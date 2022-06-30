Фейк: Все страны вывозят золото из Америки

Появившийся в социальных сетях видеосюжет о том, что якобы “все страны вывозят золото из Америки” является недостоверной информацией и существует в интернете как минимум несколько лет. Наш вердикт – манипуляция и фейк.

Тезисы видео:

Одно из ведущих финансовых изданий — Bloomberg — заявило, что в последнее время отмечается тенденция вывода восточными странами своих золотых запасов из банков Британии, даже несмотря на то, что оно там хранилось десятками лет. Согласно мнению издательства, это -вызов стабильности и безопасности финансовой системы во всем мире. Безусловно, это повлияет на главную мировую валюту — доллар. И, конечно же, виновником всех проблем, которые вытекают из таких действий стран, является Россия (мы постарались сохранить текст видеосюжета в оригинале – ред.).

Комментарий Delfi.ru:

Видеосюжет, который появился в социальных сетях и повествует о том, что восточные страны выводят свои золотые запасы из банков США и Великобритании, где они ранее хранились – не нов. В той или иной форме, но почти всегда с похожим заголовком и содержимым российские СМИ перепечатывают материал, дополняют его все новыми и новыми подробностями либо снимают на его основе видеосюжеты как минимум с начала 2021 года.

На самом деле речь идет о так называемой репатриации золотых запасов, когда центральные банки некоторых стран, не только восточных, но и западных стран, частично либо полностью возвращают ту часть своего золотого запаса, которая хранилась на территории других стран. Так, например, Германия досрочно вернула в страну половину золотого запаса. В Нью-Йорке и Лондоне хранится 1236 и 432 тонны германского золотого запаса соответственно. Ответ на вопрос, почему немецкое золото хранилось в Нью-Йорке и Лондоне, можно найти здесь. Места хранения своих золотых запасов перераспределили в том числе Нидерланды и Австрия. С данными о том (к сожалению, нам удалось найти информацию лишь за 2015 год, поэтому на данный момент данные могут измениться – ред.), какие правительства и каких стран хранят свои золотые запасы в Банке Англии и в Банке в Нью-Йорке, можно ознакомиться здесь и здесь.

Сайт Министерства финансов США не подтверждает откровений по теме трансфера золота, которые появились в русскоязычной информационной среде. Проверка на сайтах ведущих мировых агентств от Рейтер до того же Блумберга, который авторы сюжета упоминают в своем видеосюжете, не выявила каких-либо публикаций, связанных с перемещением золотого запаса.

Вердикт:

Видеосюжет является манипуляцией фактами и слухами. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

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