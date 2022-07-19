Фейк: США собираются основать колонии на территории стран Балтии

Белорусский провластный блогер Юрий Уваров сообщил, что США намереваются основать колонию на территории Украины, Польши и стран Балтии, переселить туда всех своих граждан, а жителей этих стран сослать в Африку. Объясняем, что блогер озвучивает высосанную из пальца историю, которая как минимум лет семь бродит в интернете и является мистификацией.

Тезисы видео:

Юрий Уваров зачитал фрагменты из интервью, которое якобы Хиллари Клинтон дала американской телерадиокомпании ABC NEWS. В нем она якобы заявила о том, что США встревожены ухудшением геофизической обстановки в районе Йеллоустонского национального парка и разлома Сан-Андреас, грозящей катастрофическими последствиями для Северной Америки и ставящей под угрозу само ее существование. Поэтому США намереваются основать колонию на территории Украины, Польши, Венгрии, Румынии и стран Балтии и переселить туда всех своих граждан.

Комментарий Delfi.ru:

ABC News — новостное подразделение вещательной сети Американской телерадиовещательной компании (ABC) группы компаний Walt Disney Television. Мы ознакомились с публикациями о Хиллари Клинтон, которые появились как на новостном сайте ABC News, так и на канале ABC News в YouTube. Интервью Хиллари Клинтон, на которое ссылается Юрий Уваров, не существует.

Нам удалось установить, что курьезная и ненастоящая информация о том, что Хиллари Клинтон якобы проболталась и озвучила “зловещие” планы США в отношении Украины и других европейских государств в интернете распространяется по крайней мере с середины апреля 2016 года, через несколько дней после того, как Хиллари Клинтон объявила о своем выдвижении на пост президента США. Весьма вероятно, что публикация была частью кампании, которую развязала Российская Федерация по очернению кандидатуры Хиллари Клинтон в попытках повлиять на результат президентских выборов в США в 2016 году.

Ранее мы уже писали о нескольких похожих на это сообщение сюжетах, после проверки которых выяснилось, что они являются мистификацией. С нашими материалами, которые рассказывают о том, как сатирическая новость может превратиться в мистификацию и фейк, можно ознакомиться здесь и здесь.

Вердикт:

Теория, которую озвучил Юрий Уваров, не имеет ничего общего с действительностью, опирается на мистификацию. Наш вердикт – фейк.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!