Фейк: российские войска в Украине уничтожили два батальона польских наемников

В социальных сетях появился видеосюжет, авторы которого сообщают, о том, что в Украине погибло два батальона польских военнослужащих. Объясняем, что видеосюжет – фейк и манипуляция.

Тезисы видео:

После ракетного удара по Днепропетровской области на связь перестал выходить батальон польских наемников. Мощный удар по району развертывания польских наемников в районе Павлограда привел к вероятной ликвидации двух батальонов военнослужащих.

Несколько дней назад российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о том, что в районе Павлограда размещены два батальона польских военнослужащих, вероятно, из польской ЧВК (частной военной компании – ред.).

В конце сюжета авторы видео все-таки делают оговорку, что “на текущий момент нельзя однозначно утверждать, что польские наемники были ликвидированы”.

Комментарий DELFI:

Видеосюжет развивает тему о “батальонах польских наемников в Украине”, на которую его создатели уже высказывались в конце мая. Тогда они заявили о том, что “два батальона польской армии вошли на территорию Украины”. Как тот видеосюжет, так и нынешний не приводят никаких доказательств. Все что есть, это нескольких предположений, зачитанных автоматической программой озвучивания текста.

И мы и наши коллеги из западных и украинских изданий неоднократно опровергли подобные далекие от действительности сообщения. Государственный центр безопасности Польши также опроверг сообщения о присутствии батальонов польских военных в Украине.

О польских батальонах сообщает российский военный корреспондент „Россия-24” Евгений Поддубный, но на самом деле это фрагмент старого видео от 2019 года с Поддубным, в котором тот благодарит Моторолу, одного из военных командиров ДНР Арсена Павлова, погибшего в 2016 году. Министерство обороны Польши также не сообщает о каком-либо присутствии (официальном либо неофициальном) польских военнослужащих на территории Украины. В социальных сетях ранее также появлялись поддельные документы, Генштаба польской армии, в которых говорилось о вводе в Украину польских батальонов.

Вердикт:

Видеосюжет не содержит никаких доказательств о присутствии польских военнослужащих на территории Украины, более того, видео служит распространению откровенно ложной и недостоверной информации. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

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