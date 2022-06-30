Ложь американского политического обозревателя: США провоцирует Россию «руками Литвы»

Американский политический обозреватель и бывший советник в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс опубликовал у себя на сайте небольшую заметку по поводу конфликта между Россией и Литвой из-за транзита санкционных товаров в Калининградскую область. В статье утверждается, что США использует «крошечную, беспомощную Литву», чтобы спровоцировать Россию на продолжение войны, а также, что США не оставили России иного выбора, кроме как напасть на Украину. Робертса цитируют и российские провластные СМИ. Delfi расскажет, о чем лжет американский сторонник кремлевских мифов.

Тезисы статьи:

1) «Сумасшедшие еврейские неоконсерваторы», контролирующие внешнюю политику США, заставили Литву нарушить соглашение о Калининградском транзите с Россией, вынуждая Россию продолжать войну.

2) Вашингтон и НАТО не оставили России иного выбора, кроме как либо отказаться от государственного суверенитета, либо уничтожить Запад.

Комментарий Delfi.ru:

Пол Крейг Робертс –американский политический и экономический обозревать, автор более чем 10 книг о политике и экономике и – с 1981 по 1982 год – бывший советник по экономической политике министра финансов администрации президента США Рональда Рейгана. Робертс относится к относительно небольшому числу республиканцев, позицию которых можно было бы описать словами «не все так однозначно». Таких республиканцев мало и они часто являются сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, многие из них занимают такую позицию «в пику» нынешнему истеблишменту. Колонки и мнения Робертса часто публикуют и цитируют такие пропагандистские издания, как «Свободная пресса», «Russia Today», «РИА Новости» и другие. Мнение Робертса на русском сразу же опубликовали различные крупные и мелкие пропагандистские СМИ («ПолитРоссия», «Конт», «РиаФан») и Youtube-каналы (например, здесь).

Paulas Craigas Robertsas Foto: Ekrano nuotr.

Заметка начинается со следующей фразы: «Безумные еврейские неоконсерваторы, контролирующие внешнюю политику США, заставили крошечную беспомощную Литву нарушить соглашение с Россией о поставках в Калининград и получили от России ультиматум».

Пропустим абсолютно антисемитский выпад (видимо, в адрес Госсекретаря США, Энтони Блинкена, еврея по происхождению), и сфокусируемся на остальном: это очередной вариант мифа о том, что «за всеми процессами в мире стоит США». Кремль и его постоянные или случайные сторонники очень часто объясняют все происходящее в мире вмешательством Соединенных Штатов, упуская множество других факторов. Delfi уже объяснял, что происходит между Россией и Литвой и как ситуацию использует российская пропаганда – к США происходящее не имеет прямого отношения. С 2004 года Литва является членом Европейского Союза и в данном случае соблюдает санкции, наложенные еще 15 марта этого года на Россию Европейским Союзом. Хотя ЕС, США и другие союзники координируют свои санкции в отношении РФ, ЕС – это отдельное политическое объединение с самостоятельной внешней политикой. Более того, Литва как член Союза должна подчиняться праву ЕС, но вовсе не обязана следовать санкциям, которые в отношении России вводит США. Литва также состоит в НАТО, в которой ключевую роль играют США, но НАТО не вводит санкции в отношении кого-либо. Если же говорить о возможном неформальном давлении со стороны США, то возникает вопрос: почему Робертс считает, что Литву пришлось «убеждать» поступить таким образом? То есть, если бы США не давили на Литву, то она заняла бы совершенно иную позицию по этому вопросу? Литва еще с 2014 года стремится соблюдать санкции ЕС в отношении России, в том числе и потому, что агрессивная политика РФ делает ее первостепенной угрозой национальной безопасности Литвы. С 2014 года в США сменилось несколько администраций, а позиция Литвы в том, что касается угрозы со стороны России, мало изменилась.

Робертс также утверждает, что действия США и НАТО ставят Россию перед следующим выбором: либо отказаться от государственного суверенитета и своих интересов, либо уничтожить Запад. Судя по более позднему примечанию в начале статьи, эти слова были восприняты негативно даже читателями Робертса. Тому пришлось пояснить, что он «не желает уничтожения Запада Россией», но полагает, что, следуя доктрине Вулфовица последние 30 лет (с распада СССР), Запад «загонял мощную ядерную державу» в угол, не оставив ей другого выбора. «Доктрина Вулфовица» – это неофициальное название внутреннего документа министерства обороны США, который был составлен в 1992 году под руководством Пол Вулфовица – советника министра и замминистра обороны США с 1989 по 1993 года.

Официальное название документа «Руководство по планированию военного бюджета на 1994 – 1999 налоговые года». После того, как документ был составлен, произошла его утечка, и как следствие – общественный скандал из-за содержания руководства. На сайте Национальных архивов США доступна отредактированная после утечки версия, а на сайте организации «Национальные архивы в сфере безопасности» есть документ с вызвавшими недовольство широкой публики фрагментами текста. Если вкратце, то текст вызвал критику со стороны как республиканцев, так и демократов (причем и нынешнего президента США, а тогда – сенатора от штат Делавэр Джозефа Байдена) своим имперским тоном и фокусом на глобальном превосходстве США. Мы не нашли в русскоязычном сегменте интернета объективного анализа «доктрины Вулфовица», но российские и зарубежные прокремлевские эксперты периодически воспоминают о ней, чтобы доказать, что США представляют угрозу для России. Именно поэтому на этот документ ссылается и Пол Крейг Робертс.

Однако его слова – это ложь, которая строится на чудовищной подмене понятий: интересы России как страны приравниваются к интересам режима официальных властей России (а последние 22 года Россией правят Путин и его сторонники). Такая подмена особенно опасна в недемократических обществах, где не обеспечены сменяемость власти, честные выборы и свобода слова. Выбор между «государственным суверенитетом и уничтожением Запада» – это выбор, перед которым стоит преступный режим Владимира Путина, а не Россия как общество/страна/цивилизация. Показательно, что Робертс использует только ссылки на материалы «Russia Today».

За 30 лет в США сменились множество президентов и администраций, которые пробовали разные форматы отношений с Россией, включая «перезагрузку отношений» между РФ и США при Бараке Обаме и Дмитрии Медведеве. Наконец, и мы, и эстонский Delfi, и EUvsDisinfo, и Chatham House, и Европейская служба внешних связей, и даже НАТО много раз объясняли, почему плохо работают различные аргументы из разряда «Запад вынудил Россию нападать».

Наконец, Робертс говорит неправду, когда утверждает, что «Литва блокирует доступ России к части своей территории». Мы уже рассказывали, что Литва запретила транзит товаров, попавших под санкции ЕС. Несанкционные товары и граждане России по-прежнему могут проезжать через Литву на пути в Калининград.

Вердикт: нюансы американской внутренней политики мало известны русскоязычным читателям, а у пропагандистских медиа всегда есть возможность сослаться на «настоящих американцев», которые осуждают Запад и свою страну и в том или ином виде распространяют кремлевские мифы. Пол Крейг Робертс относится к таким американцам. В своей заметке он говорит откровенную неправду: Литва не блокирует полностью доступ России к Калининграду, решение о запрете транзита Литва приняла не под давлением США, а для соблюдения санкций ЕС. Рассказы о том, как Запад вынудил Россию развязывать войны, – часть старого и популярного мифа, который много раз разоблачался. Наш вердикт – ложь.

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