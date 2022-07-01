Ложь: Президента Украины необходимо судить за геноцид и другие военные преступления

Российское государственное информационное агентство «РИА Новости» сообщило, что депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ждет международный трибунал за совершение геноцида и множество других преступлений против человечности. Delfi объясняет, почему это совершенно абсурдное и ложное утверждение.

Тезисы: Президент Украины Владимир Зеленский – военный преступник, которого ждет трибунал за его многочисленные преступления – за геноцид против собственного народа, за биолаборатории на территории Украины, за обстрелы мирных граждан Луганска и Донецка, за пытки российских военнослужащих, за пропаганду фашизма.

Комментарий DELFI: столь абсурдное заявление со стороны депутата российской Госдумы – это ответ на выступление Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности 2 дня назад. Во время своего выступления, президент Украины предложил ввести юридический статус государства-террориста, которого можно было бы лишить полномочий в Генеральной ассамблее ООН. Представитель российского режима не привел никаких доказательств своих слов и, по сути, отзеркалил все обвинения в адрес российского режима. Обвинения Зеленского, его страны и Вооруженных сил Украины в геноциде украинцев, содержании биолабораторий на территории страны и пропаганде фашизма ничем не подтверждаются.

В геноциде собственного народа Черняк обвинил Зеленского потому, что тот якобы «прикрывается своим народом как живым щитом». Это ложь. Во-первых, согласно свидетельствам различных зарубежных и украинских медиа, жители Украины сражаются с вторгшимися российскими войсками (в том числе и в территориальной обороне), поскольку не хотят, чтобы Россия оккупировала их страну, а не потому, что ими манипулирует Зеленский. Во-вторых, Владимир Зеленский остался в Киеве и не уехал в эвакуацию, что подтверждают многочисленные фото, видео и репортажи из Киева (например, фото с официальной встречи Зеленского с лидерами Германии, Франции, Румынии и Италии). В-третьих, причина по которой гибнут украинцы – это военное вторжение России, которому украинцы вынуждены сопротивляться.

В марте российские власти запустили фейк о биолабораториях США в Украине, которые ставят опыты над людьми и распространяет вирусы, которые поражают славян или россиян. Этот фейк был призван дополнительно обосновать и объяснить свое вторжение в Украину угрозой национальной безопасности России. И мы, и наши коллеги разоблачали этот фейк.

Обвинения в пропаганде фашизма продолжают линию Кремля на изображение Украины нацистским и фашистским государством. И этот миф уже разоблачали и мы, и наши коллеги из EUvsDisinfo, StopFake и т.д.

Утверждения, о том, что Украина уничтожает мирных жителей (этнических русских) в Луганске и Донецке – это манипуляция Кремля, которая уже 8 лет оправдывает оккупацию пророссийскими сепаратистскими силами Донбасса и Луганска. Множество экспертов и фактчекеров писали о том, что на самом деле происходило в Донецкой и Луганской областях, после того как поддерживаемые Россией сепаратисты смогли установить контроль над этими территориями. Недавно, наша команда объясняла, почему обвинение Украины в гибели детей на Донбассе – это манипуляция. Кремлевская пропаганда также рассказывала о том, что украинцы устроили настоящий концлагерь на Донбассе – и мы разоблачили и этот фейк.

Единственное обвинение, которое отчасти основывается на реальном факте – это обвинение в пытках российских военных. Глава мониторинговой миссии по правам человека ООН в Украине, Матильда Боньер заявила в пресс-брифинге 10 мая этого года заявила, что ООН располагает достоверной информацией о том, что воины ВСУ пытали военнослужащих Вооруженных сил России. Однако Россию также обвиняют в пытках, и в любом случае преступления отдельных военнослужащих ВСУ не означают, что Владимир Зеленский военный преступник.

Вердикт: Обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны депутата Госдумы РФ абсолютно ни на чем не основаны и противоречат всем известным фактам. Утверждение о том, что президента Украины ждет международный трибунал смехотворно – поскольку довольно большая часть мирового сообщества солидарна с Украиной и обоснованно винит в военных преступлениях Россию. Наш вердикт – ложь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!