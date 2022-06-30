Дезинформация: Литва и Польша намереваются захватить Калининград

В социальных сетях появилось видео, авторы которого заявляют, что якобы Литва и Польша, намереваются захватить Калининград. Объясняем, что авторы видео намеренно искажают ситуацию и манипулируют зрителями.

Тезисы видео:

Литва и Польша могут попытаться захватить Калининградскую область. Литва начала и продолжает блокаду транзита в Калининградскую область.

Комментарий Delfi.ru:

Авторы видео цитируют заявление Владимира Джабарова, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, который пригрозил, что в случае, если Литва и Польша попытаются отторгнуть от России Калининградскую область, то "будет мясорубка". Что он имел в виду под словом "мясорубка", мы оставим на совести самого Владимира Джабарова, однако нам бы хотелось отметить, что, во-первых, ни Литва, ни Польша не покушаются на территориальную целостность Российской Федерации, во-вторых, блокады транзита в Калининградскую область нет и, в-третьих, это сама Российская Федерация за последнюю неделю выступила с рядом угрожающих заявлений, в которых покушается на территорию Литвы.

Литва и Польша твердо придерживаются положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г. и Устава ООН, не предпринимают никаких агрессивных действий против своих соседей. В то время как Российская Федерация с начала 90-х годов успела развязать и поучаствовать в как минимум десяти вооруженных конфликтах, в большинстве случаев - со своими соседями. Последний вооруженный конфликт, точнее война, которую Россия развязала против Украины, уже обернулся тысячами погибших и миллионами беженцев. Более трёх миллионов беженцев из Украины, по данным ООН, получили в странах ЕС статус временной защиты. Он позволяет им жить и работать в странах Евросоюза. Всего же с начала войны в ЕС, только по официальным данным, приехало почти пять миллионов украинских беженцев.

Мы подготовили ряд материалов, доказывающих, что статьи, которые с завидной частотой появляются в российских СМИ и среде пророссийских блогеров о намерениях Литвы либо Польши аннексировать Калининградскую область, являются дезинформацией и фейком.

Полной блокады Калининграда со стороны Литвы нет. На данный момент официальный Вильнюс лишь ограничивает ввоз в Калининградскую область некоторых товаров, которые попали под санкции Европейского Союза.

То, что о никакой блокаде не идет и речи, признают даже официальные российские лица. Так Алиханов Антон Андреевич, губернатор Калининградской области, заявил: “калининградский транзит, который для нас не блокада. Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыточно, поэтому снабжать Калининград и вывозить товары из региона есть на чём. Да, понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника”.

Вердикт:

Ни Литва, ни Польша официально не предъявляют территориальных претензий Российской Федерации и тем более не намереваются аннексировать Калининградскую область. Более того, сама Литва ником образом не блокирует транзита грузов в Калининград, а лишь выполняет требования Европейской Комиссии. Наш вердикт – манипуляция и фейк.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!