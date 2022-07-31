Ложь: Зеленский никогда не был руководителем Украины и не принял ни одного самостоятельного решения

Пророссийский военный эксперт Яков Кедми утверждает, что Владимир Зеленский не является реальным руководителем Украины и за все время на посту президента не принял ни одного самостоятельного решения.

Тезисы текста:

По мнению Якова Кедми, Владимир Зеленский лишь исполняет роль президента Украины, не являясь ее реальным руководителем. Данное амплуа Зеленского объясняется его прошлым опытом успешного актера, однако за время нахождения на своем посту он не принял ни одного самостоятельного решения.

Комментарий Delfi.ru:

Комментируя высказывания Якова Кедми необходимо обратить внимание на два аспекта. Первый - это то, Зеленский избирался на должность президента Украины. Второй - какими полномочиями обладает президент Украины.

Во втором туре президентских выборов, состоявшихся 21 апреля 2019 г., Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко, получив 73,22% голосов. Таким образом за него проголосовало 13 541 528 граждан Украины. При этом во втором туре Зеленский набрал большинство голосов во всех подконтрольных Киеву регионах Украины, за исключением Львовской области. Международная миссия по наблюдению за выборами признала, что выборы прошли в конкурентных условиях при широком выборе кандидатов и высокой явке избирателей. При этом “фундаментальные свободы в целом уважались”, а “кандитаты имели возможность свободно осуществлять предвыборную агитацию”. Избрание Зеленского оценивается некоторыми экспертами как протестное голосование, когда для части избирателей выбор в пользу Зеленского был одновременно голосованием против Порошенко. Однако, несмотря на различные оценки, можно сделать вывод, что выбор в пользу Зеленского был сознательным решением большинства украинских избирателей, имевших широкий выбор из различных кандидатов. Кроме всего прочего, это означает, что Зеленский был “авторизирован” украинским обществом на осуществление реальных функций руководителя страны, как это прописано в украинской Конституции.

Согласно Конституции Украины, именно президент является главой государства и выступает от его имени, являясь при этом гарантом соблюдения Конституции, а также прав и свобод человека и гражданина (ст. 102). Ст. 106 Конституции говорит о том, что президент Украины не может передавать свои полномочия иным лицам. Та же статья устанавливает, что президент является ключевой фигурой при назначении на должности или освобождении от их занятия различных чиновников, ответственных за конкретные сферы функционирования государства. Кроме того, президент издает обязательные к исполнению указы и распоряжения. Все это свидетельствует о большом объеме обязанностей, возложенных на президента Украины, а также о его ключевой роли для обеспечения эффективного функционирования государственной власти. Поэтому уже только в силу этого списка обязанностей, а также продолжающейся войны, Зеленский никак не может играть роль президента. Он просто является президентом Украины, обладая при этом своей личной историей в прошлом успешного актера, определенными знаниями и навыками, а также силой воли и одновременно человеческими слабостями.

Вывод:

Слова Якова Кедми о том, что Владимир Зеленский не является реальным руководителем Украины и за все время на посту президента с 2019 г. не принял ни одного самостоятельного решения, являются ложью. Для этого достаточно проанализировать цифры и оценки президентских выборов 2019 г. в Украине, а также перечень полномочий президента, указанные в Конституции Украины. Ни один президент в любой стране, в т.ч. Зеленский, не является идеальным. Однако нахождение его на этой должности, особенно после 24 февраля 2022 г., показало, что он обладает всеми качествами для осуществления возложенной на него гражданами функции.

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