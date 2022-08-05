Манипуляция: Польша возвращается в каменный век, причина – отказы покупать российский уголь и нефть

В социальной сети появился видеосюжет, авторы которого сообщают о том, что Польша из-за отказа покупать российский уголь и нефть скатывается в каменный век – в стране не будет ни электричества, ни тепла. Объясняем, что сюжет – манипуляция.

Тезисы видео:

Российского газа нет, уголь в дефиците. Заменить их нечем. Все настолько плохо, что возможно придется отказаться от праздничного освещения улиц во время Рождества. На 7.00 минуте видеосюжета автор видеоролика озвучивает собственно мнение о том, что Польша из-за своих решений ограничить импорт угля и газа из России фактически возвращается в каменный век

Вердикт:

В каменный век, как это утверждает автор видеосюжета, Польша не возвращается. Варшаве удалось найти альтернативные российским источники угля и газа. Наш вердикт – манипуляция и недостоверная информация.

Комментарий Delfi.ru:

В оригинале в российском издани" "Свободная пресса" материал, который пересказывают авторы видеосюжета, называется “Без российского газа и угля варшавяне могут лишиться Рождества". Ссылки в своем материале, опубликованном в издании "Свободная пресса", ведут на российские информационные ресурсы, такие как Спутник либо РИА Новости, которые уже тенденциозно стараются представить информацию из Польши. Это позволяет сделать вывод о том, что мы имеем дел с тройной манипуляцией – информация появляется на сайтах РИА и Спутник, затем ее подхватывают такие издания, как „Свободная пресса”, где ею снова манипулируют и красочно перевирают, а затем пересказывают в формате видеосюжета.

С полным текстом интервью Рафала Тшасковского, градоначальника столицы Польши, можно ознакомиться здесь. Отметим, что мэр Варшавы говорит о том, что, сокращая праздничную иллюминацию города на Рождество, администрация города попытается показать жителям столицы, что электроэнергию надо экономить, и антироссийские санкции здесь играют далеко не первую скрипку. Так, например, в прошлом году на Рождество праздничная иллюминация была значительно ограничена. Напомним, что тогда и речи не было ни о каких антироссийских санкциях.

Нехватку российского угля правительству Польши пока что удалось компенсировать, хотя и не без трудностей. Точно так же Варшава решила вопрос с заменой российского газа на газ из других источников, опять-таки, не без трудностей, но смогла, об этом можно прочитать здесь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!