Частичная ложь: Антиутопия "1984" Оруэлла – про крах западного либерализма, а не про тоталитаризм

В русскоязычном сегменте интернета расходится цитата из выступления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Екатеринбурге. 21 мая пресс-секретарь МИД заявила, что Джордж Оруэлл написал свою известную антиутопию «1984» не про ужасы тоталитаризма, но про крах либерализма. Захарова назвала неверное восприятие антиутопии «одним из глобальных фейков». Delfi рассказывает читателям, что не так с этой интерпретацией известного романа.

Тезисы выступления официального представителя МИД РФ:

1) Все убеждены в том, что в антиутопии Оруэлла говорится про тоталитаризм, но это «один из глобальных фейков» – на самом деле «1984» написан про то, как либерализм заведет человечество в тупик.

2) Оруэлл написал «1984» не про СССР и не про авторитарные или тоталитарные общества, а про то общество, в котором жил.

Комментарий Delfi.ru:

Джордж Оруэлл (1903–1950) – британский писатель и журналист, всемирную славу которому принес его роман-антиутопия «1984». Книга была издана в 1949 году и повествует о воображаемом обществе английского социализма (АНГСОЦ) в будущем, 1984-м году. Сверхдержава называет себя Океания, ведет непрекращающиеся войны то с Евразией, то с Остазией (две другие сверхдержавы). При этом, ведя войну с одной из сторон, всегда становится союзником другой. Общество подчиняется партии, во главе которой стоит лидер, «Большой Брат». За жителями АНГСОЦа ведется слежка, непрекращающаяся пропаганда формирует их мировоззрение. В Океании используется Новояз – английский язык, но искаженный партийной идеологией до такой степени, что слова в нем теряют свой изначальный смысл и означают нечто прямо противоположное. Основной лозунг Океании таков: «Война— это мир, Свобода — это рабство, Незнание — сила».

Кадр из фильма 1956 года, режиссер Майкл Андерсон Foto: Ekrano nuotr.

Утверждения Марии Захаровой о романе легко опровергнуть. Во-первых, прочитав саму книгу, а во-вторых, почитав книги и статьи, которые исследуют различные аспекты книги, в том числе и историю ее создания и заложенные в ней идеи.

1) Скорее всего, Захарова употребила слово «либерализм» просто как синоним «Запада» и «западной идеологии», как это часто делают российские власти. На всякий случай отметим, что в «1984» Оруэлл вообще не описывал подробно крах ни одной политической идеологии (к каковым относится либерализм). Действие книги начинается и заканчивается в полностью сформированной тоталитарной системе, чья основная идеология «английский социализм». Лишь в 9-й главе романа главный герой читает подпольную книгу, в которой кратко упоминается история возникновения Океании и других держав.

2) Мария Захарова отчасти права, когда говорит, что «1984» написан не про СССР. По сюжету книги в середине 20 века мир раскололся на три сверхдержавы: «После того, как Россия поглотила Европу, а Соединенные Штаты — Британскую империю, фактически сложились две из них. Третья, Остазия, оформилась как единое целое лишь спустя десятилетие, наполненное беспорядочными войнами»1. Действие книги разворачивается в Океании (в бывших обеих Америках, Британии и некоторых других странах), то есть, строго говоря, автор действительно написал книгу не про СССР и Россию. У Оруэлла есть и другое известное произведение – «Скотный двор», которое демонстрирует проблемы коммунизма и является пародией именно на Советский Союз и сталинизм.

3) Однако важно помнить, что и Евразия (держава, возникшая после поглощения Россией Европы) по сюжету – это точно такая же тоталитарная милитаристская система, как Океания. Все три державы постоянно воюют друг с другом, «во всех странах военная истерия имеет всеобщий и постоянный характер». Более того, во всех трех державах почти неразличимы политические идеологии, «а общественные системы, на них основанные, неразличимы совсем. Везде та же пирамидальная структура, тот же культ полубога-вождя, та же экономика, живущая постоянной войной и для войны».

4) В эссе 1946 года под названием «Почему я пишу» Оруэлл прямо назвал основную политическую цель своих произведений: «Каждая всерьез написанная мною с 1936 года строка прямо или косвенно была против тоталитаризма и за демократический социализм, как я его понимал». В 1949 году он написал ответное письмо одному из читателей, задавших вопрос про «1984»: «Мой недавний роман задуман НЕ как нападение на социализм или британскую лейбористскую партию … а как демонстрация извращений, которым подвержена централизованная экономика и которые уже частично реализованы в коммунизме и фашизме. <…> Я также считаю, что тоталитарные идеи укоренились в умах интеллектуалов повсюду, и я попытался вывести эти идеи из их логических следствий. Действие книги разворачивается в Британии, чтобы подчеркнуть, что англоязычные расы по природе своей не лучше всех остальных и что тоталитаризм, если с ним не бороться, может восторжествовать где угодно».

Кадр из фильма 1956 года, режиссер Майкл Андерсон Foto: Ekrano nuotr.

5) Наконец, отметим, что многие из рассуждений Оруэлла (например, о войне, как о способе избавляться от избытков материальных благ) менее популярны, чем его описания новояза, системы тотального контроля, таинственной фигуры «Большого брата» и «двухминутки ненависти». В массовом сознании «1984» стал синонимом тоталитарной системы, которая подавляет человеческую свободу и любые ее проявления, а также полностью искажает реальность для сохранения контроля над людьми. Роман остается востребованным, потому что он описывает общие признаки потери обществом свободы, а также связанные с этим ужас и безысходность. Этот роман используют пропагандистские системы различных стран, чтобы подчеркнуть негативные стороны оппонентов. Это же сделала и Мария Захарова, напомнив в конце своего выступления про «культуру отмены» в западных странах.

Вердикт: в ответ на вопрос студента глава пресс-службы МИД РФ по сути предложила воспользоваться старым и испытанным приемом Кремля - сказать, что на самом деле проблема в «Западе». Для этого Марии Захаровой пришлось очень сильно исказить смысл антиутопии «1984», но текст книги и существующие письма и другие произведения Оруэлла почти полностью опровергают ее слова. Роман «1984» описывает возможную тоталитарную систему, причем по сюжету романа эта система существует по всему миру. Единственное относительно верное утверждение Захаровой – это слова о том, что «1984» не описывает СССР. Это правда в том смысле, что Оруэлл пишет лишь об одной из трех тоталитарных держав – Океании, в которую по сюжету входит и Британия. Наш вердикт – частичная ложь.

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