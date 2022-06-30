Недостоверно: “Русские не просто народ - это целостная великая цивилизация”

Ричард Фейнман, известный американский физик якобы говорил, что “Русские не просто народ. Это целостная великая цивилизация”. На самом деле, скорее всего нет, цитата Фейнману не принадлежит. Наш вердикт – недостоверная информация.

Тезисы текста и фотографии:

Как-то известного американского физика Ричарда Фейнмана спросили: - “Может ли выродиться русский народ?”. На что он ответил: - “Разве может выродиться и исчезнуть народ, которому принадлежит половина всех фундаментальных открытий в науке? Разве может выродиться народ, которому нет равных в культуре, народ-философ, поэт и воин? Нет, русские не просто народ. Это целостная, великая цивилизация”.

Недостоверно: “Русские не просто народ - это целостная великая цивилизация” Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Ричард Фейнман, гениальный американский физик, один из создателей современной квантовой электродинамики, внёс существенный вклад в квантовую механику и квантовую теорию поля, его имя носит метод диаграмм Фейнмана. Хотя у Ричарда Фейнмана было великолепное чувство юмора, с большой долей вероятности можно заявить, что цитата о величии русской цивилизации – фейк. Во-первых, Викицитатник Фейнмана на русском языке (свободное собрание цитат и высказываний известных личностей или героев художественных произведений – ред.) прямо заявляет, что цитата о величии русской цивилизации – фейк, так как впервые появилась на форуме joyreactor в 2012 году. Викицитатник Фейнмана на английском языке вообще о такой цитате даже и не вспоминает. Evilmedved, пользователь форума joyreactor, который впервые процитировал слова Фейнмана о русском народе и величии русской цивилизации, на том же форуме до 2014 года опубликовал множество откровенно ложных и враждебных материалов, посвященных Украине, Польше, ЕС. Один лишь этот факт дает основания подозревать его в фальсификации цитаты Фейнмана.

Особо нам бы хотелось обратить внимание, что информации о том, где, когда, в какой своей книге и по какому случаю Фейнман мог бы настолько похвально высказаться о СССР во всех публикациях с этой цитатой в социальных сетях, нет. Мы проверили ряд англоязычных и русскоязычных сайтов, на которых опубликованы цитаты Ричарда Фейнмана – такая цитата, которую опубликовал Evilmedved, нигде не упоминается.

Более того, Фейнман о СССР и русских говорил вещи совершенно противоположные тому, в чем нас пытаются уверить создатели скорее всего поддельной цитаты.

Например:

“Факт, что Россия несвободна, ясен каждому, и последствия этого для науки совершенно очевидны. Один из лучших примеров – Лысенко, который считал, что приобретенные признаки могут передаваться по наследству. Может, это и так. Хотя большинство генетических факторов, несомненно, другого рода, и они передаются через ядро гаметы. Есть несколько примеров, очень мало, когда некоторые свойства передаются путем прямого, как мы обычно говорим, цитоплазматического наследования. Но в основном законы наследования не таковы, как считал Лысенко. Вот он и испортил науку в России. Великий Мендель, открывший законы наследования и заложивший основы генетики, мертв. Эта наука может развиваться только в западных странах, потому что в России нет возможности свободного научного анализа. Им приходится все время с нами спорить. И получается интересный результат. У них не только остановилось развитие биологии, которая, кстати говоря, сегодня на Западе самая интересная, самая увлекательная и быстроразвивающаяся наука. В России она стоит на месте. Думаете, что с экономической точки зрения такое невозможно? Однако благодаря неверным теориям наследования сельское хозяйство в России отстает. Там не умеют выводить гибридные сорта пшеницы. Не знают, как получить лучшие разновидности картофеля. Раньше умели. До Лысенко в России выращивали лучший картофель – и не только. А сегодня ничего такого у них нет. Они только и делают, что спорят с Западом.”

С еще одним подробным разбором о том, почему цитата ненастоящая, можно ознакомиться здесь.

Вердикт:

Достоверность цитаты, которая приписывается известному американскому физику Ричарду Фейнману, вызывает огромные сомнения. Наш вердикт – недостоверные сведения.

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