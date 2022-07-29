Ложь и манипуляция: с Литвой невозможно договориться о прорыве блокады Калининграда

Пропагандистское медиа "РуБалтик" опубликовало на своем Youtube фрагмент эфира с депутатом российской Госдумы от Калининградской области Андреем Колесником. В нем главред издания Носович заявляет, что Литва незаконно устроила блокаду Калининграда, а депутат – что о прекращении блокады "с Литвой договориться невозможно". Объясняем, почему слова Носовича и Колесника одновременно и ложь, и манипуляция.

Тезисы видео:

1. Литва абсолютно незаконно устроила блокаду Калининградской области, нарушив все договоренности и создав угрозу безопасности людей.

2. С Литвой невозможно договориться дипломатически.

3. Литовцы до сих пор пашут поля на лошадях.

Комментарий Delfi.ru: "РуБалтик" регулярно распространяет кремлевскую пропаганду на русскоязычную аудиторию балтийских стран, Беларуси и Польши. Мы уже рассказывали о фейках этого издания. На этот раз ведущий "РуБалтик" Дмитрий Буймистру и главный редактор Александр Носович пригласили в эфир проекта "СТРИМные новости" депутата российской Госдумы 8 созыва от Калининградской области Андрея Колесника. Отметим, что о Колеснике даже лояльное российской власти издание "Век" в 2013 писало, что он, возможно, замешан в коррупционных схемах в родной области.

Ведущий упомянул недавнее разъяснение Европейской комиссии по поводу реализации санкций в отношении Калининградского транзита. Согласно разъяснению Комиссии не запрещены железнодорожные перевозки товаров в Калининград, но не в большем объеме, чем в среднем за последние три года. На это Носович ответил следующее: "Кто они такие, чтобы нам разрешать или запрещать? Они обязаны пропускать поезда и фуры с товарами, и машины, и поезда с людьми". Колесник продолжил разговор, заявив, что "с Литвой договориться невозможно» и что Литва нарушила «все договоренности".

Начнем с того, что Литва не устраивала "блокаду" Калининградской области: как страна Европейского союза, Литва обязана реализовывать санкции, введенные ЕС против России в связи с войной против Украины (в данном случае - меры четвертого пакета санкций). При этом Литва не запрещала проезд граждан России через свою территорию и провоз несанкционных товаров (поэтому слова Носовича – ложь). О том, почему это не блокада, писал Delfi и наши коллеги из FactCheck и EUvsDisinfo.

Под нарушением литовцами "договоренностей", видимо, подразумевается Совместное заявление ЕС и РФ о транзите в Калининградскую область от 2002 года, а также Соглашение о сотрудничестве между Россией и ЕС от 1997 года. Приглашенный Delfi эксперт уже объяснял, что у Литвы есть право принимать особые меры "во время войны или серьезного обострения международной напряженности" – под это подпадает и реализация санкций в условиях войны. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что "Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений", а недавнее разъяснение Европейской комиссии Литва уже применила, вновь открыв железнодорожный транзит товаров.

Еще один пример рассказа о «несговорчивости» Литвы – российский адвокат Мария Ярмуш (которая регулярно высказывается в лояльном Кремлю ключе) дала комментарий изданию «360tv.ru» Foto: Ekrano nuotr.

То, что "с Литвой невозможно договориться" – это манипуляция. Литва не скрывает, что стремится к усилению санкций против России, тем не менее не вводит односторонних мер и следует указаниям Европейской комиссии. В свете необоснованной и разрушительной войны, которую Россия ведет против Украины уже почти полгода, позиция Литвы вполне понятна. Однако это не останавливает российскую пропаганду, которая продолжает придумывать угрозы со стороны Литвы, и потом реагировать на свои же выдумки. Как заметил в интервью DW Витаутас Ландсбергис-старший, "Она [Москва] требует от нас капитуляции, называя это компромиссом и обвиняя нас в том, что мы – такие, дескать, упрямые – не хотим компромисса".

Помимо ремарок в стиле "обиженная сплетница" в сторону президента Литвы Гитанаса Науседы ("военная форма на нем, как на корове седло", "я думал ему 70 лет, плохо состарился, может много пил"), депутат российской Госдумы еще и перепутал численность населения Литвы, насчитав 1,5 миллиона жителей, вместо 2,8 миллионов.

Колесник также заявил, что литовцы пашут в деревнях на лошадях, "потому что ни бензина, ничего нет". На самом деле использование лошадей для работы в полях – это почти исчезнувший феномен. Господин Колесник, видимо, не в курсе, что систематическая механизация сельского хозяйства усилилась за много лет до нынешнего роста цен на топливо – при СССР – о чем писал сам "РуБалтик".

Статья «РуБалтик» от 2019 года о росте механизации сельскохозяйственных работ в советской Литве. У нас нет подтверждения этих исторических данных, но сама заметка демонстрирует внутренние противоречия пропагандистских историй. Foto: Ekrano nuotr.

Статья «РуБалтик» от 2019 года о росте механизации сельскохозяйственных работ в советской Литве. У нас нет подтверждения этих исторических данных, но сама заметка демонстрирует внутренние противоречия пропагандистских историй. Foto: Ekrano nuotr.

По данным банка Luminor, в 2021 литовцы активно приобретали новые тракторы и комбайны (при помощи лизинга). Содержать трактор в хозяйстве по некоторым параметрам проще и эффективнее, чем лошадь – лошади требуется корм, уход, лечение, стойло (за которым нужно ухаживать). Иногда отмечаются и плюсы возврата к более активному использованию лошадей в сельском хозяйстве – прежде всего экологические, но пока что это не стало распространенным явлением.

Вердикт: интервью "РуБалтик" с российским депутатом продолжает развивать нарратив Кремля об одновременно маленькой и агрессивной Литве, которая якобы угрожает России и мешает Европейскому союзу договариваться с ней. Этот нарратив основывается на лжи (о "блокаде" Калининградской области) и на манипуляции (любые действия Литвы, кроме дружественных Кремлю, называются враждебными). Более мелкие фейки (о пашущих на лошадях литовцах) и хамский стиль дополняют образ Литвы как несговорчивой страны "хуторян" и "националистов". Наш вердикт – манипуляция и ложь.

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