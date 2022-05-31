Фейк: Зеленский - двойной агент, который работает и на США, и на Россию

Фейк: Зеленский - двойной агент, который работает и на США, и на Россию

Пользователи социальных сетей обсуждают видеосюжет, в котором говорится о том, что Владимир Зеленский – двойной агент, который работает и на США, и на Россию, а Украина находится под внешним управлением. Объясняем, что видеосюжет – один большой фейк, а Украина – суверенное, независимое государство с демократически избранным президентом – Зеленским.

Тезисы видео:

Президент Украины Владимир Зеленский работает на США. Именно американцы фактически управляют внутренней и внешней политикой киевского режима. По мнению авторов видеосюжета, это подтверждает, то, что:

1) Зеленский до последнего отрицал, что Россия начнет спецоперацию. Именно поэтому Украина оказалась совершенно не готовой к вооруженному противостоянию с Россией;

2) Зеленский намеренно сорвал подписание мирного соглашения с Россией в начале спецоперации. Хотя этот документ дал бы Украине время перегруппировать войска, зализать раны и вновь попытать счастье на Донбассе. Вторых "Минских соглашений" так и не случилось;

3) Зеленский получил от США и стран ЕС миллиарды долларов и не вернет их обратно. Запад давал в долг Украине, но это государство вскоре фактически перестанет существовать. Отдавать кредиты будет просто некому;

4) Зеленский разоружил НАТО. Страны Альянса передали Украине огромное количество всех видов вооружения, экипировки и боевой техники. Все эти дорогостоящие приспособления уничтожены "Калибрами", захвачены спецназом или разворованы украинцами. Теперь Германия жалуется, что у ее армии фактически нет оружия даже для защиты своего государства;

5) Зеленский нанес мощнейшие удары по экономике США и Европы. Отключение российского газа, прекращение экспорта пшеницы и вывоза удобрений принесли Западу ущерб на миллиарды долларов;

6) Зеленский изгнал из России иностранный бизнес. Освободилось место для отечественных производителей, промышленников и других предпринимателей;

7) Зеленский объединил и сплотил граждан России вокруг Путина. Социологические опросы фиксируют беспрецедентный рост рейтингов президента России;

8) Зеленский отдал России Донбасс, Херсон и Запорожье. Российская Федерация с минимальными потерями легально вернула себе территории, утраченные после распада СССР;

Комментарий Delfi.ru:

Видеосюжет представляет собой набор ряда фейков, о наиболее курьезных из них мы сейчас и поговорим.

Украиной управляет руководство, избранное во время демократических выборов. Украина является суверенным и независимым государством (с Конституцией Украины можно ознакомиться здесь) и не находится под управлением США, Европейского Союза либо другой страны.

Украина знала о том, что Россия готовит нападение. Украинское руководство об этом предупредили разведслужбы США, причем неоднократно. Именно благодаря этому у украинской армии была возможность подготовиться к нападению со стороны России и именно поэтому провалился штурм Киева.

На самом деле не Украина, а Россия отказывается от переговоров, об этом можно узнать здесь и здесь.

Финансовую помощь ЕС и ленд-лиз со стороны США Украина получает практически безвозмездно и никто не собирается требовать от нее вернуть эти деньги. Украина даже не намеревается прекращать свое существование, поэтому слова авторов видео и исчезновении Украины как государства так и останутся словами.

Зеленский не разоружил Североатлантический Альянс. О том, какое оружие и в каких количествах западные страны поставили Украине, можно узнать здесь. 10 мая Пентагон опубликовал список вооружений, которые Украина получает и будет получать из США. Так, например, хотя Польша и передала Украине, по разным оценкам, от 236 до 250 танков Т-72, бронетанковые силы Польши без танков не остались. На данный момент на вооружении польской армии находится порядка 250 танков Leopard II в модификациях A4, A5 и 2PL. Примерно столько же в армии Польши в строю постсоветских танков Т-91 “Твердый”, то есть общее количество танков в польской армии - как минимум 500.

Оружие, полученное Украиной у западных стран, используется вооруженными силами Украины, а не уничтожено или разворовано.

Зеленский не наносил никаких ударов по экономике западных стран, а вот Владимир Путин, который развязал войну против Украины, нанес мощный удар по экономике и уровню жизни граждан Российской Федерации. Практически все иностранные компании, которые ушли из России, сделали это потому, что возражают против развязанной Владимиром Путиным войны против Украины. Даже российские эксперты и аналитики признают, что уход западных компаний является чрезвычайно серьезной проблемой для Российской Федерации.

Граждан вокруг президента Российской Федерации сплачивают репрессии (По данным ОВД-Инфо, было 15 446 задержаний в связи с антивоенными акциями с начала войны в Украине 24 февраля 2022 года) и механизм пропаганды государственного телевидения.

Российские войска захватили и временно оккупировали часть территории Украины, однако этого им удалось добиться ценой огромных жертв. По оценкам британской разведки, за первые три месяца вторжения в Украину Россия, вероятно, понесла такое же число потерь, как и Советский Союз за время девятилетней войны в Афганистане.

Не может быть и речи о "легальном возвращении" регионов Украины в состав Российской Федерации. Россия готовится к аннексии оккупированных территорий украинского государства.

Вердикт:

Видеосюжет построен на фактах, которые полностью не соответствуют действительности и были подготовлены специально для распространения дезинформации об Украине и оправдания военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Наш вердикт – манипуляция и фейк.

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