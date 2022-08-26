Дезинформация: в странах Балтии ненавидят все русское

Мария Захарова утверждает, что в странах Балтии “продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия”. При этом Брюссель и Вашингтон предпочитают не видеть “проявления неонацизма” в этих странах”. Называя все три страны Балтии “по сути неофашистскими”, Захарова заявляет, что они культивируют идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому, последствия чего можно было увидеть в Украине.

Teiginiai

Представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что “в прибалтийских государствах продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия”. Это означает, что данные государства являются по сути “неофашистскими” и “культивирующими идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому”.

Verdiktas

Анализ текста однозначно показывает, что Мария Захарова лжет, чтобы придать дополнительную аргументацию действиям российского МИДа в отношении стран Балтии. Симптоматично также, что говорящая голова российского дипломатического ведомства сознательно использует собирательный термин “Прибалтика”, тем самым объединяя Латвию, Литву и Эстонию в единое целое и не учитывая их внутренних различий.

Melo detektoriaus komentaras

В целом заголовок заявления Захаровой напоминает известную песню одиозного российского певца Олега Газманова “Сделан в СССР”, где есть фраза “и Прибалтика тоже". В заголовке комментария на странице российского МИДа говорится об “очередных проявлениях неонацизма в Прибалтике”. Соответственно возникает логический вопрос, почему российский МИД складывает все три страны Балтии в одну корзину, несмотря на существующие в них различия в сфере этнополитики, языкового разнообразия, политики памяти и ряда смежных вопросов? Уже этот подход является априори манипулятивным, поскольку практики, характерные для одного государства, автоматически накладываются на реалии остальных двух стран без каких-либо весомых причин для этого. В данном тексте Захарова приводит примеры из Эстонии и Латвии, но в итоге экстраполирует их еще и на Литву, не уточняя то, какие меры в отношении “разрушения советского военно-мемориального наследия” были приняты ее властями.

Упомянутые Захаровой марши легионеров являются проекцией советского взгляда на историю стран Балтии, используемых Кремлем. Ранее “Детектор лжи” на примере Латвии показывал, насколько трудным для людей мог быть внутренний выбор в условиях оккупации и насколько тяжело обществу преодолевать свои травмы. Тем не менее, как уже ранее показывалось “Детектором лжи”, в той же Латвии ежегодно 4 июля на государственном уровне отмечается день памяти жертв геноцида еврейского народа в память событиях этого дня в 1941 г., когда была сожжена рижская Хоральная синагога. Наличие таких памятных дат говорит о тяжелом диалоге внутри общества, однако, российские власти предпочитают не замечать подобных дат, показывая события в странах Балтии в черно-белых тонах выбора между добром и злом.

Аналогичная история имеет место вокруг упомянутой Захаровой военно-спортивной игры “Поход Эрны”. По ссылке можно прочитать два взгляда на те события - эстонский и российский. Для российской стороны взгляд на этот эпизод истории не отличается от советской историографии. По мнению же официального Таллина, члены “Эрны” стали первыми в Эстонии, кто с оружием выступил против советской оккупации, что делает их достойными восстановленного в их честь памятника.

Стоит также упомянуть фразу Захаровой о том, что действия стран Балтии “проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов”. Она является типичным набором штампов кремлевской пропаганды, долгие годы используемых в отношении Латвии, Литвы и Эстонии. Смысл ее состоит в том, чтобы показать российскому обществу несамостоятельность стран Балтии в принятии решений, а также на основании этой лжи создать из них образ врагов.

Еще одна фраза Захаровой о том, что страны Балтии - это якобы “неофашистские государства, культивирующие идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому” также является традиционным клише российской пропаганды. Ранее “Детектор лжи” неоднократно писал о ситуации с правами этнических русских, русскоязычными СМИ и школами в странах Балтии. Об этом можно прочитать, например, здесь, здесь и здесь. В силу объективных причин ситуация в странах Балтии в некоторых вопросах существенно отличается (особенно касательно образования на языках национальных меньшинств), однако во всех из них есть русскоязычные СМИ, действуют русские театры, создаются культурные продукты на русском языке и, в целом, его знание является конкурентным преимуществом на рынке труда. Поэтому и эти лживые штампы Захаровой призваны создать образ врага из стран Балтии, причем “оптом”, не вдаваясь в различия между Латвией, Литвой и Эстонией.

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