведения войны. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что это российская провокация.

5) Попытка подрыва пассажирского поезда «Климово-Москва» (по утверждениям российской стороны, никто не пострадал из-за российского ПВО) при помощи установки «Точка-У». Доказательств того, что украинская сторона это сделала, нет – только утверждения российской стороны. Мы же напомним, что «Точка-У» используется не только ВСУ, но и неофициально до сих пор используется вооруженными силами России.

6) Диверсии на железнодорожных объектах – довольно стандартный военный прием, который может быть оправдан, так как железные дороги используются для снабжения армии. Напомним также, что Россия нанесла прямой удар по гражданскому железнодорожному вокзалу в Краматорске, из-за чего были убиты более 52 человек.

7)

Пример статьи с прокремлевского ресурса Regnum, еще от 27 апреля, где Зеленского сравнивают с террористом Foto: Ekrano nuotr.

Далеко не всегда возможно установить сразу и достоверно, какая сторона и какие удары наносила – для этого необходимо исследовать остатки снарядов и другие доказательства. Однако основная проблема с российскими утверждениями заключается в том, что их намного сложнее проверить – в отличии от Украины, на территории которой могут свободнее действовать действительно независимые международные СМИ и эксперты. Сравнение президента Зеленского с террористами типа бен-Ладена безосновательно.

Второй тезис автора статьи о том, что Запад не готов помогать Украине и замедляет поставки оружия из-за «безумия» Зеленского, также неверен. Действительно, по некоторым оценкам объем международной помощи Украине этим летом серьезно сократился – но это касается, прежде всего, «обещанной помощи» (то, что называется committed aid). При этом Ukraine Support Tracker отмечает, что сократился разрыв между обещанной и реализованной помощью Украине. Эксперт независимого аналитического центра «Украинская призма» Александр Краев отметил, что поставки обещанной помощи имеют четкий график, а также напомнил, что помимо двухсторонних обещаний поддержки Украине более 40 стран участвуют в заседаниях на авиабазе «Рамштайн» в рамках Консультативной группы по обороне Украины. Эксперт заметил, что широкая общественность не знает о целом ряде мер помощи Украине, так как эта информация не разглашается из соображений безопасности, поэтому судить о растущей или падающей поддержке Украины только по новостям из СМИ – некорректно.

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