Ложь: Евросоюз фактически признал территорию Запорожской области частью России

Член так называемой “Военно-гражданской администрации Запорожской области” Владимир Рогов утверждает, что в седьмом пакете антироссийских санкций чиновники Европейского Союза де-факто признали территорию Запорожской области частью России.

Тезисы текста:

Формулировки правовых актов ЕС, вводящие в действие седьмой пакет антироссийских санкций, означают фактическое признание Евросоюзом легитимности “Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области”, а также суверенитета России над территорией данного украинского региона.

Последняя часть текста «РИА Новости» призвана показать усталость западных людей от своего истеблишмента и его давления на Россию. Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Данные заявления Рогова сопровождаются скриншотом из приложения к Регламенту Совета Европейского Союза № 269/2014, в котором фамилия данного лица вносится в список физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры со стороны ЕС. В мотивировочной части касательно Рогова можно прочитать следующее:

“Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области. Он активно выступал против украинской власти и за вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации. Он также способствовал выдаче российских паспортов в городе Мелитополь. В этом качестве он несет ответственность за поддержку или осуществление действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины либо стабильности или безопасности в Украине”.

Данные формулировки никоим образом не свидетельствуют о каком-либо признании ВГА в качестве органа легитимной власти на территории Запорожской области. Также они никак не свидетельствуют о том, что ЕС признал Запорожскую область частью России. Мотивировочная часть лишь констатирует факт того, что на оккупированных после 24 февраля 2022 г. частях Запорожской области Украины Россия создает органы, обладающие фактической властью, а также раздает российские паспорта. Однако ни о каком признании законности таких действий России, а также легитимизации этих структур речи не идет. Стоит напомнить, что с начала российской агрессии против Украины ЕС высказывал свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включающих АР Крым, г. Севастополь, Донецкую и Луганскую области. Примером этого может служить Заявление Высокого представителя от имени Европейского Союза о решениях Российской Федерации, которые еще больше подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины от 22 февраля 2022 г., а также последовавшие за ним многочисленные документы, политические декларации и конкретные действия.

Вердикт:

Заявления представителя так называемой “Военно-гражданской администрации Запорожской области” Владимира Рогова о том, что в рамках седьмого пакета санкций антироссийских санкций ЕС якобы фактически признал легитимность “Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области” и суверенитет России над территорией данного украинского региона, являются ложью. С самого начала российской агрессии в феврале 2022 г. ЕС последовательно поддерживал Украину, требовал от России немедленного прекращения военных действий, вывода армейских единиц и военной техники с украинской территории, а также уважения территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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