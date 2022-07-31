Ложь: ООН признала за Россией право контролировать морские коммуникации Украины

Издание «РуБалтик» опять распространяет дезинформацию – на этот раз журналист пропагандистского ресурса прокомментировал Стамбульские соглашения по зерну, подписанные 22 июня этого года между Украиной и Турцией с ООН и Россией и Турцией с ООН. Автор статьи утверждает, что ООН признала за Россией полное право контролировать морские коммуникации Украины. Объясняем, почему это ложь.

Тезис статьи:

Главный политический смысл Стамбульских соглашений по зерну – признание международным сообществом (ООН) за Россией права контролировать морские коммуникации Украины. Впервые на международном уровне вопреки навязываемому западными элитам «политесу» было де-факто признано, что Россия имеет полное право действовать так, как она действует с февраля текущего года.

Комментарий Delfi.ru: 22 июля в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша были подписаны два параллельных договора – Меморандум «о необходимости снятия различных ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений» с представителем России (мы не нашли текста в открытом доступе) и Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов – с представителем Украины (полный текст соглашения здесь).

Потребность в подобных соглашениях возникла из-за того, что Россия заблокировала экспортные суда в украинских портах в Черном море – более детально о блокировке портов читайте в материале Meduza. Предлагаем также посмотреть на обновляющуюся онлайн-карту, показывающую, какие порты сейчас недоступны. По данным украинского министерства инфраструктуры, до полномасштабного вторжения России в Украину на морские порты «приходилось ориентировочно 80% экспорта аграрной продукции Украины». Пока нет возможности вывезти зерно морским путем, экспорт продовольствия происходит через Дунайские порты, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на западных границах.

Россия винит в блокировке портов Украину и минирование побережья. Наши коллеги из StopFake рассказывали, почему вина в данном случае лежит именно на России, а не на Украине.

Пример российской новостной заметки, обвиняющей Украину в происходящем в черноморских портах Foto: Ekrano nuotr.

Пример российской новостной заметки, обвиняющей Украину в происходящем в черноморских портах № 2 Foto: Ekrano nuotr.





Пример российской новостной заметки, обвиняющей Украину в происходящем в черноморских портах № 3 Foto: Ekrano nuotr.

Агрессивная война России против Украины в сочетании с пандемией COVID-19 и климатическими изменениями поставили мир на грань существенного продовольственного кризиса – об этом говорили и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а Мировая продовольственная программа ООН предупредила, что война в Украине катастрофически скажется на миллионах людей по всему миру.

Таков контекст, в котором были подписаны Стамбульские соглашения, реализация которых могла бы позволить Украине наконец вывезти зерно, что понизило бы риски мирового кризиса, а также цены на зерновые продукты. Существенная часть мирового сообщества выразила понимание того, что именно Россия виновата в продовольственных проблемах, которые потребовали подписания договоров в Турции. Основные положения соглашения с Украиной предусматривают контроль со стороны всех договаривающихся стран за вывозом урожая: должен быть создан Совместный координационный центр с участием представителей Украины, Турции, ООН и России, предусмотрен общий надзор за реализацией соглашений. Также должны быть созданы специальные инспекционные группы для проверки судов с участием всех сторон соглашений. Никаких «исключительных» прав сторон на контроль за морскими коммуникациями Украины в соглашениях (из того, что известно нам) не предусмотрено. Поскольку порты Украины относятся к ее юрисдикции, то презюмируется, что именно у Украины есть полное право контролировать свои территориальные воды. Факт вторжения России или оккупации части территории Украины не лишает ее права на контроль за своими водными коммуникациями. Стамбульские соглашения (по крайне мере со стороны ООН и Украины) носят особый практический характер – они призваны решить проблему экспорта из Украины на фоне продолжающейся войны. В цели этих договоров не входило изменение международно-признанных границ или юрисдикций России или Украины.

Страны Генассамблеи ООН, проголосовавшие «за» и «против» резолюции, осуждающей российское вторжение в Украину, а также воздержавшиеся страны. Источник изображения: Европейская служба внешних связей Foto: Ekrano nuotr.

Наконец, напомним, что еще 2 марта 2022 года Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила вторжение России в Украину.

Вердикт: У Украины как у суверенного государства есть полное право контролировать свои морские коммуникации. Это право сохраняется за Украиной юридически даже в условиях российского вторжения. Вторжение России в Украину было осуждено большинством государств-членов ООН, множество стран также осудило продовольственный шантаж со стороны России. Стамбульские соглашения носят практический характер, и не меняют юрисдикции или границ Украины или России. Наш вердикт – ложь.

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