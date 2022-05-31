Ложь и манипуляция: глобальные проблемы с зерном – результат санкционной войны Запада против России

Белорусское информационное агентство «АТН» (пропагандистское медиа режима Лукашенко), опубликовало на своем Youtube-канале видеоролик про санкции и продовольственный кризис. В видео утверждается, что Запад сам виноват в глобальном продовольственном кризисе, так как развязал санкционную войну против России. Объясняем, почему это ложь.

Тезисы видео:

1) В мире назревает продовольственный кризис: в мире не хватает прежде всего зерна. Запад обвиняет в этом Россию, забывая, что это Запад развязал санкционную войну, из-за которой все и происходит.

2) Из-за проблем с поставками удобрений 35% американцев экономят на еде, а 13% не доедают.

3) Экспортируемое из Украины зерно достанется Европе и США, а африканцы и украинцы останутся ни с чем.

Комментарий DELFI:

Видео выложено на канале «АТН: новости Беларуси и мира» 23 мая, у него 6 тыс. просмотров. В нем рассказывается о проблемах с продовольствием, которые растут во всем мире из-за войны в Украине. Диктор утверждает, что «в западных странах и даже в ООН виновницей глобальной продовольственной катастрофы называют Россию, опуская развязанную ими же самим санкционную войну».

Диктор сообщает: Всемирный банк предупреждал еще в ноябре 2021 года о том, что санкции против белорусских производителей калийных удобрений будут иметь негативные последствия. И действительно, на официальном сайте для блогов экспертов Всемирного банка есть статья, прогнозирующая среди прочего рост цен на калийные удобрения из-за санкций против Беларуси. Однако, говорится в видео, «авторы санкций» и международные институты не послушали предупреждения, в том числе и Александра Лукашенко, и теперь «заигравшийся в санкции Запад» ищет пути отступления. В пример приводится статья американского издания Wall Street Journal, в которой говорится, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и власти США обдумывают возможность отмены санкций на калийные удобрения Беларуси в обмен на согласие Минска на транзитный коридор для украинского зерна в Клайпеду (об этом писал Delfi).

Авторы видео подразумевают, что и санкции против Беларуси и России – это часть некой ничем не мотивированной единой политики Запада, направленной на подрыв обеих стран. Мы же напомним читателям, что санкции против калийного сектора в Беларуси вводились постепенно в 2021 году – прежде всего в ответ на задержание бывшего главного редактора Телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича (и его девушки Софьи Сапеги). Ради этого белорусский режим пошел на угон самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Затем ЕС усилил санкции в ответ на миграционный кризис, искусственно созданные Беларусью на границе с ЕС.

Санкции против России, введенные после того, как Россия вторглась в Украину, не затрагивают продуктовый сектор, хотя санкции и уход некоторых компаний из страны привели к сбою привычных цепочек поставки. Сейчас ЕС, США и союзники усиливают некоторые санкции, так как Россия продолжает войну на территории Украины, нарушая при этом нормы международного права. Резкое усиление продовольственных проблем в мире – прямое следствие развязанной Россией войны. Украина – один из главных мировых поставщиков зерновых культур. Военные действия на ее территории и блокировка ее портов приводят к тому, что страна не может осуществить привычные поставки товаров.

В видео также утверждается, что из-за выросших цен на удобрения, 35% американцев экономят на еде. Это манипуляция. Cогласно опросу, 35% жителей США вынуждены были урезать расходы на покупку еды, чтобы иметь возможность платить за топливо для машин. Однако рост цен на автомобильное топливо в США начался до российского вторжения в Украину и усилился из-за начала войны и введенного США 8 марта эмбарго на российскую нефть, газ и уголь.

Завершается видео заявлением о том, что экспортируемое зерно «осядет» в хранилищах США и Европы, в то время как африканцы продолжат голодать. «А с чем останутся простые украинцы вообще никто не думает», – патетически восклицает диктор. Мы не можем опровергать мнения о том, что произойдет в дальнейшем, но белорусской пропаганде не стоит представлять себе Африку как континент, о котором никто не думает. Тема голода на африканском континенте – одна из приоритетных для ЕС в нынешних обстоятельствах.

Обвинения Запада в санкционных войнах и жадности – это очередной пример циничной лжи со стороны режимов Лукашенко и Путина. Россия не дает экспортировать зерно из Украины, и при этом де-факто шантажирует остальной мир, требуя снять санкции в обмен на экспорт российского зерна. Согласно докладу Конференции ООН по торговле и развитию, большое число стран Африки полагается на экспорт пшеницы из России больше, чем на экспорт из Украины. При этом, CNN писал о том, что Россия крадет зерно у Украины и, судя по всему, пытается незаметно продавать его другим странам. Намек на то, что украинцы будут голодать из-за вывоза зерна из Украины – фейк.

Фрагмент статистики из доклада Конференции ООН по торговле и развитию Foto: Ekrano nuotr.

Новость про отравление детей в Корнуолле, Англия, из-за того, что родители отключают холодильники, экономя электричество – правда. Но это тоже манипуляция: единичные случаи представляются трендом по всей стране или во всем Западе, презюмируется, что такие ситуации – результат лишь недальновидной политики Запада, а Россия и Беларусь якобы не имеют к этому никакого отношения.

Вердикт: санкции против калийной промышленности Беларуси – это реакция на действия режима Александра Лукашенко. Санкции против России в 2022 году – ответ на ее неспровоцированную и незаконную войну против Украины. При этом не вводились продуктовые санкции, а кризис поставок зерна вызван тем, что Россия блокирует порты Украины и продолжает воевать на территории Украины. Заявление о том, что качество жизни американцев ухудшается из-за роста цен на удобрение – манипуляция, оно начало ухудшаться еще до войны. Ответственность за нехватку зерна в странах Африки лежит прежде всего на России, поэтому упреки в адрес Запада не обоснованы, как и заявления о том, что по вине Запада будут голодать украинцы. Наш вердикт – ложь и манипуляция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!