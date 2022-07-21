Ложь и манипуляция: западные страны хотят разрушить постсоветское пространство и существующий мировой порядок

Пропагандист режима Лукашенко Николай Щёкин заявляет, что цель "коллективного Запада" и "англосаксов" заключается в том, чтобы разрушить постсоветское пространство и весь существующий мировой порядок. По его утверждению, об этом свидетельствуют недавние события в центральноазиатском регионе, где для этого используются местные культурные особенности.

Тезисы текста:

Западные страны хотят разрушения постсоветского пространства и всего существующего мирового порядка. Недавние события в Каракалпакстане являются очередным проявлением гибридной войны, инспирированной "англосаксами" для дестабилизации ситуации в регионе и втягивания в конфликт как можно большего количества участников. Щёкин считает, что для этого активно используются культурные особенности региона и "в этой связи трудно переоценить роль ОДКБ"

Комментарий Delfi.ru:

Постсоветское пространство - это та категория, которая с каждым годом в силу объективных причин становится все более абстрактной. Более чем через 30 лет после того, как СССР прекратил свое существование, его страны пошли каждая своим путем и воспоминания об общем прошлом становятся все более мифологизированными. Говоря о том, что "сегодня коллективный Запад запустил всеобъемлющий механизм процесса разрушения как постсоветского пространства, так и всего мирового порядка", Щёкин использует набор российских пропагандистских клише, которые после выборов 2022 г. в Беларуси в значительной степени перекочевали в пропагандистский нарратив режима Лукашенко.

Например, стоит вспомнить высказывания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, сделанные в октябре 2019 г. Тогда Лавров заявил, что "под концом истории, который был провозглашен Ф.Фукуямой, понималось, что больше никаких конкурентов западному миру, условному коллективному Западу в мире нет и быть не может". Данная логика российских властей видит Россию в качестве одного из основных противовесов Западу и воспринимает мир как совокупность сфер влияния основных политических игроков. По мнению американского госсекретаря Энтони Блинкена, одна из целей Путина состоит в том, "чтобы восстановить сферу влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза", и такой подход российских властей - это “рецепт нестабильности, рецепт конфликта, рецепт, который привел к мировым войнам".

Щёкин прав в том, что Средняя Азия - это "исторически сложившийся гордиев узел" со своими культурными особенностями и что "здесь нельзя проводить параллели ни с Украиной, ни с другими конфликтными зонами в мире". Тем не менее, именно данный регион воспринимается Москвой как естественная сфера ее интересов. Поэтому любая попытка властей этих стран ослабить контроль Кремля будет восприниматься путинским режимом как попытка выхода из сферы влияния. При этом системные проблемы этих стран, связанные с особенностями устройства их обществ, будут использоваться в качестве рычагов для усиления влияния в регионе, как это показали январские события в Казахстане, когда в страну были введены войска из контингента ОДКБ. Тем не менее, случай Казахстана является результатом внутренних особенностей казахстанского общества в стране, где власть долгое время находилась в руках клана Нурсултана Назарбаева. Поэтому заявления о том, что страны Запада посредством протестов там хотели раскачать регион, втянуть в конфликт соседние государства и “открыть очередной фронт НАТО на южных границах СНГ и Союзного государства”, являются ложью.

Аналогичной порцией лжи являются фразы Щёкина, что Узбекистан стал жертвой гибридной войны. Тезисы Щёкина о том, что недавние протесты в Каракалпакстане могут быть использованы "англосаксами в своих интересах" с помощью хорошо отработанных методичек, включающих "информационные вбросы и фейки", противоречат логике и здравому смыслу. Действительно, Каракалпакстан - это особый регионы страны с формально прописанной широкой автономией, которая является своеобразным символом для каракалпаков. Однако именно режим Шавката Мирзиёева инициировал изменения в конституцию страны, которые позволят президенту Узбекистана "обнулиться" и увеличить срок нахождения у власти с пяти до семи лет. Предложения об отмене упоминаний о суверенитете Каракалпакстана в составе Узбекистана и праве автономии проводить референдумы о возможном отделении шли в комплекте. Несмотря на разные толкования таких действий Ташкента по отношению к автономии, очевидно одно - именно власти Узбекистана спровоцировали конфликт в Каракалпакстане.

Вердикт:

Данный текст содержит лживые заявления провластного политолога из Минска. Упомянутые конфликты в Казахстане и Узбекистане во многом происходят из особенностей этих стран и их обществ, которые долгое время управляются авторитарными лидерами. Кроме того, Щёкин сознательно и манипулятивно упрощает картину и подтасовывает факты, пытаясь объяснить все происками так называемого “коллективного запада” в регионе, который Россия считает своей сферой влияния.

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