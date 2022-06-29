Манипуляция: Литва заблокировала калининградский транзит – ждут последствия

Более двух миллионов просмотров в социальных сетях набрало видео, авторы которого "креативно" пересказывают выступление Марии Захаровой, представителя министерства иностранных дел России по поводу ограничения российского транзита через территорию Литвы в Калининград. Мы ознакомились как с самим видео, так и с выступлением Захаровой и выяснили, что имеем дело с манипуляцией и распространением фейков.

Тезисы видео:

Запрет транзита товаров через Литву. В российском дипломатическом ведомстве предупредили об ответных действиях, если блокада не будет снята. Литве был заявлен решительный протест в связи с блокадой, введенной без предварительного уведомления российской стороны.

Комментарий Delfi.ru:

Видеосюжет красочно и с некоторыми собственными “вставками” рассказывает о заявлении Марии Захаровой по вопросу транзита российских товаров через территорию Литвы в Калининград. Используются такие слова и термины как “блокада” и “запрет транзита”, однако на самом деле Литва не блокирует и не запрещает транзит товаров в Калининградскую область. Цитируем Министерство иностранных дел Литвы:

Через территорию Литвы продолжаются перевозки пассажиров и грузов, не подпадающих под действие санкционного режима ЕС, в Калининградскую область и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на данный транзит. Литва последовательно применяет санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки вступления в силу. В соответствии с 4-м пакетом санкций ЕС, принятым 15 марта 2022 года, с 17 июня 2022 года вступили в силу ограничительные меры ЕС в отношении импорта российской стали и других изделий из черных металлов в ЕС и их транзита через территорию Сообщества. Литва применяет ограничительные меры ЕС в соответствии с законодательством, на основе консультаций с Европейской комиссией и ее оценок.

Цитируем Ингриду Шимоните, премьер-министра Литвы:

“Никакой блокады Калининграда не происходит, просто с минувших выходных введены санкции в отношении части товаров, входящих в так называемый санкционный пакет, в частности - стали и черных металлов, а железнодорожные клиенты или участники договоров информированы о введении этих санкции, о том, что они не могут переваливаться и перевозиться. Все прочие товары, а также пассажирский транзит, на который есть специальное соглашение между Евросоюзом, Россией и Литвой, перевозятся”.

О том, что обвинения, выдвигаемые Кремлем в адрес Литвы, в том, что она в одностороннем порядке блокирует железнодорожный транзит между основной частью РФ и Калининградской областью, являются “чистой пропагандой”, заявил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

„Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений”, - сказал Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, 20 июня.

Вердикт:

Заявления о полной блокаде Калининградской области со стороны Литвы не соответствуют действительности. Ложные и заявления о том, что российская сторона не знала о том, что Литва как член Европейского Союза применит санкции к товарам, которые оказались в санкционных списках. Более того, очевидно, что Россия планировала и осуществила информационную атаку против Литвы. Наш вердикт: видеосюжет – манипуляция и фейк.

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