Мега-фейк: управляемые "укробандеровцами" территории захотят сами попасть под контроль России

Частное прокремлевское СМИ "Царьград ТВ" опубликовало на своем сайте статью под интригующим заголовком "Захотят сами. План Путина по ликвидации Украины". В тексте статьи утверждается, что жизнь на подконтрольных России территориях будет настолько хорошей, что жители управляемых из Киева территорий сами захотят в Россию. Статья оперирует столь большим количество кремлевских мифов, что она по праву могла бы носить звание мега-фейка. Объясняем по пунктам, в чем ложь.

Тезисы: на подконтрольных России территориях идет интенсивное восстановление. В то же время на территории, подконтрольной украинским властям, "полный бардак, хаос, беспредел и грабёж, там беснуются нацисты и клоуны, а жизнь людей с каждым днём превращается в ад". Украинцы стоят перед выбором: жить хорошо под контролем России или жить плохо под контролем "укронацистов". Очевидно, что рано или поздно они выберут первое.

Комментарий Delfi.ru: Статья, которую мы разберем в этот раз, своего рода рекордсмен – автор умудрился использовать почти все основные пропагандистские мифы про войну в Украине.

Автор - Сергей Латышев - начинает статью с рассказа о том, как на оккупированных Россией территориях Украины идет процесс восстановления: запускается экономика, восстанавливается транспортная система, вводится рубль, открываются школы, запускаются русские телеканалы (и действительно, Россия уже создала пропагандистскую медиа-платформу "Южный плацдарм"). Автор колонки упоминает российский законопроект о создании временных администраций за пределами страны, который теоретически сделает управление захваченными территориями более эффективным. В законопроекте (доступен здесь) сказано, что "временные администрации" обеспечат основные права и свободы людей, социальную защиту населения и поддержат общественный порядок. Отметим, что на территории самой России принятые законы, включая Конституцию, не обеспечивают в достаточной мере основные права и свободы граждан. Независимые международные организации низко оценивают уровень соблюдения прав и свобод человека в России (например, Freedom House и Amnesty International). Уровень социальной защиты в России также невысок: несмотря на то, что правительство страны формально выделяет большие суммы на социальные выплаты, на практике эти деньги, видимо, не очень успешно доходят до адресатов. Выделяемые деньги часто расхищаются из-за высокой коррупции в стране. Согласно индексу конкурентоспособности Всемирного экономического форума от 2019 года (последнему перед пандемией), Россия заняла 116 место из 141 по масштабам коррупции (стр. 483).

Мега-фейк: управляемые «укробандеровцами» территории захотят сами попасть под контроль России Foto: Ekrano nuotr.

Автор колонки также цитирует выступление вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, который пообещал украинцам отремонтировать дороги и мосты, наладить работу сельскохозяйственных и пищевых предприятий. Редакция Delfi не может опровергать обещания сделать что-либо, но мы можем подчеркнуть еще раз, что широко распространенная на всех уровнях российской государственной власти коррупция пока что позволяет предположить обратное: "восстановление" оккупированных территорий вряд ли будет успешным. При этом, сам вице-премьер также был объектом антикоррупционных расследований, например, российского Transparency International, а также издания Baza.

Пока что нет достаточных оснований думать, что на оккупированных Россией территориях установятся столь благоприятные условия жизни, что и остальные украинцы захотят "в Россию". Наконец, сама же Россия ответственна за нанесенный украинским территориям ущерб, который она теперь пытается "восстанавливать".

Даже если оккупационные силы и начнут приводить в порядок инфраструктуру и экономику захваченных территорий, вряд ли можно ожидать, что местные жители быстро забудут о том, почему это восстановление понадобилось. Пока что российские оккупационные силы пытаются закрепиться на захваченных территориях. По сообщениям независимых СМИ и организаций, оккупированные украинцы становятся жертвами множества преступлений, совершаемых российскими вооруженными силами (например, Буча, Мариуполь). Human Rights Watch выпустила доклад, в котором описываются российские преступления на оккупированных территориях, включая массовые казни и изнасилования.

В двух абзацах, описывающих ситуацию в Украине, автор использовал 8(!) пропагандистских мифов, фейков и манипуляций:

1) Киевские власти довели страну до голода и разрухи. На самом деле гигантский ущерб экономике Украины (и всего региона) нанесла развязанная Россией война. Эффект войны наложился на последствия пандемии коронавируса. В итоге украинскую экономику действительно ожидает серьезное сокращение. Верх цинизма – фраза автора о том, что "будь у Киева такая возможность, он вывез бы вообще всё зерно из страны". Действительно, у Киева была бы такая возможность, если бы российские войска не блокировали экспорт зерна из страны.

2) Украинцы систематически используют мирных жителей в качестве "живых щитов". Как отметили журналисты AlJazeera, рассказ о "живых щитах" часто используется для оправдания нанесения военных ударов по мирному населению. Другие издания разоблачали российские сообщения об использовании Украиной мирных жителей и иностранцев в качестве "живых щитов".

3) Украинцы готовятся устраивать антироссийские провокации, чтобы избежать поражения в войне. Во-первых, пока еще рано говорить о поражении Украины в войне – украинским вооруженным силам удалось заставить Россию сфокусировать свои усилия на востоке страны и на время отказаться от идеи взятия Киева. Во-вторых, нет никаких подтверждений того, что украинцы готовят массивную атаку с использованием химического оружия, ракетный удар или террористические атаки в России (таковы примеры возможных провокаций, которые приводятся в другой статье "Царьград-ТВ").

4) На улицах украинских городов творится хаос, "лютуют" нацистские головорезы. На самом деле, нет оснований полагать, что на подконтрольных Киеву территориях царит анархия. Согласно украинским и зарубежным СМИ, в некоторых населенных пунктах Украины проводится уборка улиц, подготовка к восстановлению разрушенных зданий, идет разминирование. Американская корреспондент не увидела никаких "лютующих нацистских банд" на улицах Львова. Любимый кремлевский миф о том, что в Украине правили и правят нацисты, разоблачался множество раз нашими коллегами, в том числе из EUvsDisinfo и самим Delfi.

5) Выделяемые Западом деньги не доходят до простых украинцев. В Украине действительно существует высокие риски коррупции (в том же рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума 2019 Украина заняла 104 место из 141 по масштабам коррупции, стр. 571). Однако пристальное внимание международного сообщества к ситуации в Украине, а также стремление страны продемонстрировать свою готовность вступить в ЕС позволяют надеяться, что большая часть финансовой поддержки Запада действительно будет использована по назначению. Более того, ЕС, ООН и связанные с ними организации непосредственно участвуют в реализации помощи Украине (как на местном, так и на национальном уровнях), а также помогают Украине бороться с коррупцией.

6) Зеленский – долларовый миллиардер. Владимир Зеленский и в самом деле обеспеченный человек, однако, как доказывали наши коллеги из 15min.lt и StopFake, президент Украины не является долларовым миллиардером.

7) Западу плевать на Украину, он использует ее для борьбы с Россией. Эта манипуляция уже разоблачалась EUvsDisinfo.

8) Польша, Венгрия и Румыния планируют "отхватить" территории у Украины. Delfi уже писал о том, почему такие сообщения являются манипуляцией.

Мега-фейк: управляемые «укробандеровцами» территории захотят сами попасть под контроль России Foto: Ekrano nuotr.

Завершается статья упоминанием о том, что русское население в Украине страдало "под гнетом украинства и нацизма". Этот "месседж" пропаганды уже опровергался как Delfi, так и нашими коллегами.

Вердикт: статья про "план Путина" по присоединению Украины собрала в себе все популярные клише, манипуляции и фейки Кремля, которые много раз опровергал Delfi и другие фактчекеры. Основной тезис статьи – жизнь под российской оккупацией станет настолько лучше жизни на остальных украинских территориях, что украинцы сами захотят победы России – безоснователен и даже абсурден. Утверждение о том, что деньги Запада не доходят до простых украинцев, пока что недостаточно обосновано. Другие пропагандистские мифы, упоминаемые в статье, давно разоблачены или легко разоблачаются обращением к независимым источникам информации. Наш вердикт – ложь.

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