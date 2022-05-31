Мега-фейк: управляемые «укробандеровцами» территории захотят сами попасть под контроль России

Тезисы: на подконтрольных России территориях идет интенсивное восстановление. В то же время на территории, подконтрольной украинским властям, "полный бардак, хаос, беспредел и грабёж, там беснуются нацисты и клоуны, а жизнь людей с каждым днём превращается в ад". Украинцы стоят перед выбором: жить хорошо под контролем России или жить плохо под контролем "укронацистов". Очевидно, что рано или поздно они выберут первое.
Комментарий Delfi.ru: Статья, которую мы разберем в этот раз, своего рода рекордсмен – автор умудрился использовать почти все основные пропагандистские мифы про войну в Украине.
Автор - Сергей Латышев - начинает статью с рассказа о том, как на оккупированных Россией территориях Украины идет процесс восстановления: запускается экономика, восстанавливается транспортная система, вводится рубль, открываются школы, запускаются русские телеканалы (и действительно, Россия уже создала пропагандистскую медиа-платформу "Южный плацдарм"). Автор колонки упоминает российский законопроект о создании временных администраций за пределами страны, который теоретически сделает управление захваченными территориями более эффективным. В законопроекте (доступен здесь) сказано, что "временные администрации" обеспечат основные права и свободы людей, социальную защиту населения и поддержат общественный порядок. Отметим, что на территории самой России принятые законы, включая Конституцию, не обеспечивают в достаточной мере основные права и свободы граждан. Независимые международные организации низко оценивают уровень соблюдения прав и свобод человека в России (например, Freedom House и Amnesty International). Уровень социальной защиты в России также невысок: несмотря на то, что правительство страны формально выделяет большие суммы на социальные выплаты, на практике эти деньги, видимо, не очень успешно доходят до адресатов. Выделяемые деньги часто расхищаются из-за высокой коррупции в стране. Согласно индексу конкурентоспособности Всемирного экономического форума от 2019 года (последнему перед пандемией), Россия заняла 116 место из 141 по масштабам коррупции (стр. 483).
Автор колонки также цитирует выступление вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, который пообещал украинцам отремонтировать дороги и мосты, наладить работу сельскохозяйственных и пищевых предприятий. Редакция Delfi не может опровергать обещания сделать что-либо, но мы можем подчеркнуть еще раз, что широко распространенная на всех уровнях российской государственной власти коррупция пока что позволяет предположить обратное: "восстановление" оккупированных территорий вряд ли будет успешным. При этом, сам вице-премьер также был объектом антикоррупционных расследований, например, российского Transparency International, а также издания Baza.
Пока что нет достаточных оснований думать, что на оккупированных Россией территориях установятся столь благоприятные условия жизни, что и остальные украинцы захотят "в Россию". Наконец, сама же Россия ответственна за нанесенный украинским территориям ущерб, который она теперь пытается "восстанавливать".
Даже если оккупационные силы и начнут приводить в порядок инфраструктуру и экономику захваченных территорий, вряд ли можно ожидать, что местные жители быстро забудут о том, почему это восстановление понадобилось. Пока что российские оккупационные силы пытаются закрепиться на захваченных территориях. По сообщениям независимых СМИ и организаций, оккупированные украинцы становятся жертвами множества преступлений, совершаемых российскими вооруженными силами (например, Буча, Мариуполь). Human Rights Watch выпустила доклад, в котором описываются российские преступления на оккупированных территориях, включая массовые казни и изнасилования.
В двух абзацах, описывающих ситуацию в Украине, автор использовал 8(!) пропагандистских мифов, фейков и манипуляций:
1) Киевские власти довели страну до голода и разрухи. На самом деле гигантский ущерб экономике Украины (и всего региона) нанесла развязанная Россией война. Эффект войны наложился на последствия пандемии коронавируса. В итоге украинскую экономику действительно ожидает серьезное сокращение. Верх цинизма – фраза автора о том, что "будь у Киева такая возможность, он вывез бы вообще всё зерно из страны". Действительно, у Киева была бы такая возможность, если бы российские войска не блокировали экспорт зерна из страны.
2) Украинцы систематически используют мирных жителей в качестве "живых щитов". Как отметили журналисты AlJazeera, рассказ о "живых щитах" часто используется для оправдания нанесения военных ударов по мирному населению. Другие издания разоблачали российские сообщения об использовании Украиной мирных жителей и иностранцев в качестве "живых щитов".
3) Украинцы готовятся устраивать антироссийские провокации, чтобы избежать поражения в войне. Во-первых, пока еще рано говорить о поражении Украины в войне – украинским вооруженным силам удалось заставить Россию сфокусировать свои усилия на востоке страны и на время отказаться от идеи взятия Киева. Во-вторых, нет никаких подтверждений того, что украинцы готовят массивную атаку с использованием химического оружия, ракетный удар или террористические атаки в России (таковы примеры возможных провокаций, которые приводятся в другой статье "Царьград-ТВ").
4) На улицах украинских городов творится хаос, "лютуют" нацистские головорезы. На самом деле, нет оснований полагать, что на подконтрольных Киеву территориях царит анархия. Согласно украинским и зарубежным СМИ, в некоторых населенных пунктах Украины проводится уборка улиц, подготовка к восстановлению разрушенных зданий, идет разминирование. Американская корреспондент не увидела никаких "лютующих нацистских банд" на улицах Львова. Любимый кремлевский миф о том, что в Украине правили и правят нацисты, разоблачался множество раз нашими коллегами, в том числе из EUvsDisinfo и самим Delfi.
5) Выделяемые Западом деньги не доходят до простых украинцев. В Украине действительно существует высокие риски коррупции (в том же рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума 2019 Украина заняла 104 место из 141 по масштабам коррупции, стр. 571). Однако пристальное внимание международного сообщества к ситуации в Украине, а также стремление страны продемонстрировать свою готовность вступить в ЕС позволяют надеяться, что большая часть финансовой поддержки Запада действительно будет использована по назначению. Более того, ЕС, ООН и связанные с ними организации непосредственно участвуют в реализации помощи Украине (как на местном, так и на национальном уровнях), а также помогают Украине бороться с коррупцией.
6) Зеленский – долларовый миллиардер. Владимир Зеленский и в самом деле обеспеченный человек, однако, как доказывали наши коллеги из 15min.lt и StopFake, президент Украины не является долларовым миллиардером.
7) Западу плевать на Украину, он использует ее для борьбы с Россией. Эта манипуляция уже разоблачалась EUvsDisinfo.
8) Польша, Венгрия и Румыния планируют "отхватить" территории у Украины. Delfi уже писал о том, почему такие сообщения являются манипуляцией.
Завершается статья упоминанием о том, что русское население в Украине страдало "под гнетом украинства и нацизма". Этот "месседж" пропаганды уже опровергался как Delfi, так и нашими коллегами.
Вердикт: статья про "план Путина" по присоединению Украины собрала в себе все популярные клише, манипуляции и фейки Кремля, которые много раз опровергал Delfi и другие фактчекеры. Основной тезис статьи – жизнь под российской оккупацией станет настолько лучше жизни на остальных украинских территориях, что украинцы сами захотят победы России – безоснователен и даже абсурден. Утверждение о том, что деньги Запада не доходят до простых украинцев, пока что недостаточно обосновано. Другие пропагандистские мифы, упоминаемые в статье, давно разоблачены или легко разоблачаются обращением к независимым источникам информации. Наш вердикт – ложь.
- Источники
- Захотят сами. План Путина по ликвидации Украины
- Война в Украине: как на оккупированных территориях создается новая пропагандистская машина
- Сергей Миронов: решение о создании временных администраций на территориях проведения спецопераций должен принимать Президент
- Freedom House – 2021 Russia Country Report
- Amnesty International – Report on Russian Federation 2021
- Лишь четверть социальных выплат и льгот в России доходит до нуждающихся
- Россия в Индексе восприятия коррупции — 2021: 29 баллов и 136-е место
- World Economic Forum – The Global Competitiveness Report 2019
- Миньоны Хуснуллина. Как стать мультимиллионером в 23 года, если твой покровитель — вице-мэр Москвы
- Как вице-премьер Хуснуллин тайно поселился во дворце за миллиард рублей
- «Скоро перестроитесь». Как Россия закрепляется на оккупированных украинских территориях
- Как убивали людей в Буче. Подробная реконструкция событий и разбор "версий" кремлевской пропаганды
- Миссия ОБСЕ: Россия совершила военные преступления в Украине
- Украина: Состав военных преступлений в действиях российских военных на подконтрольных им территориях
- Тысячи домов, 145 заводов и 23 000 км дорог. Какой ущерб Украине уже нанесла война с Россией и почему это не только о разрушении
- ИНТЕРВЬЮ Экономика РФ сократится на 10 процентов, Украины – на 30–50 процентов
- Экспорт зерна из Украины: что делать в условиях блокады морских портов?
- Why we need to challenge Russia’s human shields narrative
- WAR PROPAGANDA: Ukraine wants to procrastinate the war and uses its citizens as human shields, whereas Russia is protecting civilians
- Фейк Минобороны РФ: украинские националисты перешли к террористическим методам и удерживают иностранных граждан как живой щит
- "Ukraine can win this war," says NATO secretary general
- Запад боится, что Россия применит неконвенциальные виды вооружений
- БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО: Украина может «разыграть сценарий» с ударом по хладокомбинату в Одессе
- Ударить по Украине вместо русских: сценарии уничтожения готовы
- Более двух тысяч волонтеров помогают убирать город после массированных обстрелов
- Fighting for the future: Ukraine tackles rebuilding cities destroyed by war
- Украина заминированная: как очистить страну от взрывоопасных последствий войны?
- Dispatch from Ukraine: Here's what CNN is seeing on the ground in Lviv
- Putin’s Abuse of History: Ukrainian ‘Nazis’, ‘Genocide’ and a Fake Threat Scenario
- Почему Путин представляет себя борцом с неонацизмом?
- Ложь: власть в Украине принадлежит нацистам
- Рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС: каковы дальнейшие шаги
- Украина: проект в Кривом Роге на средства ЕС помогает переселенцам и военным
- ЕС передал украинской полиции и пограничникам необходимые средства связи
- «Украина сейчас. Взгляд в будущее»: антикоррупционное агентство Украины и ЕС запустили новый проект
- Пропагандистский вброс: кто сделал Зеленского почти миллиардером?
- Фейк: Состояние Зеленского оценивается в $850 миллионов
- Disinfo: for the West, Ukraine Is A "Springboard" in Its Confrontation with Russia
- Disinfo: West Uses Ukrainians as Cannon Fodder in Proxy War against Russia
- Манипуляция: Румыния, Венгрия и Польша хотят отобрать у Украины часть территорий
- Манипуляция: Украина занималась уничтожением жителей Донбасса
- Руководство по расшифровке прокремлевской пропаганды о путинской войне
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!