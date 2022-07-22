Фейк: в Литве украинских детей заставляют учиться в русских школах

“В Литве запретили теле и радиовещание на русском языке, заставляют украинских детей учиться в русских школах”, – текст и видеосюжет с таким содержанием появились на российских пропагандистских ресурсах. Мы проверили факты и выяснили, что это дезинформация.

Тезисы видео:

1) Все новости в Литве транслируются исключительно на литовском, русскоязычное теле и радиовещание почти полностью перекрыто;

2) Очередная „зрада“: украинские беженцы вынужденно возрождают русские школы Литвы. Украинских школ ни в Литве, ни в Клайпеде нет, поэтому украинцы вынуждены отдавать детей в русскоязычные школы;

3) Демонтаж памятника в центре Клайпеды, не считаясь с настроениями русской общины.

Комментарий Delfi.ru:

Авторы видеосюжета, распространенного в социальных сетях, и текста, который появился на российском пропагандистском ресурсе rubaltic.ru, сознательно или несознательно обманывают своих читателей и зрителей. Начнем с того, что теле и радиовещание на русском языке в Литве не перекрыто ни полностью, ни частично. Так у зрителей, читателей и радиослушателей есть неограниченный доступ к ЛРТ – новостной портал на русском и польском языках, RU.DELFI.LT – самый крупный в Литве информационный портал на русском языке, R RADIO LT (Родное радио), “Радио Радуга” (Клайпеда), NEWS.TTS.LT (Висагинас), телеканал “Дождь”, русской службе BBC, русской службе Deutsche Welle, телеканал “Настоящее Время”, Радио Свобода и многим, многим другим русскоязычным источникам информации.

Не соответствует действительности и информация о том, что “украинские беженцы вынужденно возрождают русские школы Литвы”. По данным Министерства образования, науки и спорта, до появления бежавших от российской агрессии украинских беженцев русскоязычные школы в 2021 году насчитывали 12 552 тыс. учащихся, польские– около 9 119 тыс. учащихся. На сегодняшний день в Литве действует 46 школ с польским языком обучения и 27 школ с русским языком обучения. Украинские дети учатся как в литовских, так и польских и русских школах, всего в Литве школы посещает около 22 тысяч школьников из Украины, из них более десяти тысяч учится в школах, в которых обучение ведется на литовском языке.

Данные, которые мы привели, доказывают, что авторы российских пропагандистских ресурсов манипулируют цифрами и пытаются доказать, что украинские дети вынуждены учиться в Литве в русскоязычных школах. Очевидно, что это не так, родители могут свободно выбирать школы с, по их мнению, подходящим для детей языком обучения.

Не соответствует действительности и информация о том, что в Литве нет школ, в которых обучение ведется на украинском языке. Здесь, например, можно прочитать материал о такой школе (в ней уже учится около 250 детей – ред.), которая несколько месяцев назад начала действовать на территории Литвы, а здесь - ознакомиться с историй очередной школы для детей из Украины.

Что касается демонтажа скульптурной группы Воинского кладбища, обозначающей место захоронения солдат Советского Союза, то прежде чем приступить к демонтажу, городские власти провели общественный опрос, во время которого все жители города могли высказаться за или против демонтажа.

Вердикт:

И видеосюжет, и текст манипулируют фактами, распространяют ложную и несоответствующую действительности информацию. Наш вердикт – дезинформация.

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