Ложь: террористические власти Литвы занимаются геноцидом своего народа

Ориентированный на балтийские страны прокремлевский сайт "РуБалтик" опубликовал новостную заметку с мнением Казимираса Юрайтиса, представленного как экс-кандидат на пост президента Литвы и журналист PressJazz TV. Тот заявил, что Литвой правят бандиты и террористы, которые совершают геноцид своего народа. Рассказываем, кто такой Юрайтис и почему его слова – ложь.

Тезисы новостной заметки:

1. Во главе Литвы стоят террористы, верхушка которых - "ландсбергисты".

2. Власти Литвы устраивают геноцид против своих же людей, уже много "трупов".

Комментарий Delfi.ru:

Новостная заметка суммирует основные высказывания Юрайтиса в эфире программы "СтрИмные новости" (проект "РуБалтик"). Казимирас Юрайтис привлек к себе всеобщее внимание после того, как пытался баллотироваться в президенты Литвы в 2019 году, но не собрал достаточное количество подписей. Delfi писал о том, что еще в 2016 году Юрайтис пытался попасть в парламент с Литовской народной партией, а также входил в число сторонников неформального движения "Наши ряды" (Mūsų Gretos), основанного Роландасом Паулаускасом, которое в отчете Департамента госбезопасности Литвы упоминалось как "сочувствующее России".

Юрайтис регулярно фигурирует в российских и белорусских пропагандистских ресурсах, причем его представляют то как "блогера", то как "публициста", "режиссера-документалиста", "журналиста", "телеведущего". Юрайтис является соратником осужденного за шпионаж в пользу России Альгирдаса Палецкиса, а его медиа Press Jazz TV – это онлайн телевидение, которое было замечено за распространением фейков.



Пример типичного высказывания Юрайтиса в прокремлевских СМИ Foto: Ekrano nuotr.

Пример типичного высказывания Юрайтиса в лукашенковской «БЕЛТА» Foto: Ekrano nuotr.

Пропагандистские СМИ не впервые нападают на семью Ландсбергисов – Delfi уже разоблачал фейк про то, что семья Ландсбергисов якобы работала на фашистов и убивала евреев (который распространяла официальный представитель МИД России Мария Захарова).

На этот раз Юрайтис заявил, что Витаутас Ландсбергис "был первым, кто начал заниматься психологическим терроризмом", а также, что "ландсбергисты имеют все признаки террористической организации". Также Юрайтис утверждает, что нынешние власти Литвы (видимо во главе с Ландсбергисами) устраивают геноцид литовского народа. Несмотря на масштаб и серьезность таких обвинений, Юрайтис не приводит иных доказательств сказанного, кроме загадочной ссылки на растущее количество трупов и на осужденных за шпионаж в пользу России Альгирдаса Палецкиса и Алексея Грейчуса.

Юрайтис никак не уточняет, что такое "психологический терроризм" Ландсбергиса-старшего. К тому же Витаутас Ландсбергис не участвует активно в политике по меньшей мере с 2014 года, когда он перестал быть депутатом Европейского парламента. Он также не занимает государственных должностей.

Габриэлюс Ландсбергис – министр иностранных дел Литвы, однако этого недостаточно, чтобы утверждать, что страной правят "ландсбергисты". Несмотря на то, что министр может до определенной степени проводить свою линию в политике, он все же входит в правительство премьер-министра Ингриды Шимоните, которая в свою очередь была назначена законно избранным президентом страны Гитанасом Науседой – и все трое проводят линию противостояния агрессии России. При этом рейтинги популярности же показывают, что министр Ландсбергис в последнее время даже не попадает в число популярных политиков. Нет никаких солидных доказательств того, что Литва захвачена шайкой «ландсбергистов».

Еще более странно звучит следующее заявление: "Ландсбергисты имеют все признаки террористической организации". На какие признаки террористической организации ссылается Юрайтис? Поскольку на международном уровне нет единого определения терроризма, то обратимся к Уголовному кодексу Литвы: статья 2521 (часть 3) разъясняет основные понятия, связанные с группой террористических преступлений. «Террористические цели» определяются как «направленные на сильное запугивание населения или его части либо незаконное принуждение международной общественной организации, государства или его учреждения к совершению какого-либо действия или воздержанию от его совершения, либо к дестабилизации или разрушению важнейших конституционных, политических, экономические или социальные структуры государства или международной общественной организации». Это явно не применимо к ситуации в Литве.

Наконец, в последнее время как российская, так и белорусская пропаганда часто обвиняют всех, кто противодействует режимам Путина и Лукашенко в совершении геноцида. Однако термин «геноцид» обозначает особое преступление против человечества, у которого специфические признаки. Ни один из этих признаков не применим к литовской политике в отношении симпатизирующих Кремлю активистов, политиков и медиа-личностей.



Определение геноцида в Конвенции ООН 1948 г. Foto: Ekrano nuotr.

Палецкис и Грейчус – не жертвы "геноцида'. Они были лишены свободы на основе судебных приговоров за конкретное преступление (шпионаж в пользу другого государства) после того, как было использовано право на обжалование приговоров. Российская пропаганда регулярно использует пример Палецкиса и нескольких других пророссийских политиков и активистов, чтобы создать образ "борцов за правду", которых двуличные и недемократичные страны типа Литвы сажают "за убеждения". Однако, как мы уже показывали, пострадать "за правду" и пострадать 'за убеждения" – это ни одно и то же. Убеждения не всегда правдивы, и способы выражения убеждений не всегда допустимы. Если Альгирдас Палецкис или Казимирас Юрайтис распространяют дезинформацию Кремля, то тогда они не борцы за правду. Если Палецкис выражает свои убеждения, совершая преступление (шпионаж), то способ выражения его убеждений недопустим. Стоит упомянуть, что Литва сейчас занимает 9 место из 180 в индексе свободы прессы ("Репортеры без границ"), 5,64 из 7 в индексе демократии Freedom House, 7,18 из 10 в индексе демократии the Economist от 2021 (доступно всем).

Вердикт:

Нет никаких оснований полагать, что Литвой управляет банда "ландсбергистов". Нет критериев, согласно которым представителей властей Литвы можно было бы назвать террористической или бандитской организацией. Юрайтис не приводит ни одного солидного доказательства своих слов, кроме ссылки на дела людей, осужденных за шпионаж. Нет абсолютно никаких доказательств и того, что литовские власти совершают геноцид собственного населения. Наш вердикт – ложь.

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