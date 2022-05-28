Фейк: в Финляндии проходят массовые забастовки на фоне последствий антироссийских санкций

В социальных сетях появился видеосюжет, который рассказывает, что в Финляндии якобы проходят массовые забастовки на фоне последствий антироссийских санкций. На самом деле, забастовки, которые прошли в Финляндии, ничего общего с политикой правительства этой страны по отношению к Российской Федерации не имеют – люди требовали повышения зарплат, а забастовки планировались задолго до военного вторжения России в Украину. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Тезисы видео:

В Финляндии проходят массовые забастовки на фоне последствий антироссийских санкций. По мере обострения отношений между Финляндией и Россией, в первой все больше жителей выходит на улицы городов с протестными настроениями. Началу забастовок дали работники крупного деревоперерабатывающего концерна UPM: они потребовали от своего руководства отменить введенный запрет на импорт российской бумаги. С первого апреля в двухнедельную забастовку отправилась 25 000 финских работников системы здравоохранения, а с третьего мая к ним присоединилось 80 000 работников бюджетной сферы, начиная от учителей и заканчивая водителями общественного транспорта.

Комментарий Delfi.ru:

Автор видеосюжета манипулирует фактами: да, работники деревоперерабатывающего концерна UPM организовали забастовку. Забастовка началась в начале нынешнего года, задолго до начала войны России с Украиной и тем более задолго до того, как западные страны стали вводить против России санкции. Забастовка началась из-за спора об условиях и коллективных переговорах, который возник весной 2021 года. Руководство UPM желало ввести коллективные договоры по специфике бизнеса, чтобы договориться о гибких способах организации труда, рабочих часах и зарплате. Забастовка закончилась в конце апреля соглашением между профсоюзом рабочих и владельцами UPM.

Забастовка медсестер и сиделок в Финляндии действительно имела место, но опять-таки она никак не связана с войной России против Украины. Около 35 тысяч медсестер, сиделок в Финляндии присоединилось к забастовке, так как они недовольны низким, по их мнению, уровнем зарплат и плохими условиями труда. Хотя забастовка прекратилась, но профсоюзы работников системы здравоохранения продолжают требовать лучших условий труда и увеличения заработной платы.

Работники бюджетной сферы в Финляндии вышли на забастовку, так как добивались увеличения заработной платы, а не потому что, как утверждает автор видеосюжета, протестовали против ухудшения финско-российских отношений.

Вердикт:

Ряд забастовок, которые ,по словам автора видеосюжета, прошли либо проходят в Финляндии на фоне последствий антироссийских санкций, на самом деле с Россией либо санкциями против России, к которым присоединилось правительство Финляндии, ничего общего не имеют. Наш вердикт: видеосюжет является манипуляцией.

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