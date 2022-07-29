Ложь и манипуляция: в Латвии возвращаются фашистские порядки

Латвия - это государство, где возрождаются фашистские порядки, такие, как были в межвоенное время во время правления Карлиса Улманиса. Кроме того, "неграждане" при получении гражданства Латвии должны признать, что их родственники были оккупантами. Такие оценки озвучивает Александр Шпаковский, один из ведущих пропандистов режима Лукашенко.

Тезисы текста:

Александр Шпаковский утверждает, что в Латвии при западном кураторстве возрождаются фашистские порядки, страна вернулась в состояние 1937 г., когда ей руководил Карлис Улманис. Говоря о латвийских "негражданах", Шпаковский утверждает, что при натурализации им необходимо проходить "фильтрационные процедуры", признавая, что их родственники были оккупантами, а также, что дети неграждан остаются негражданами.

Комментарий Delfi.ru:

Высказывания Шпаковского показывают, что несмотря на общее понятие о процессах в современном латвийском обществе, персонаж не обладает всей полнотой информации, в том числе касающейся некоторых изменений в статусе неграждан. Так, Шпаковский утверждает, что дети неграждан тоже становятся негражданами. Шпаковский не знает о том, что закон «О прекращении присвоения статуса негражданина детям» позволяет им в заявительном порядке получить гражданство Латвии, если они родились после 1 января 2020 г. Иначе говоря, латвийские власти приняли меры для прекращения воспроизводства института неграждан, хотя в целом проблема данной категории лиц остается нерешенной.

Говоря о неких "фильтрационных процедурах" для неграждан и необходимости признания, что их родственники были оккупантами, Шпаковский сознательно смешивает две разные вещи. С одной стороны, латвийское государство действительно рассматривает советский период как оккупацию, которая повлияла на теперешнюю этно-языковую структуру общества. С другой стороны, оно подходит к негражданам индивидуально, поскольку процесс натурализации касается конкретного человека. Тем не менее, информация о требуемых документах для получения латвийского гражданства разными категориями лиц является исчерпывающей и общедоступной, а в случае вопросов заинтересованное лицо может получить необходимую дополнительную информацию. Никаких деклараций о признании родственников оккупантами советского времени в списке необходимых документов нет. Кроме того, в каждом конкретном случае натурализация негражданина является его личным выбором и выражает готовность принять установленные правила.

Оценка Шпаковским периода правления Карлиса Улманиса как "фашистского государства" или "госудаства с элементами фашизма" в целом является повторением советской оценки тех событий. Действительно, правление Улманиса можно считать авторитарным. Однако сравнивать его режим с современной Латвией, где существуют институты демократических выборов, сменяемости власти и независимых судов, в корне неверно. Кроме того, несмотря на все внутренние проблемы, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, обладают равными правами (в т.ч. для избрания своих представителей в выборные органы власти) и имеют равную защиту в справедливом суде.

Некоторые политологи называют сегодняшнюю Латвию "этнической демократией". В целом, с таким мнением можно согласиться, поскольку латвийское общество до сих пор преодолевает исторические травмы и ведет сложный диалог внутри себя. Однако ни по формальным, ни по фактическим признакам эта страна не является фашистской, а правящие круги никоим образом не классифицируются как наследники проигравших "коричневых" сил, как это утверждает Шпаковский. Тенденциозность оценок Шпаковского объясняется хотя бы тем, что многие представители теперешней политической элиты Латвии родились, выросли и получили образование во время советской власти. Иначе говоря, они на личном опыте знают, что представляет собой этот строй.

Вердикт:

Заявления Александра Шпаковского о Латвии как стране возрождающегося фашизма являются ложью и манипуляцией, а также воспроизведением определенных нарративов советского времени о межвоенной истории Латвии. Кроме того, некоторые оценки Шпаковского демонстрируют то, что он не обладает полнотой знаний о теперешней ситуации в Латвии, о чем, например, свидетельствует его рассуждения о детях неграждан как новых негражданах.

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