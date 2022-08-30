Фейк: визиты Дуды в Киев – контроль за тем, как Польша поглощает Украину

Пользователи социальных сетей обсуждают публикации, в которых говорится, что визиты президента Польши в Украину - проверка того, как идет поглощение Украины его страной. Объясняем, что все эти публикации - мистификация, приправленная дезинформацией.

Teiginiai



Очередной визит Анджея Дуды, президента Польши в Украину это - инспекторская поездка для того, чтобы проверить, как происходит процесс освоения Польшей украинской территории. Польша пытается захватить часть территории Украины.



Verdiktas



И текст, и видео, и заявления Ильи Кивы – глупая мистификация, которая эксплуатирует тему визитов президента Польши в Киев. Нам бы хотелось задать риторический вопрос – частые поездки Александра Лукашенка к Владимиру Путину в Москву означают, что Лукашенко ездит присматривать за тем, как идет поглощение Беларусью Российской Федерации.



Melo detektoriaus komentaras



Видеосюжет представляет собой пересказ публикации, которая появилась на российском пропагандистском ресурсе СвободнаяПресса. Он в свою очередь основывается на комментарии, опубликованном в Телеграмме беглым пророссийским украинским политиком Ильей Кивой. С нашим материалом о том, что никакой правды в заявлениях Ильи Кивы нет, можно ознакомиться здесь.

На самом деле материал, который опубликовали публицисты и эксперты СвободнойПрессы, в очередной раз повторяет мифы, созданные российскими пропагандистскими ресурсами о том, что Польша готовится либо оккупировать, либо захватить, либо каким-то образом поглотить часть территории Украины. Дело однако в том, что российская пропаганда в то время, когда сама Российская Федерация ведет захватническую войну против Украины, пытается в этом же обвинить другие страны, которые как раз являются союзниками Киева в оборонительной войне против России.

Мы подготовили ряд материалов, в которых подробно рассказываем о мистификациях и дезинформации о том, что Польша питает агрессивные намерения по отношению к Украине, а Зеленский не является самостоятельным президентом. С ними можно ознакомиться здесь, здесь и здесь. Все фейки и мистификации объединяет отсутствие достоверной информации, зачастую в качестве доказательств используются подделанные документы правительства Польши либо польских вооруженных сил.

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