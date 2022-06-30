Ложь и манипуляция: Сатанизм и оккультизм стали идеологией украинских нацбатов

3 июня «РИА Новости» опубликовали большой материал про свидетельства сатанизма и оккультизма, исповедуемых украинскими «нацбатами» на «освобожденных» Россией территориях. Рассказы про перемешанный с нацизмом сатанизм в Украине стал сейчас одним из основных нарративов российской пропаганды. Объясняем, почему статья «РИА Новости» – это ложь и манипуляция.

Тезисы статьи:

1. Сатанизм и оккультизм распространены среди украинских «нацбатов» и вообще в ВСУ, они помогают украинским «боевикам» совершать свои «изуверства», такие татуировки свидетельствуют об отречении от христианской веры.

2. Эксперт говорит о том, что исповедующие сатанизм служат злу и стремятся проливать человеческую кровь, для них «ни в отношении пленных, ни в отношении мирного населения, ни даже в отношении так называемых побратимов». В сатанизм и оккультизм вовлечено огромное число людей, воющих на стороне Киева, поэтому «длительное существование такого войска (и государства) невозможно, так как сборище эгоистов рано или поздно переполнят конфликты, и они сами начнут пожирать себя изнутри».

Комментарий Delfi.ru:

Статья – плод совместных усилий двух журналистов Александра Егорцева, специального корреспондента общественного православного телеканала «Спас», и Андрея Казакова, военного корреспондента РИА Новости. Авторы рассказывают, что сатанизм и оккультизм распространены среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из добровольческого корпуса «Правый сектор» и полка «Азов». В качестве доказательств приводятся в пример предметы, найденные там, где раньше были ВСУ:

• в Донецке (маска в виде чёрта, подсвечник в форме зеленой руки с факелом, игрушечный солдатик, у которого оторваны нога и голова, коврик с пентаграммой);

• в Мариуполе (наклейки, граффити, книги, календарь с символикой «Азова» и деревянный «идол»).

В статье также упоминаются сатанистские и оккультные татуировки бойцов «Азова», захваченных в Мариуполе.

Страшный атрибут «сатанинского капища», который можно купить и в российском онлайн-магазине за 7 тыс. рублей (фото ниже). Foto: Ekrano nuotr.

Фото с российского сайта «оккультных товаров» «Ведьмино счастье». Написано, что товар закончился – возможно его раскупили «украинские нацбаты»… Foto: Ekrano nuotr.

Начнем с того, что напомним читателям: Delfi не может напрямую установить, что происходит на территориях Украины, которые сейчас оккупированы Россией. Поэтому мы не можем однозначно подтвердить или опровергнуть, что предметы и надписи на фотографиях действительно оставлены там некоторыми солдатами украинской армии. Всегда есть вероятность постановки (не так сложно нанести граффити на стену или подложить некоторые предметы), однако мы допускаем и вероятность того, что эти вещи и рисунки действительно остались после некоторых бойцов ВСУ. Также мы не «проверяем» и политические убеждения, и религиозные, и духовные практики людей, в том числе и сатанизм. Однако мы можем продемонстрировать двойные стандарты российских пропагандистов, а также объяснить, почему делаемые ими выводы – манипуляция.

Вся статья призвана продемонстрировать читателям предполагаемую глубину морального падения украинских армии и руководства. В тексте это не говорится напрямую, но очевидно, что россиян подводят к тому, что российская война с Украиной справедлива и морально допустима именно из-за того, что ВСУ и власти Украины якобы массово исповедуют идеи нацизма в сочетании с сатанизмом и оккультизмом.

Во-первых, сатанизм в массовом сознании воспринимается как опасная кровавая аморальная практика, на чем играет российская пропаганда. «Эксперт» РИА Новости, сектовед, деструктолог и протоиерей Александр Новопашин заявил: «считающие себя сатанистами нацбатовцы мало отличаются от приверженцев оккультизма или неоязычества (…) люди в этих сообществах легко перетекают из одного в другое». Это в целом может быть верной оценкой, потому что «неоязычеством», «оккультизмом» и «сатанизмом» называют целый набор различных схожих убеждений и практик. Но если все так легко меняется, то почему же «эксперт» так концентрируется именно на «сатанизме» украинских солдат и так легко делает масштабный вывод о скорой погибели украинской армии и правительства? К тому же, даже если бы все жители Украины каждые выходные зажигали бутафорского вида подсвечники в масках чертей и потом отрывали ноги игрушечным солдатикам, это было бы странно и неприятно, но не давало бы России права развязывать войну.

Во-вторых, утверждение о том, что «огромное количество» воющих на стороне Киева - сторонники нацизма и одновременно сатанизма – это ложь. Полк «Азов», к примеру, составляет «лишь несколько десятых процента личного состава украинских вооруженных сил». Если почитать материалы наших коллег, то становится ясно, что отношения между «Азовом» и остальной частью ВСУ по меньшей мере непростые. Пропагандистский миф о том, что Украина – государство нацистов - и мы, и наши коллеги много раз разоблачали (например, здесь, здесь, здесь и здесь). EUvsDisinfo писал о том, что прокремлевские СМИ не впервые используют Сатану для пропаганды.

Наконец, известно, что сторонники националистических идеологий могут увлекаться нестандартными религиозными практиками, например, неоязычеством, оккультизмом, иногда – сатанизмом, соединяя элементы своей идеологии и различных верований. Российская пропаганда использует эти факты, чтобы представить развязанную Кремлем войну в свете борьбы «традиционной православной» России с «морально загнивающей» Украиной (и Западом, конечно). Но это масштабная манипуляция. Неонацисты (в том числе практикующие сатанизм, неоязычество и оккультизм) есть во многих странах мира – в том числе и в самой России (подробнее об этом – здесь). Российский этнолог и антрополог Виктор Шнирельман опубликовал несколько книг (см. в источниках), в которых подробно рассказывается о смеси российского неонацизма с неоязычеством. А вот материал самого «РИА Новости», рассказывающий про сатанистов в России. В конце мая немецкое издание Spiegel со ссылкой на документ Федеральной разведывательной службы Германии написало о том, что со стороны России в Украине воюют правые экстремисты из «Имперского легиона» и группы «Русич» (статья в закрытом доступе, поэтому предлагаем прочитать об этом статью «Настоящего времени»). Давайте взглянем поближе на эти организации. «Правый легион» – это часть организации «Русское имперское движение», которая исповедует имперский монархизм и национализм, стремясь объединить русских, разделенных «различными псевдогосударственными образованиями» – видимо, имеются в виду в том числе и Украина, и Беларусь. Движение признано террористической организацией в США и Канаде.

Фрагмент политической программы «Русского имперского движения» (сайт доступен только с VPN, настроенным на Россию) Foto: Ekrano nuotr.

Если Россия – против нацизма, то почему на этом фото неонацист Алексей Мильчаков пожимает руку официальному представителю путинского режима в Крыму Сергею Аксенову? Снимок экрана из доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Foto: Ekrano nuotr.

Вердикт: рассказы про сатанизм и оккультизм украинских «нацбатов» – это сочетание лжи и манипуляции. То, что нацизмом в сочетании с сатанизмом или оккультизмом увлекается «огромное количество» воюющих за Украину, – это ложь, как ложь и то, что Украина – нацистское государство в целом. При этом мы допускаем, что некоторые украинские войны ультраправых взглядов действительно проводят языческие, сатанинские или оккультные ритуалы, но использование этого факта для оправдания войны и изображение России морально превосходящей страной – манипуляция. Каких бы религиозных (духовных) практик ни придерживались некоторый бойцы ВСУ, это никак не может оправдать вторжение России в суверенное государство. К тому же Германия уличила Россию в использовании неонацистов и ультраправых для войны с Украиной. Наш вердикт – ложь и манипуляция.

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