Фейк: польская полиция получит право следить за правопорядком в Украине

Известный пророссийский блогер из Крыма снял и опубликовал в социальных сетях видеосюжет, в котором сообщает, что анонсированный Владимиром Зеленским законопроект о расширении возможностей для граждан Польши в Украине означает подчинение Украины Польше. Объясняем, что видеосюжет основывается на недостоверной информации и является фейком и манипуляцией.

Тезисы видео:

Украинский юмор окрестил этот закон законом о панстве или панщина. Почему так? Люди предполагают, что польские власти получат упрощенный доступ к украинским активам. С одной стороны, значит, что-то купить, а второе, возможно, что даже возврат какой-то собственности, которая при Советском Союзе… там что-то было не так. Но есть еще ряд деталей, на которые обращают внимание украинские юристы. Давайте их рассмотрим:

(Появляется скриншот из мессенджера Телеграм с текстом – Ред.)

Фейк: польская полиция получит право следить за правопорядком в Украине Foto: Ekrano nuotr.

"Итак, какие же такие “особые” права получат поляки в /на территории Украины? Ну там список достаточно обширный… Поляки смогут занимать выборные должности, быть назначенными в органы государственной власти, на руководящие должности оборонных предприятий и получать доступ к секретным данным, быть судьями. Ну и вишенкой на торте – польская полиция получит право следить за правопорядком на Украине".

Помните, был скандальный сюжет на телевидении Польши о том, что не будет границ. Почему такой законопроект выносится в отношении Польши, а не, например по отношению к, например, Франции…

Мы сохранили оригинальный текст видеосюжета.

Комментарий Delfi.ru:

Автор видеосюжета – Тамир Шейх (псевдоним – Delfi), настоящее имя – Максим Шихалиев, в данный момент живет в Севастополе, в Крыму. Тамир Шейх известен тем, что пропагандирует здоровый образ жизни, основал молодежное движение Street Workout. Однако на своем основном канале в социальной сети YouTube по крайней мере в последние полгода занимается тем, что активно распространяет конспирологические теории, пророссийскую информацию об Украине.

Сюжеты в российских СМИ либо у пророссийских блогеров о том, что Польша готовит аннексию либо захват части территории Украины, распространяются по крайней мере начиная с 2014 года, когда Владимир Жириновский предложил Варшаве раздел Украины, а российские СМИ создали и запустили фейк, что это предложила польская сторона. С аналогичным, только более завуалированным предложением, к правительству Польши обратился Владимир Путин, президент Российской Федерации.

В середине апреля появилась фотография, которая якобы доказывает существование карт, по которым польская армия готовится ко вторжению в Украину. На самом деле фотография – фотомонтаж. В нынешнем месяце мы доказали, что фейками являются сюжет о том, что польские власти будут заставлять беженок из Украины работать на стройках; президент Польши – внук поручика ОУН-УПА и, наконец, фейк о том, что… Польша собирается захватить часть территории Украины, который озвучил коллега Михаил Онуфриенко. Онуфриенко представил ряд фактов, которые, по его мнению, доказывают зловещие планы Польши, однако после проверки выяснилось, что все доказательства фальсифицированы.

Сенсационные и не соответствующие действительности сообщения о законе, о расширении возможностей для граждан Польши в Украине начали появляться в сети после встречи президента Украины Владимира Зеленского с Анджеем Дудой, президентом Польши в Киеве 22 мая. Зеленский после встречи с Дудой в Киеве анонсировал подготовку законопроекта о расширении возможностей для граждан Польши в Украине. По словам президента Украины, закон будет являться аналогом закона, который приняли в Польше - о поддержке граждан Украины, прибывающих в страну из-за агрессии Российской Федерации против Украины. Закон, принятый польскими парламентариями, регулирует вопросы легализации пребывания граждан Украины на территории Польши, предоставление номера идентификации личности PESEL, легальное трудоустройство, ведение бизнеса, выплата пособий. Однако пока что о каких-то конкретных положениях украинского законопроекта говорить рано, так как он все еще разрабатывается украинским Министерством иностранных дел.

Заявления о том, что граждане Польши в Украине смогут работать судьями, служить в армии и спецслужбах, будут допущены к государственной тайне - мистификация и выдумка. Дезинформацией является и заявление о том, что польская полиция сможет исполнять свои функции на территории Украины. С подробным разбором фейка о том, что Зеленский намерен легализовать “захват Украины поляками”, можно ознакомиться здесь (разбор подготовили наши коллеги из издания stopfake.org).

Особенно нам бы хотелось отметить, что в качестве доказательств своих слов о законопроекте Тамир Шейх, он же Максим Шихалиев, приводит только анонимный скриншот из какого-то канала в Телеграмме.

Вердикт:

Автор видеосюжета сознательно или несознательно использует недостоверную информацию, манипулирует зрителями и слушателями своего канала в социальных сетях. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!