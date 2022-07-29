Манипуляция и ложь: Битва под Салтановкой является примером белорусско-российского единства

Провластный минский политолог Вадим Елфимов утверждает, что битва под деревней Салтановка между российской и французскими армиями от 24 июля 1812 г. является одним из примеров единения белорусского и российского народов.

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Елфимов утверждает, что данная дата является знаковой для совместной истории белорусского и российского народов, поскольку нашествие Наполеона было не только на Россию, но и на Беларусь. По его мнению, шляхта белорусских земель, требовавшая присоединить эти территории к Великому герцогству Варшавскому, находившемуся тогда под протекторатом Наполеона, имела целью “отторжение белорусских земель в пользу поляков и других европейцев под патронажем французов”. Распространяя утверждение о якобы массовом анти-французском партизанском движении на территории Беларуси, он резюмирует, что война 1812 г. была войной “за независимость белорусского народа, за совместное проживание вместе с русским народом, за отстаивание своего будущего, своей великой роли, которую мы сейчас реализуем на международной арене в рамках интеграционных образований, в том числе, Союзного государства”.

Комментарий Delfi.ru:

Елфимов прав в том, что для предков современных белорусов данная война не была чужой, поскольку военная кампания два раза прокатилась по территории страны - сначала на восток, а потом на запад. Это сопровождалось лишениями и жертвами среди населения. Однако его оценка войны и приписывание ей идеологической нагрузки в контексте современных белорусско-российских отношений является манипулятивным и лживым, основанным на советских и российских мифологемах.

Во-первых, территория Беларуси вошла в состав России в результате трех разделов Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 г. Это присоединение было осуществлено с помощью военной силы и поэтому не было добровольным. Поэтому в 1812 г. были еще живы те, кто либо лично помнил последние годы существования Речи Посполитой, либо слышал о ней от родителей. Поэтому для образованной части населения Беларуси Российская империя не стала отечеством, поскольку таковым оставалось Великое княжество Литовское как интегральная часть Речи Посполитой. И с помощью Наполеона они хотели избавится от чужой власти и восстановить независимость своей родины. Поэтому это не было никаким отторжением белорусских земель в пользу поляков, как утверждает Елфимов, а одна из попыток восстановить независимость с помощью внешней силы в лице Наполеона.

Во-вторых, важны аспекты терминологии. Как подчеркивает доктор исторических наук Александр Кравцевич, “главная проблема - откуда мы смотрим на то или иное историческое событие. Отечественная война 1812 года - это взгляд из Москвы. А главная задача белорусских историков - формировать концепцию национальной истории. С точки зрения белорусской науки - это Франко-российская война 1812 г.” Похожего мнения придерживается и польский историк, профессор Дариуш Наврот, по мнению которого “создание образа народной войны для белорусов в понимании российской Отечественной войны - это фикция”. Поэтому ни о какой “независимости белорусского народа” и борьбе “за совместное проживание вместе с русским народом” в данном контексте не может быть и речи, поскольку белорусские земли в составе Российской империи не обладали какой-либо минимальной автономией, основанной на национальном признаке, являясь административными единицами, которые по своему статусу и способу управления ничем не отличались от собственно российских территорий.

В-третьих, стоит согласиться с теми историками, которые призывают отказаться от советских идеологических стереотипов. Одним из них является миф о массовом партизанском движении против французов на территориях современной Беларуси. Как утверждает российский историк, доктор исторических наук Андрей Попов, этот миф был придуман в 1950-60 гг., когда некоторые особо рьяные историки попытались провести аналогию с партизанским движением в Беларуси во время Второй Мировой войны. Однако на самом деле эти явления в 1812 г. были проявлениями классовой борьбы. Поэтому заявления Елфимова о массовой борьбе белорусских крестьян на стороне Российской империи являются повторением придуманного в послевоенное время советского мифа.

Битва под Салтановкой была одним из важных сражений той войны и о ней, безусловно, следует помнить. Однако память об этой битве, как и о войне 1812 г., в целом должна быть избавлена от советских и российских исторических идеологем, которые в своих заявлениях повторяет Елфимов.

Вердикт:

Заявления Вадима Елфимова о том, что битва под деревней Салтановка между российской и французскими армиями от 24 июля 1812 г. является одним из примеров единения белорусского и российского народов, является примером исторической лжи и направлена на манипулирование аудиторией. Она основана на исторических мифах советского времени, а также пропагандирует вариант российского исторического нарратива, который искажает полную и всеобъемлющую картину общественных отношений, существовавших в обществе, жившем на территории современной Беларуси во времена Наполеоновских войн.

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