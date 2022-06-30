Ложь: запрет транзита санкционных товаров в Калининград дает России право напасть на Литву

По мере развития конфликта между Россией и Литвой по поводу доставки санкционных товаров в Калининградскую область все более активно в него включалась и кремлевская пропаганда. Видео, опубликованное на одном из YouTube-каналов, утверждает, что если страна не откроет транзит в Калининград, то Россия может проводить границы с Литвой "там, где она сочтет нужным". В конце заявляется, что независимость Литвы напрямую связана с тем, будет ли она "чинить препятствия" России. Объясняем, что на самом деле происходит.

Тезисы видео:

1) Литва нарушила соглашение о Калининградском транзите с Россией, что дает Москве право проводить границы с Литвой "там, где она сочтет нужным".

2) Вся концепция независимости Литвы строится на том, что она никогда не будет чинить препятствий России и ограничивать поток грузов в Калининградскую область.

Комментарий Delfi.ru: Видео опубликовано 19 июня на YouTube-канале "Ход Мыслей", который также существует в виде сайта, в Telegram и во "ВКонтакте". Delfi уже объяснял, почему возник конфликт между Литвой и Россией: 17 июня Литовские железные дороги сообщили Российским железным дорогам (РЖД), что с 18 июня прекратится транзит ряда товаров, попавших под санкции Европейского союза. Позже стало ясно, что ограничение коснется и автомобильных перевозок санкционных товаров. Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сразу предупредил, что решение Литвы будет использовано Россией для антизападной пропаганды – и оказался прав. Прокремлевские СМИ, медиа-платформы и "эксперты" немедленно усилили агрессивную риторику в адрес Литвы.

Вильнюс решил запретить транзит части товаров, чтобы соблюсти санкции ЕС. Они были в связи с войной, развязанной Россией против Украины. Кремль же заявляет, что Литва не имела права так поступать. В видео, о котором речь идет здесь, говорится, что отказ Литвы от транзита, по сути, равен одностороннему выходу из некоего договора с Россией. Скорее всего, имеется в виду Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года. Подчеркнем, что Литва по-прежнему не запрещает проезд в Калининград и из него граждан РФ, а также перевозку несанкционных товаров. Поэтому слова представителей путинского режима и провластных СМИ о "блокаде" Калининграда – это манипуляция, которая, видимо, призвана вызвать у россиян ассоциации с блокадой Ленинграда.

Законопроект об отмене признания независимости Литвы был внесен депутатом российской Госдумы Евгением Федоровым 8 июня – еще до конфликта по поводу транзита. Депутат пояснил, что это поможет "убрать Литву из НАТО", так как у страны, входящей в Альянс, не должно быть территориальных споров. Однако после того, как стало известно решение Литвы по поводу транзита, российская пропаганда решила соединить два нарратива в один, поэтому в анализируемом видео под конец говорится, что "вся концепция независимости Литвы до сегодняшнего дня строилась на том, что Литва не будет чинить препятствия России и ограничивать поток грузов в Калининградскую область".

Глеб Богуш, российский юрист, специалист по международному праву – для Delfi: "Во-первых, в 1994 было подписано Соглашение о сотрудничестве между Россией и ЕС (и автоматически продлевается каждый год с 2007 года – прим. Delfi). В 2004 действие Соглашения распространилось и на Литву, вошедшую в ЕС. Именно в рамках этого соглашения осуществляются договорённости по отдельным вопросам, в том числе "Калининградскому транзиту" предусматривает возможность принятия мер, "во время войны или серьезного обострения международной напряженности, представляющего собой угрозу войны, или в целях выполнения обязательств, которые она взяла в целях поддержания мира и международной безопасности" (подпункт "d" части 1 статьи 99 Соглашения – прим. Delfi).

Во-вторых, разногласия по толкованию и применению договорённостей должны разрешаться путём переговоров, или, например, обращением к Совету сотрудничества Россия-ЕС, который сейчас не действует. В любом случае сохраняется принцип мирного разрешения международных споров. Поэтому различные «недипломатические меры», которые анонсированы российской стороной, находятся за пределами международного права.

Что касается различных инициатив по "отмене признания независимости", то их иначе, чем бредовыми, назвать нельзя. Государственные границы существуют объективно, и "непризнание" их со стороны отдельных государств никак на это не влияет, не говоря уже о том, что границы между Россией и Литвой давно признаны РФ в международном договоре.

Хорошо, давайте представим себе: Литва не независима. От кого, от мёртвого уже 30 лет Советского Союза? Если следовать этой логике, то Литва будет единственной действующей республикой СССР, следовательно в полном соответствии с буквой Устава ООН должна занять место постоянного члена Совета Безопасности (вместо России) – действительно, много проблем решится».

Бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас назвал предложение отменить признание независимости Литвы "политической шизофренией" и напомнил о том, что государство не может отменить акт признания независимости другого государства.

Литва – член НАТО, поэтому любые угрозы территориальной целостности Литвы должны рассматриваться как угрозы территории, которая находится под защитой статьи 5 Североатлантического договора. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва следит за ситуацией в регионе вместе со своими союзниками и имеет возможности защитить себя. Однако российский политолог Иван Преображенский полагает, что со стороны Кремля действительно исходит серьезная угроза Литве и что Москва может решиться на военную провокацию против Литвы, чтобы расколоть НАТО и продемонстрировать его неэффективность.

Вердикт: Нарушение договора о «калининградском транзите» не дает России никакого права произвольно менять международно-признанные границы Литвы или прибегать к актам агрессии. Угрозы "пересмотреть" или "отменить" государственную независимость Литвы юридически бессмысленны. Продвигаемая Москвой концепция независимости Литвы, исключительно лояльной Кремлю, также не имеет никакого юридического значения. Наш вердикт – ложь.

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