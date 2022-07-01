Две манипуляции и одна ложь: НАТО «проговорилась» о подготовке к войне с Россией, для Путина это «не новость»

28–30 июня 2022 года в Мадриде прошел саммит НАТО, на котором обсуждались ключевые вопросы обороноспособности альянса и помощи Украине в условиях войны, развязанной Россией. Прокремлевские СМИ отреагировали на саммит целым рядом дезинформационных статей. Две взаимосвязанные новостные заметки «Царьград ТВ» утверждают, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «проговорился» о том, что НАТО 8 лет готовилась к войне с Россией, и что для Путина это «не стало новостью». Объясняем, почему это манипуляция.

Тезисы новостных заметок:

1) Генеральный секретарь НАТО «проговорился» и раскрыл планы НАТО – «оказалось», что альянс 8 лет (с 2014 года) готовился к противостоянию с Россией.

2) Лидеры стран НАТО «продолжают убеждать мир», что НАТО ничем не угрожает России, при этом они противоречат себе тем, что отмечают готовность «отвечать на угрозы и враждебные действия» Москвы.

3) Для Путина подготовка НАТО к противостоянию с Россией – «не новость», потому что НАТО – это военный блок.

Комментарий Delfi.ru:

Основной прием в арсенале любой системы пропаганды – преподнесение новостей в таком стиле, который заставит читателей смотреть на новость с определенной позиции. В таких случаях сложно уличить пропагандиста или пропагандистский ресурс в откровенной лжи, но можно показать, как искажается смысл новости, если рассказать ее определенными словами.

В первой новостной заметке частного прокремлевского СМИ «Царьград-ТВ» пересказывается содержание речи генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которую тот произнес после 2-го дня саммита НАТО, проходящего с 28 по 30 июня в Мадриде. Полную версию этой речи можно посмотреть тут (1:13:23). Начнем с того, что речь Столтенберга описывается словом «проговорился». Это слово предполагает, что «тайное стало явным», и что говорящий случайно раскрыл больше, чем намеревался. Оно усиливает ощущение, что все скрывают от читателя правду, а вот «Царьград» (или другое провластное СМИ, или пропагандист) ему эту правду сообщили. К тому же слово «проговорился» используется, чтобы подтвердить уже сформированные мнения или опасения читателя.

Авторы «Царьград ТВ» очень любят использовать этот прием – например, за период с 17 по 30 июня слово «проговорился» использовалось 6 раз (1 раз про Столтенберга, 1 раз про Клауса Шваба, 1 раз про президента Франции Эммануэля Макрона и 3 раза про президента США Джозефа Байдена). И в каждом случае, если проверить, что говорилось на самом деле, оказывается, что человек просто целенаправленно сказал именно то, что хотел сказать. То же самое в случае со Столтенбергом – генеральный секретарь не проговорился, а прямо и открыто высказал позицию Альянса и представил новый стратегический подход НАТО – официальный текст документа можно прочитать здесь. В пункте 8 говорится, что Россия – «наиболее значительная и непосредственная угроза безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе». НАТО обосновывает свою позицию тем, что РФ «стремится установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии». В пункте 9 союзники заявляют следующее: «НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для Российской Федерации. Мы продолжим сплоченно и ответственно реагировать на российские угрозы и враждебные действия».

Заголовок второй новостной заметки «Царьград ТВ» Foto: Ekrano nuotr.

Во второй новостной заметке описывается реакция Владимира Путина на речь Столтенберга. Путин заявил, что такое заявление от «военного блока» – это «не новость», затем назвал НАТО «рудиментом холодной войны», а также пообещал зеркальный ответ «в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры НАТО». Президент России намекает на постоянно разоблачаемый миф о том, что НАТО – это агрессивный военный блок, который угрожает России и вынуждает ее «отвечать». Как уже писали и мы (здесь, и здесь), и наши коллеги (здесь, и здесь) и эксперты из Chatham House, НАТО – это прежде всего оборонительный альянс, а не военный блок. Есть существенная разница между странами, объединяющимися для совместного решения военных задач, и странами, объединившимся, чтобы обеспечивать безопасность друг друга и снижать вероятность военного столкновения между членами альянса. Установка на коллективную оборону не дает НАТО права превентивно наносить военные удары – только отвечать в случае нападения на территорию одного из государств Альянса.

Россия воспринимает как угрозу то, что страны в ее «сфере влияния» вступают в НАТО и размещают у себя системы противоракетной обороны или контингенты НАТО. Однако вступление в НАТО – это добровольный процесс, и, как подчеркнул Столтенберг, НАТО уважала право Финляндии и Швеции не состоять в Альянсе, а теперь приветствует желание этих стран вступить в НАТО (минута 1:23:47 речи Столтенберга). Владимир Путин на вступление двух стран в НАТО ответил угрозами.

Отметим также, что НАТО крайне осторожна и в том, что касается поддержки Украины и несмотря на полномасштабную войну на территории той, не является участником войны, не отправляет своих солдат в Украину и не устанавливает бесполетную зону над Украиной. Йенс Столтенберг неоднократно объяснял, что НАТО избегает прямого противостояния с Россией. В то же время, со стороны России постоянно слышатся угрозы, в том числе и нанести удар по территории НАТО. Поэтому попытки России изобразить НАТО главным агрессором не обоснованы.

Вердикт: частое и неуместное использование слова «проговорился» в заголовках и текстах пропагандистских СМИ – это манипуляция, которая убеждает читателей в том, что «враги» от них скрывают правду о происходящем, даже тогда, когда ничего подобного не происходит. Обвинения в адрес НАТО в давней подготовке к конфликту с Россией – это опять манипуляция, умалчивающая о том, что действия России вынудили Альянс серьезно готовиться к противостоянию. Наконец, российская пропаганда попыталась еще раз убедить свою аудиторию в том, что НАТО угрожает России и вынуждает ее развязывать войны – это давняя ложь Кремля. Наш вердикт – манипуляции и ложь.

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