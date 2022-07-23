Фейк: Зеленский разрешил Польше ввести свои войска в Украину

В социальных сетях появился очередной видеосюжет, который рассказывает о том, что Польша готовится ввести войска в Украину и аннексировать часть территории этой страны либо превратить Украину в свой протекторат. Мы проверили информацию, о которой говорится в видео, и выяснили, что это - манипуляция и ложь.

Тезисы видео:

Бывший дипломат Ростислав Ищенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился дать гражданам Польши особый статус в Украине в обмен на ввод Варшавой войск на запад страны. Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить войска из западных областей на восточный фронт. Ищенко отметил, что Польша вряд ли ограничиться этим и постарается максимально возможную часть страны. Экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что в Западной Украине началась подготовка по вхождению этого региона в состав Польши и как следствие - к территориальному разделу Украины. По его словам, доказательством тому стал факт, что Киев перестал транспортировать получаемое с Запада вооружение в зону боевых действий и оставляет их на Западе Украины.

Комментарий Delfi.ru:

Авторы цитируют Ростислава Ищенко и Илью Киву, к откровениям которых следует относится более чем скептически. И первый, и второй неоднократно распространяли откровенно недостоверную информацию о событиях в Украине. Не стал исключением и этот видеосюжет, авторы которого ссылаются на высказывания Ищенко и Кивы. Российские СМИ, политики, аналитики и блогеры, которые имеют пророссийскую точку зрения, постоянно сообщают о том, что Польша готовится ввести войска на территорию Украины и оккупировать Западные регионы этой страны. Мы об этом писали здесь, здесь и здесь. Фейками являются и сообщения о том, что на территории Украины действуют батальоны польских наемников либо подразделения регулярной польской армии.

Польша, в отличие от Российской Федерации, уважает границы соседних стран, строго придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г. и, соответственно, не предпринимает никаких агрессивных действий против своих соседей. О том, в каких вооруженных конфликтах начиная с 1990 года участвовали российские войска, можно прочитать здесь.

Сенсационные и не соответствующие действительности сообщения о законе, подразумевающем расширение возможностей для граждан Польши в Украине, начали появляться в сети после встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Польши Анджеем Дудой в Киеве 22 мая. Анонсированный Зеленским законопроект о расширении возможностей для граждан Польши в Украине не означает подчинения Украины Польше либо установления протектората Польши над Украиной. В разработанном по инициативе главы Украинского государства законопроекте предусматривается, в частности, предоставление гражданам Польши и членам их семей возможности легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев с даты принятия закона. Поляки также получат право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты согласно украинскому законодательству.

Повторяем, что речь не идет об экономическом, политическом, военном подчинении Украины Польше, однако именно этот законопроект стал поводом для появления множества фейков в среде российских и пророссийских СМИ.

Вердикт:

Особенно нам хотелось бы отметить, что и Ростислав Ищенко, и Илья Кива в данный момент находятся на территории Российской Федерации, а Ищенко так и вовсе работает в российских СМИ. Видеосюжет оперирует недостоверной информацией, его создатели манипулируют фактами, распространяют дезинформацию. Наш вердикт – ложь и фейк.

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