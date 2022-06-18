Ложь и манипуляция: Тихановская и соратники хотят устроить геноцид белорусов

Белорусское пропагандистское информационное агентство «АТН» опубликовало на своем Youtube-канале видеосюжет про санкции и продовольственный кризис. В видео утверждается, что Светлану Тихановскую и ее штаб не волнует судьба простых белорусов, так как белорусская оппозиция просит Запад вводить санкции против режима Лукашенко, а не ослаблять их. В финале видео говорится, что оппозиционеры хотят устроить «тотальный геноцид» бывших соотечественников. Рассказываем, что кроется за столь чудовищным обвинением.

Тезисы видео:

1) Как только зашла речь о возможном снятии санкций с сектора калийных удобрений Беларуси, Тихановская и ее соратники начали строчить доносы из Литвы «заграничным дядям с просьбой наказать население Беларуси».

2) Обычно политики договариваются о помощи своей стране, а Тихановская готова «положить страну ради собственных амбиций».

3) На самом деле все, включая Запад, уже понимают, что реальной властью в Беларуси обладает Лукашенко, а белорусская оппозиция сбежала за границу, потому что народ их не поддерживает. Все, что им осталось, это взять страну шантажом, поэтому они хотят устроить «тотальный геноцид» бывшим соотечественникам.

4) Тихановская хочет развязать информационную войну против белорусов под лозунгом «хлеб в обмен на украинскую кровь», но «бить будут по гражданам западных стран», чтобы заставить Запад отказаться от послаблений в сторону Беларуси.

Комментарий DELFI:

Видеосюжет опубликован «АТН: новости Беларуси и мира» 5 июня, он собрал 36 тыс. просмотров. Рассказчик за кадром – это журналист Евгений Горин. Предыстория видео такова: из-за развязанной Россией войны в Украине и из-за того, что Россия блокирует экспорт урожая из страны резко усилился мировой продовольственный кризис – некоторые страны находятся в катастрофическом состоянии. В то же время введенные еще раньше санкции против калийной промышленности в Беларуси привели к нехватке важных калийных удобрений во множестве стран. Растущие цены на топливо в также могут приводить к тому, что не смогут работать некоторые зарубежные производители удобрений, – такие опасения высказывались еще в сентябре 2021 года.

В этих условиях страны ЕС, США и их партнеры стали искать возможности обеспечить мировые рынки необходимыми удобрениями или зерном. В конце мая появились новости о том, что власти США рассматривают возможность на некоторое время снять санкции с калийной промышленности в Беларуси, если та согласится пропустить через свою территорию зерно из Украины в Литву, в Клайпеду. Напомним, что Президент Литвы Гитанас Науседа высказался против этой идеи.

Представитель демократической Беларуси Светлана Тихановская действительно не поддержала идею отмены или ослабления санкций против Беларуси. В видео демонстрируется страница с официального сайта Тихановской. На ней видны выдержки из письма Светланы Тихановской генсеку ООН, президенту США и председателю Совета ЕС об идее снять санкции на калий.

Ложь и манипуляция: Тихановская и соратники хотят устроить геноцид белорусов Foto: Ekrano nuotr.

Рассказчик быстро проматывает страницу вниз и цитирует самую последнюю фразу о том, что санкции «необходимо усилить, расширить их границы и улучшить их исполнение». Из этого предложения делается вывод о том, что Тихановской на самом деле безразличны простые беларусы или даже, что она пытается навредить собственному народу. Но чуть выше в том же тексте особо подчеркивается, что давить мировому сообществу надо прежде всего на развязавшую войну Россию, а не на белорусский народ. В первом пункте объясняются причины такой позиции оппозиционных сил: ослабление санкций укрепит режим Лукашенко и усилит репрессии в стране. Delfi подчеркивает — эффективность и этичность некоторых санкций вполне могут быть предметом обсуждения и сомнений. Однако представлять всех сторонников санкций против режимов Лукашенко и Путина врагами «простых людей и целых народов» – это пропагандистская манипуляция. Строится она на подмене понятий, когда «режим» и «лидер режима» приравниваются к «народу», а значит, предпринимаемые против режима действия – это и действия против народа.

Подмена понятий очень хорошо видна на примере следующей фразы из видео: «Обычно политики договариваются о помощи своей стране, а тут люди … хотят положить страну ради собственных амбиций». Хотя основная задача Тихановской и ее соратников – «положить» режим Лукашенко, здесь используется слово «народ». При этом именно Тихановская регулярно предпринимает дипломатические усилия, чтобы поддержать обычных белорусов (например, чтобы им продолжили выдавать визы в Латвии и Чехии), а также защищает свою страну на международной арене. В это же время режим Лукашенко занимается репрессиями против своего народа, а также позволяет России вести войну со своей территории. Но поскольку санкции действительно ухудшают жизнь населения (хотя их главная цель – сдержать режим), пропаганда подчеркивает именно это.

«Чехия снова будет выдавать визы белорусам, дискриминации студентов не будет, – Тихановская» - Радыё Свабода Foto: Ekrano nuotr.

В оставшейся части видеоролика его создатели просто вырывают из контекста фразы из различных интервью Тихановской, а также из интервью независимого эксперта и статьи немецкого журналиста.

Интервью Тихановской телеканалу «Настоящее время» та якобы подтверждает, что политик не заботится о белорусах. Так, например, демонстрируется фрагмент интервью, в котором Тихановская якобы говорит следующее: «У нас нет такого олигархата, как в России, у нас весь доход сконцентрирован в государственных предприятиях. Понятно, что белорусы, которые работают на госпредприятиях... это как-то отразится и на них. И это будет новое окно возможностей для белорусов для протестов, для забастовок». За счет видеомонтажа создается ощущение, что эти три фразы Тихановская говорит одну за другой, как бы показывая, что она цинично хочет надавить именно на граждан Беларуси, чтобы те начали протестовать.

На самом деле, эти фазы сказаны в разные моменты интервью и в несколько ином контексте. Читатели могут посмотреть, что именно было сказано, на изображениях ниже.

Ложь и манипуляция: Тихановская и соратники хотят устроить геноцид белорусов Foto: Ekrano nuotr.

Ложь и манипуляция: Тихановская и соратники хотят устроить геноцид белорусов Foto: Ekrano nuotr.

В первых двух случаях Тихановская как раз переживает о том, как все происходящее скажется на ее согражданах. К тому же она ссылается на белорусов, с которыми общается и которые, по ее утверждению, готовы даже терпеть санкции. Фраза про «окно возможностей» вообще напрямую с санкциями не связана – она о том, что если Украина победит в войне против России, то это ослабит и зависящего от Кремля Лукашенко, что даст белорусам шанс добиться падения диктатуры в своей стране.

Авторы видео АТН также пытаются изобразить оппозиционные силы Беларуси и лично Тихановскую ненадежными людьми, которые действуют по указке «западных кураторов». Вновь показываются два отрывка из интервью Тихановской: сначала ее интервью российскому политику и блогеру Марку Фейгину, а затем – уже упоминавшееся интервью «Настоящему времени». Сначала Тихановская говорит: «В двадцатом году мы хотели решить свой внутренний белорусский кризис, мы хотели, чтобы никакая третья страна не вмешивалась в процесс». Затем сразу же демонстрируется фрагмент второго интервью: «Я нахожусь под охраной Литвы, они мне не могут гарантировать безопасность». Диктор пытается выдать это за противоречие и ложь самой женщины-политика – дескать, то ли она «не ложилась под западных благодетелей», то ли все-таки «они ее опекают».

Во-первых, поиск зловещих «западных кураторов» является популярным приемом пропаганды, который, к сожалению, отлично работает на постсоветском пространстве. Любые попытки влияния со стороны Запада изображаются как страшное вмешательство в дела независимых стран. Это при том, что Россия развязала войну против суверенитета Украины, а Лукашенко эту войну поддержал. Во-вторых, фрагменты интервью также вырваны из контекста. В первом случае речь шла о том, что в 2020 году демократические силы Беларуси надеялись, что протесты приведут к падению режима Лукашенко и что Россия не вмешается в происходящее. А слова про охрану со стороны Литвы сказаны в ответ на вопрос о том, хотела ли бы политик съездить в Киев.

Ложь и манипуляция: Тихановская и соратники хотят устроить геноцид белорусов Foto: Ekrano nuotr.

Александр Лукашенко действительно обладает полнотой власти в Беларуси в том смысле, что возглавляемый им режим де-факто контролирует территорию Беларуси. Но Европейский союз, некоторые отдельные страны ЕС (в том числе и Литва), Украина, США, Канада, Великобритания не признали официальных результатов президентских выборов в Беларуси в 2020 году, еще ряд стран выразили обеспокоенность. Безусловно, сейчас статус Тихановской и ее соратников не подкреплен государственными ресурсами в отличие от нелегитимно занимающего позицию президента Лукашенко. Именно представителей белорусских демократических сил принимают на официальном уровне правительства разных стран (например, фото Тихановской со встречи с Энтони Блинкеном – госсекретарем США).

Ложь и манипуляция: Тихановская и соратники хотят устроить геноцид белорусов Foto: Ekrano nuotr.

В видео однако утверждается, что Тихановская никого не представляет, потому что протест в Беларуси поддержало меньшинство. Цитируется отрывок интервью независимого белорусского социолога Филиппа Биканова: «Активно оппонировало Лукашенко меньшинство. Просто удалось этому активному меньшинству создать ощущение, что сейчас есть шанс, что сейчас нас больше, и если мы что-то сделаем, то тогда может что-то получится». В кадре видно, что «источник» видео – это провластный Телеграмм-канал «Ваши сливы», который недавно был удален Телеграммом. В сети сохранился их пост – заряженная пропагандистская риторика и 25 секунд интервью Биканова создают нужный эффект.

Ложь и манипуляция: Тихановская и соратники хотят устроить геноцид белорусов Foto: Ekrano nuotr.

Delfi же нашел оригинал этого интервью. Белорусская журналистка Татьяна Коровенкова пригласила социолога 16 мая этого года в свою Youtube-программу «Позiрк». В 30-минутной беседе Филипп Биканов рассказывает о событиях в 2020 году и о состоянии белорусского общества с точки зрения данных соцопросов. В цитируемом отрывке он рассуждает о механизме возникновения протестов. И действительно запустило ее активное меньшинство (как часто и бывает с изменениями в обществе). Но дальше в программе Биканов говорит и о том, что Лукашенко выборы проиграл (18:37), что даже нейтрально настроенная часть общества, по его мнению, не поддержала Лукашенко на выборах (18:50). Да, на протесты выходили не все (20:50), но при этом эксперт уверен в том, что сторонников Лукашенко в обществе не большинство, а около 25% (22:08).

Наконец, видео обвиняет Тихановскую и другие оппозиционные силы в стремлении устроить «тотальный геноцид» народа. Термин «геноцид» провластные СМИ и Беларуси, и России используют постоянно чрезмерно и абсолютно некорректно. Геноцид – это серьезное международное преступление, которое заключается в систематических действиях по уничтожению целой национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой. Не все (даже самые ужасные) действия это геноцид. Классические примеры геноцида – это геноцид армян в 1915 году и геноцид евреев, устроенный при национал-социализме в Германии. Стремление добиться санкций против режима Лукашенко – это не геноцид.

Ложь и манипуляция: Тихановская и соратники хотят устроить геноцид белорусов Foto: Ekrano nuotr.

В видео вкачестве примера «геноцида» приводится информационная война, которую политические «карлики» хотят развязать против белорусов под лозунгом «хлеб в обмен на украинскую кровь». Непонятно, откуда вообще берется этот лозунг, даже сами украинцы, насколько известно Delfi, не запускали кампаний с таким лозунгом. В качестве примера «первых ласточек информационной войны» приводится статья трех авторов – Томаса Гучкера, Фредерика Смита и Райнхарда Везера. Она доступна только по подписке, поэтому мы не можем проверить достоверность цитаты. Но цитата из статьи это не информационная кампания, а констатация факта. Да, Александр Лукашенко явно пытается использовать продовольственный кризис, вызванный действиями России, и лучшее подтверждение этому – видеосюжет, который мы только что разоблачили.

Вердикт: еще один классический прием пропаганды – это выставить оппозицию правящему режиму в качестве безответственных беспринципных аутсайдеров, которых не поддерживает большинство. Любое предлагаемое такой оппозицией решение проблем (которые создал или усугубляет этот же режим) высмеивается. Происходит подмена понятий («режим», «лидер режима» приравнивается к «народу», «белорусам», «русским»), и любая попытка борьбы с режимом превращается в «борьбу против собственного народа». Любые высказывания, мнения политиков, журналистов и экспертов вырываются из контекста и вплетаются в общий нарратив пропаганды. Это видео является идеальным примерром того, как это делается. Наш вердикт – ложь и манипуляция.

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