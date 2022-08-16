Фейковые цитаты Никиты Михалкова: Delfi смотрит выпуск передачи "Бесогон-ТВ"

В прошлом известный советский и российский режиссер и актер, а сейчас – кремлевский пропагандист Никита Михалков несколько раз в год выпускает эпизоды авторской передачи «Бесогон ТВ». В ней он обещает искать ответы на разные вопросы жизни без «объективности, нравоучений, истины в последней инстанции». Это справедливое предупреждение, потому что каждый выпуск программы состоит из фейков, манипуляций, конспирологических теорий и несуществующих цитат. Мы посмотрели новый выпуск «Бесогона», нашли в нем фейковые цитаты и постарались объяснить происхождение некоторых из них.

Teiginiai

1. Слободан Милошевич: «Русские: посмотрите на нас и запомните – с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад – цепная бешеная собака - вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же!».

2. Профессор Колумбийского университета Пол Кристи: «Чтобы разорвать экономические связи Европы с Россией, нужно так сильно запугать европейцев русской угрозой, чтобы они сами пожелали это сделать – надо в корне изменить европейское общественное мнение о сотрудничестве с Россией. Средства массовой информации должны постоянно говорить о росте напряжённости на Украине, о насилиях и жестокостях, творимых русскими, чтобы Европа созрела до разрыва.»

3. Билл Клинтон: «Мы затратили на приведение к власти Ельцина многие миллиарды долларов, но они с лихвой окупились. Мы выбили конкурента – Россию – и за ничтожно малые цены выкачали из России 20 тыс. тон меди, 15 тыс. тонн алюминия, две тыс. тонн цезия, бериллия, стронция и много другого. Прибыль США на приведение к власти Ельцина составила более 5 тыс. 700 процентов, такого не было в истории».

4. Джон Мейджор: «Задача России после проигрыша холодной войны – обеспечить ресурсами благополучные страны. Но для этого им нужно всего 50-60 миллионов человек».

5. Маргарэт Тэтчер: «На территории России экономически оправдано проживание 15 миллионов человек, обслуживающих скважины и рудники».

6. Джордж Сорос: «Украина нужна нам в качестве торпеды в войне с Россией. Судьба граждан этой страны вообще нас не волнует».

Verdiktas

Приведенные нами цитаты из выпуска передачи «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова либо выдуманы, либо не подтверждаются никакими публичными источниками. Все эти цитаты отобраны, потому что якобы подтверждают резко агрессивное отношение «коллективного Запада» к России и планы Запада (США) по колонизации России (такова основная мысль этого выпуска «Бесогон ТВ»). Наш вердикт – это фейки.

Melo detektoriaus komentaras

Передача Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выходит с 2014 года несколько раз в год. В ней бывший режиссер и кремлевский пропагандист рассуждает на темы политики, экономики, духовности, однако делает это Михалков неизменно в ключе, выгодном Кремлю и его «верному другу» Владимиру Путину. «Бесогон» особенно известен благодаря тому, что регулярно продвигает конспирологические теории – например, про чипирование людей вакциной Билла Гейтса. Мы посмотрели недавний выпуск «Бесогона» под названием «Охотник или пидорас» (1 млн 187 тыс. просмотров) и проверили некоторые из имеющихся там цитат.

Слободан Милошевич – это предпоследний президент Югославии и первый президент Сербии, обвиненный Гаагским международным трибуналом в совершении военных преступлений и геноцида в ходе югославских войн. В 2006 году политик умер в тюрьме, не дожив до окончания суда. Якобы предупреждение Милошевича русским очень популярно в русскоязычном интернете - в соцсетях, блогах, сайтах. Обычно эту цитату приписывают последнему интервью Милошевича, но найти это интервью в интернете невозможно. Как писали наши коллеги из «Проверено Медиа», «судя по всему, впервые высказывание приписал Милошевичу украинский журналист Александр Воронин в своём тексте, опубликованном под псевдонимом Лесь Иванив и ставшем популярным осенью 2012 года».

На 8 минуте видео Михалков ссылается на слова «профессора Колумбийского университета Пола Кристи», который якобы еще 8 лет назад предупреждал о том, что США пытаются внушить Европе негативное отношение к России. Это фейк еще 2014 года: в Колумбийском университете (США) нет «Института глобальных перспектив», сотрудником которого представляют Кристи, к тому же поиск по сайту университета показывает, что там нет и не было сотрудника с именем Пол Кристи. Более того, на английском единственное упоминание профессора и доктора Пола Кристи есть на малоизвестных сайтах, копирующих российские новости на английский. Ни статей, ни книг, ни других следов научной деятельности доктора философии по имени Пол Кристи из Колумбийского университета мы на английском не нашли. В Бремене действительно есть деловой журнал (скорее даже бизнес-брошюра) Das Wirtschaftsjournal für Bremen und Umgebung, однако и нем мы не нашли никаких упоминаний Пола Кристи.

Та самая цитата «Пола Кристи» в выпуске Михалкова Foto: Ekrano nuotr.

Та же новость в другом СМИ Foto: Ekrano nuotr.

На 46 минуте выпуска Михалков показывает фрагмент стрима «Вести-ФМ», в котором политолог Сергей Михеев зачитывает различные цитаты, «доказывающие» враждебность Запада. Первая цитата из ежегодного послания Президента США Конгрессу о положении дел в стране – в данном случае послании Билла Клинтона от 7 февраля 1997 года. Однако уже тут «политолог» допускает ошибку – Клинтон выступил с посланием 4, а не 7 февраля 1997 года. В тексте послания нет ни одного упоминания Бориса Ельцина, а также полученных от России ресурсов. Россия вообще упоминается в послании президента лишь дважды – и оба раза в положительном контексте. Текст послания можно прочитать здесь, видеозапись обращения доступна здесь. Приводимая Сергеем Михеевым цитата вообще известна только в русскоязычном сегмента интернета, и нам не удалось найти подобных слов Клинтона на английском языке.

«Цитата» премьер-министра Великобритании в 1990 – 1997 годах Джона Мейджера также часто упоминается в русскоязычном интернете, при этом не указывается, когда, где или кому он мог это сказать. Мы искали высказывание премьер-министра на английском по всем ключевым словам, но безуспешно. Зато Delfi нашел возможный источник этой придуманной цитаты. Российские авторы, использовавшие эту «цитату», указывают в качестве источника книгу неких В.А. Лисичкина и Л.А. Шелепина под названием «Третья мировая (информационно-психологическая) война» (1999 год).

Пример книги, приводящей цитату Мейджера и ссылающейся на книгу Лисичкина и Шелепина Foto: Ekrano nuotr.





Пример книги, приводящей цитату Мейджера и ссылающейся на книгу Лисичкина и Шелепина Foto: Ekrano nuotr.





Обложка книги Foto: Ekrano nuotr.

В тексте книги действительно содержится список цитат Клинтона, Киссинджера, Бжезинского и других политиков, включая Мейджера. В качестве источника называется выпуск газеты «Знание-власть» N31(70), 1998. Эта газета выходила с 1997 по 2014 года усилиями некоего Валерия Задерея, в ней публиковался просоветский, «патриотический» и антизападный контент. Нужный номер из онлайн-архива газеты действительно содержит цитату Мейджера. Мы полагаем, что это наиболее раннее упоминание этой цитаты, и как можно видеть на иллюстрации ниже – там также не указан источник слов премьер-министра. Поэтому эта цитата скорее всего фейк.

Снимок первой страницы газеты, которая приводит список цитат, в том силе и цитаты Мейджера Foto: Ekrano nuotr.

Снимок первой страницы газеты, которая приводит список цитат, в том силе и цитаты Мейджера Foto: Ekrano nuotr.

Фальшивые слова еще одного премьер-министра Великобритании – на этот раз Маргарет Тэтчер – про обоснованность проживания лишь 15 миллионов в России являются еще одним излюбленным фейком российских СМИ и антизападников. Однако и «Настоящее время», и фактчекеры из factcheck.kz, и из «Проверено Медиа» рассказывали, что это фейк, созданный российским публицистом Андреем Паршевым.

Наконец, Джордж Сорос не говорил про то, что Украина нужна Западу «в качестве торпеды в войне с Россией», а судьба граждан этой страны Запада «вообще не волнует». «Вокс Украина» и «Детектор мифов» разоблачали эту цитату: она на самом деле принадлежит не Джорджу Соросу, а прокремлевскому политическому обозревателю Александру Запольскису.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!