Мега-фейк: цель польских властей – смена режима в Беларуси

9 июня лукашенковское СМИ "АТН: новости Беларуси и мира" выложило на своем Youtube-канале интервью с польским пророссийским активистом Марчиным Миколаеком, который попросил политического убежища в Беларуси из-за преследования на родине. В видео Миколаек рассказывает провластном журналисту Евгению Горину о ситуации в Польше, умудряясь упомянуть практически все популярные фейки и манипуляции российской и белорусской пропаганды. Рассказываем, где в видео ложь и манипуляция, а где – правда.

Тезисы интервью:

1. В Польше преследуют за инакомыслие даже уголовно. В Польше нет свободы слова, а в Беларуси свобода слова есть.

2. Белорусские политмигранты в Польше уже не в моде.

3. Цель польских властей – смена режима в Беларуси.

4. В Польше готовятся боевики белорусского происхождения, которые едут воевать в Украину.

5. Украинские мигранты были поставлены на государственном уровне выше поляков.

6. Поляки используют неонацистскую символику украинцев.

7. Эмиграционный кризис на границе ЕС и Беларуси осенью прошлого года показал двойные стандарты Польши. Тогда они беженцев не приняли, в том числе и потому, что поляки – исламофобы.

8. Поляки мечтали получить Гродненскую и Брестскую области Беларуси в 2020 году, а теперь хотят получить от Украины Львов.

9. Польша ничего не решает, а только выполняет приказы США. Развитие событий в регионе зависит от того, решат ли США продолжать войну.

10. В Польше хотят снести 60 советских памятников, в Польше уничтожают историю.

11. Русофобия в Польше очень высока, согласно данным опроса, Польша самая русофобская страна ЕС.

Комментарий Delfi.ru: Мы уже неоднократно рассказывали про видео на канале «АТН: новости Беларуси и мира». Интервью изначально транслировалось на телеканале «Беларусь 1». На канале видео собрало 18 тыс. просмотров.

Когда появились новости о том, что польский общественный активист сбежал в Беларусь, несколько СМИ написали о его биографии. По сведениям Mostmedia.io и Zerkalo.io, а также сайта «Миротворец», Марцин Миколаек родился 27 августа 1997 года. До побега в Беларусь он жил в польском городе Свидница на юго-западе страны. Как пишут СМИ, мужчина позиционирует себя как православного русского, активно поддерживает идеи «русского мира» и советского наследия, оскорбительно отзывается о соотечественниках, а также об украинцах и иногда – о белорусской оппозиции. Zerkalo.io рассказало занимательную историю о соцсетях активиста: первые записи активиста в «ВКонтакте» сделаны в 2020 году – с первого же поста Миколаек постил пророссийские мемы, открытки, фейковые новости, пропагандистские лозунги и просто ругательства. Последняя запись там сделана 3 марта этого года.

Мега-фейк: цель польских властей – смена режима в Беларуси Foto: Ekrano nuotr.

Мега-фейк: цель польских властей – смена режима в Беларуси Foto: Ekrano nuotr.

Мега-фейк: цель польских властей – смена режима в Беларуси Foto: Ekrano nuotr.

Страница Миколаека в Фейсбуке удалена, а на закрытой странице в «Одноклассниках» он в последний раз был в 2017 году.

Миколаек периодически фигурирует и в российских провластных СМИ – например, как участник акций памяти красноармейцам-освободителям, как голосовавший за Путина на президентских выборах в Польше в 2020 году и как источник новостей про осквернение советских памятников. В базу «Миротворца» занесен как «антиукраинский пропагандист», который обвиняется «в попытках легализации аннексии АР Крым».

Основной тезис всего интервью – это то, что Польша только представляется демократической страной в противовес России и Беларуси, а на самом деле там преследуют за инакомыслие, в том числе за мнения, симпатизирующие России. Вспоминаются дело Матеуша Пискорского (мы уже писали, почему ему нельзя верить здесь) и других, безымянных поляков, которых преследуют за пророссийские взгляды. Беларусь же называется страной, в которой есть свобода слова. В интервью активист говорит, что уехал из Беларуси, потому что его вызвали на допрос и завели против него уголовное дело. На сайте отделения российской коммунистической партии «КПРФ» в Севастополе есть фото постановления о возбуждении дела.

Фото с сайта Севастопольского отделения КПРФ Foto: Ekrano nuotr.

В нем на польском говорится о том, что Марчин Миколаек обвиняется в совершении следующих преступлений:

1. По статье 117 §3 Уголовного кодекса Польши - публичный призыв к агрессивной войне или публичное одобрение развязывания или ведения такой войны, наказание – лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет;

2. по статье 126а УК Польши – публичное подстрекательство к совершению преступлений против мира, человечности и военных преступлений, предусмотренных в других статьях кодекса (например геноцид, применение средств массового уничтожения) – лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Миколаек говорит, что его преследуют за альтернативное мнение, но это манипуляция, которая постоянно используется белорусской и российской пропагандой. Инакомыслием можно назвать любое убеждение или взгляд человека, не соответствующие принятым в обществе идеям. В любом обществе есть такие взгляды. Более того, преследуют людей не за мысли, а за их выражение в определенной форме. Например, террористы – это тоже «инакомыслящие» люди, но совершение терактов для того, чтобы выразить свою политическую позицию, недопустимо.

В Уголовном кодексе Беларуси есть статьи с точно такими преступлениями. Например, статья 123 Уголовного кодекса Республики Беларусь запрещает «распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой (пропаганда войны)» и устанавливает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет. Также, например, уголовный кодекс Беларуси запрещает реабилитацию нацизма, хотя национал-социализм тоже является одним из возможных взглядов человека, и если быть логически последовательным, то можно было бы сказать, что в Беларуси преследуют за «инакомыслие». Однако очевидно, что нацизм – это неприемлемая идеология в наших обществах, и потому этот тип мнения не допускается в публичное пространство.

Миколаек – не просто обыватель, а активист и активно высказывался в поддержку войны в Украине. Он вполне мог бы привлечь внимание правоохранительных органов и в Беларуси, если бы там признавали то, что в Украине идет жестокая захватническая война, и если бы последовательно соблюдали закон.

Мега-фейк: цель польских властей – смена режима в Беларуси Foto: Ekrano nuotr.

Польша, как и другие страны в регионе Восточной и Центральной Европы, обоснованно опасаются, что Россия в своих агрессивных намерениях не остановится на Украине, и ужесточают меры против тех, кто подозревается в прямой или косвенной работе на российские интересы. Безусловно, можно обсуждать демократичность таких мер, но когда белорусское телевидение обвиняет Польшу в недостаточной свободе слова – это явное проявление двойных стандартов. В самой Беларуси с 2020 года полным ходом ведутся репрессии против оппозиции и части общества, выступившей против Лукашенко. Приводим читателям примеры белорусов с сайта центра «Вясна», которые сейчас в заключении или в СИЗО за инакомыслие: Андрей Шульгат (оставил комментарии по поводу гибели Андрей Зельцера и сотрудника КГБ), Павел Белянов (оскорбление президента, скорее всего из-за татуировки с лицом Лукашенко без глаз), Людмила Романович (оскорбление президента, назвала Лукашенко «узурпатором» в письме в Следственный комитет), Кристина Черенкова («разжигание вражды или розни» постами в Инстаграмм). Также напомним, что власти Беларуси задержали около 200 человек за комментарии по делу Зельцера. Надеемся, что Марцину Миколаеку не придется жестоко разочароваться в «свободе слова» в Беларуси.

Про Беларусь же активист рассказывает, что цель Варшавы – смена режима в Беларуси. Это манипуляция, строящаяся на расплывчатой формулировке. Более чем вероятно, что Польша и другие страны региона хотят смены «лукашизма» на более демократический режим и используют стандартные методы современных государств для достижения этой цели – например, дипломатию, разведывательную работу, агентов влияния, финансирование демократических организаций. Беларусь и Россия тоже используют подобные методы, однако в намного более агрессивной и противоправной манере.

То, что Польша «тренирует белорусских боевиков» и потом отправляет их воевать в Украину, – это манипуляция понятиями. Скорее всего, имеется в виду Центр помощи белорусским волонтерам, желающим поехать в Украину, который открылся в Варшаве. Там добровольцев экипируют, они проходят курс боевой подготовки и потом отправляются в Киев. Негативным словом «боевик» белорусская и российская пропаганда называет добровольцев очевидно потому, что они сражаются на стороне Украины и против России. Боевик – это участник незаконной вооруженной группы (например, террорист или бандит), а иностранные добровольцы в Украине попадают в специальный Иностранный легион, который входит в состав Вооруженных сил Украины. Поэтому, согласно международному праву, иностранные добровольцы, сражающиеся за Украину, не являются наемниками и тем более – боевиками.

Слова активиста о том, что «белорусские политэмигранты в Польше уже не в моде» из-за украинских – манипуляция. Подразумевается, что раз внимание поляков переключилось на украинцев, то на самом деле позиция белорусских оппозиционеров ошибочна, а поддержали их только для того, чтобы потешить свое самолюбие. Но очевидно, что срочный наплыв военных беженцев – это естественный повод для того, чтобы переключить свое внимание на то, чтобы устроить этих людей.

Неверно и то, что «на государственном уровне украинцы сейчас выше поляков». Польское правительство предоставило украинцам статус временной защиты, который расширяет их права, но никак не приравнивает их к полякам и тем более – не ставит их выше. Польша также прекращает выплаты пособий основной части украинской беженцев и будет поощрять их самостоятельность и трудоустройство. Миколаек сравнивает размер пособия на ребенка для украинских беженцев и для поляков – якобы для украинцев эта сумма составляет 1 тыс. злотых на ребенка, а для поляков – 500 злотых. Украинские беженцы в Польше могут запросить ежемесячное пособие на любого несовершеннолетнего ребенка – но это 500 злотых в месяц, и действие этой помощи ограничено по времени. Есть у украинцев в Польше и возможность попросить выплатить им семейный капитал в размере 12 тыс. злотых, и тут действительно можно выбрать – либо по 1 тыс. злотых 12 месяцев, либо по 500 злотых 24 месяца. Капитал выдается только на детей от 12 до 35 месяцев. Миколаек прав, говоря, что поляки получают меньше (от 95 до 135 злотых в зависимости от возраста ребенка). Напомним, что в отличие от гражданина Польши, военный беженец – это человек часто мало интегрированный в принимающее сообщество, часто ему приходится налаживать жизнь на новом месте «с нуля».

Cлова о том, что поляки никак не реагируют на «нацистскую символику» украинцев – очередная вариация на тему «украинцы нацисты, а Запад это поощряет». В качестве примера приводится лозунг «Слава Украине! Героям Слава!», который украшает баннеры в городах Польши. Наши коллеги из «Детектора Мифов» уже разоблачали миф о том, что это изначально нацистский лозунг.

Мега-фейк: цель польских властей – смена режима в Беларуси Foto: Ekrano nuotr.

Еще одна манипуляция – это рассказ про якобы бесчеловечный ответ Польши на миграционный кризис у ее границ осенью 2021 года. Наплыв мигрантов с ближнего Востока был организован белорусским режимом, затем Беларусь обвинила Польшу в бесчеловечном отношении к людям. Почему это манипуляция - можно почитать в другом нашем материале. Обвинение большой части жителей Польши в исламофобии относительно обоснованы (согласно данным исследования 2019 года), однако это не отменяет вины Беларуси в организации кризиса.

Еще один фейк – про захватнические планы Польши в отношении Гродненской и Брестской областей Беларуси (на это Лукашенко жаловался еще в 2020 году), а теперь и Львова – уже разоблачался как нами (здесь и здесь), так и нашими коллегами.

Ближе к концу интервью выясняется, что «Польша ничего не решает» и лишь «выполняет приказы США». То, как будут развиваться события в нашем регионе, тоже, оказывается, зависит от того, решат ли США продолжать войну. Вера в то, что США стоят абсолютно за всеми мировыми процессами, – популярнейшая конспирологическая теория на постсоветском пространстве. «Американских кукловодов» находят постоянно, в том числе в Украине, Литве. Абсолютно абсурдно утверждение о том, что ход войны контролирует США, учитывая то, что в Украине нет войск ни этой страны, ни какой-либо другой из стран НАТО (мы уже разоблачали фейки про польские батальоны и про генералов НАТО, «потерявшихся» в Украине).

Миколаек заявил, что в Польше планируют снести 60 советских памятников, и добавил, что это «уничтожение истории». Белорусская и российская пропаганда часто обвиняют Польшу, как и другие страны Запада в «переписывании истории» и очернении СССР. Действительно, председатель Национального института памяти Кароль Навроцкий заявил, что «Институт национальной памяти» продолжит «декоммунизацию публичного пространства» и борьбу с тоталитарными символами в публичном пространстве. В условиях войны России против Украины новости об «уничтожении советской истории» еще и как бы подтверждают «нацистские симпатии» Запада. Но, во-первых, Польша – это суверенная страна, которая имеет право на своей территории как угодно менять общественное пространство (впрочем, понятие суверенности других стран Минску и Кремлю дается с трудом). Во-вторых, оккупация стран Восточного блока со стороны СССР, а также множество преступлений коммунистических режимов – это хорошо задокументированные факты. Беларусь так же, как и другие страны СССР пострадала от коммунизма-сталинизма – так, например, напомним, что в 1937 году в Минске произошла «Ночь поэтов» - более 120 представителей белорусской и еврейской интеллигенции были массово расстреляны – за четыре года до прихода в Минск нацистов.

Роман Протасевич для Еврорадио – мероприятие в память о «Ночи погибших поэтов» в 2019 году

Наконец, Миколаек упоминает о каком-то опросе, согласно которому Польша - самая «русофобская» страна ЕС. Об этом опросе писали и российские провластные СМИ – в том числе ссылаясь на статью того же Матеуша Пискорского. Ежегодно публикующийся «Индекс восприятия демократии 2022» показал, что в ответ на вопрос «Каково ваше общее мнение о России?» 87% польских респондентов ответили негативно. Пропагандистские СМИ пытаются представить это как доказательство польской антироссийской истерии, ссылаясь на то, что большая часть человечества (!) относится к России положительно. Но даже если таково мнение большинства – это всегда показатель верности этого мнения. Нельзя подменять понятия – негативное отношение к России как к стране-агрессору, развязавшей войну и давно угрожающей безопасности в регионе Восточной и Центральной Европы, не всегда равно негативному отношению к русским как к национальности. К тому же, по уровню антипатии России к Польше приближаются и настолько далекие от региона страны как Португалия (83% негативного отношения к России), Дания (79%) и Ирландия (77%).

Вердикт: от русофобии до одобрения нацизма, от «переписывания истории» до «все решает США» – польский активист Марцин Миколаек рассказал на камеру «Беларусь 1» все самые излюбленные фейки и манипуляции белорусской и российской пропаганды, а мы их разоблачили. Наш вердикт: ложь и манипуляция.

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