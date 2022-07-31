Ложь: Беларусь состоялась как территория социальной справедливости, мира и спокойствия

Заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей Беларуси Елена Радченко утверждает, что в сегодняшней Беларуси обеспечиваются сохранение историко-культурного и духовного наследия а также реализация прав всех национальных общностей, проживающих в стране.

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В интерпретации Радченко, в Беларуси обеспечены и гарантированы права всех национальных общностей, которые проживают в стране. Это же касается и сохранения историко-культурного и духовного наследия. Кроме того, представительница режима Лукашенко говорит о важности консолидации общества на основе исторической правды “о героизме нашего многонационального народа в годы Второй мировой войны”, а также необходимости пресечения реваншизма, национализма и прочих идей, нарушающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие.

Комментарий Delfi.ru:

В центральной и восточной Европе вряд ли есть такая страна, где существуют идеальные межэтнические и межконфессиональные отношения. Данная тема является очень чувствительной, поскольку затрагивает вопросы регулирования этно-языковых и религиозных отношений, а также основные направления политики памяти. Беларусь не является здесь исключением, и фраза о том, что “межконфессиональный мир и межнациональное согласие - это бренд нашей страны” является ложью, если оценивать политику режима Лукашенко в языковых, образовательных вопросах, а также в сфере памяти.

Согласно Конституции, в Беларуси два официальных языка - белорусский и русский, обладающие равным статусом. Однако на практике официальный билингвизм является фикцией. Государство сознательно отдает предпочтение русскому языку. На белорусском издается менее чем 1,5% нормативных правовых актов, а остальные - на русском. Кроме того, некоторые важные документы на нем либо отсутствуют, либо не обладают юридической силой. Это создает значительные проблемы для людей, использующих белорусский язык в быту и считающих его родным, поскольку они должны априори адаптироваться к таким условиям. Так, государство обеспечило перевод важнейших кодексов на белорусский язык, однако юридической силой обладают лишь официально опубликованные тексты, причем на том языке, на котором они были приняты. Иначе говоря, они могут быть использованы в деятельности государственных органов, но такой их статус не способствует расширению использования белорусского языка в правовой сфере даже при достаточном спросе со стороны общества.

Похожая ситуация наблюдается и в сфере образования. Процентное соотношение школ с преподаванием на белорусском языке из года в год уменьшается. В 2018/2019 учебном году в Беларуси на белорусском языке обучались лишь 9,7% первоклассников, в то время как в 2014/2015 г. их было 12,1%. Особенно остро данная проблема стоит в крупных городах, где на белорусском обучалось лишь 1,4% первоклассников. Новая редакция Кодекса об образовании никак не изменила данную ситуацию, поскольку выбор языка обучения остается за учредителем учреждения образования.

Аналогичная проблема касается и школ национальных меньшинств. Таковых в Беларуси до недавнего времени было всего 4 - две литовские и две польские (школы с русским языком обучения не считаются школами национальных меньшинств, поскольку русский язык имеет статус государственного). Власти Беларуси инициировали их переход на один из государственных языков (читай: русский), фактически не оставив выбора ни ученикам, ни их родителям. Данную проблему, вытекающую из новой редакции Кодекса об образовании, упоминал в своем ежегодном докладе от 7 июля 2022 г. Кайрат Абдрахманов, Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

Похожая история имеет место в сфере политики памяти. Примером тому является Закон о геноциде белорусского народа, подписанный Лукашенко в январе 2022 г. Если присмотреться к его формулировкам, то можно увидеть, что термин “белорусский народ” означает “советских граждан, проживавших на территории Белорусской Советской Социалистической Республики в период Великой Отечественной войны и (или) послевоенный период”. С одной стороны, такая формулировка является максимально инклюзивной, поскольку она создает для представителей режима возможности для интерпретации данного понятия в угоду своим политическим нуждам. С другой стороны, такая трактовка очень напоминает советский подход, поскольку память о Холокосте в Беларуси растворяется в обезличенном конструкте многонационального белорусского народа.

Вердикт:

Мнение Радченко является ложью во благо официальной пропаганды. При внешнем мире и согласии именно режим Лукашенко ограничивает права и свободы как титульного народа, так и представителей автохтонных национальных меньшинств, включая поляков и литовцев. За внешним фасадом мира и согласия кроются многие нерешенные проблемы, большинство из которых государство создает само, поскольку они вытекают из практики принятия соответствующих нормативных правовых актов и их применения на практике.

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