Фейк: война в Украине идет по "Плану Даллеса"

В социальных сетях появился видеосюжет, который рассказывает о том, что война в Украине идет по “Плану Даллеса” – в начале войны виновата не России, а США. Рассказываем, что “План Даллеса” – это миф, а войну с Украиной развязала именно Российская Федерация.

Тезисы видео:

“План Даллеса” предусматривает уничтожение 300 миллионов славян вместе с породнившимися с ними евреями. Евреев предполагается использовать для раскола славянских народов, а затем их ждет такая же участь. Сказано прямо и недвусмысленно. Потом скажут, что они не вписались в рынок. Вот цитата из плана: “Украинец будет думать, что борется против России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрел свободу, в то время как полностью попадает в зависимость от нас. То же будут считать и русские, что они отстаивают свои национальные интересы, возвращают отобранные у них земли и прочее. Все это будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за национальные идеалы. Мы не дадим ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных ценностей и традиций. Те национальные движения, которые стремятся вывести свои народы из-под нашего диктата, мы уничтожим огнем и мечом, как сделали это в Югославии, Сербии, Ираке”, – ведущий цитирует якобы положения “Плана Даллеса” (мы сохранили оригинальный текст выступления ведущего – ред.).

Комментарий Delfi.ru:

Видеосюжет представляет собой фрагмент авторской передачи “Права человека. Взгляд в мир” Евгения Новикова на белорусском телевидении, которая выходила в эфир телеканала “Беларусь 24“. 27 октября 2014 года программа была снята с эфира белорусского телевидения. В своей передаче Новиков делает ряд заявлений, которые основываются на конспирологических теориях, и во всех бедах и горестях обвиняет Соединенные Штаты Америки.

Новиков ссылается на Доктрину или “План Аллена Даллеса” (американского дипломата и разведчика, в 1953—61 годах, возглавлявшего Центральное разведывательное управление США – ред.), цитирует якобы фрагменты 20/1 СНБ США (“Задачи в отношении России”) от 18 августа 1948 (NSC 20/1 1948). Здесь можно подробно узнать, что на самом деле директива не имеет ничего общего с тем, что утверждает Новиков. Заодно можно ознакомиться с оригиналом и переводом директивы на русский язык.

Наши коллеги из издания provereno.media подготовили разбор того, как появился миф о якобы существовании зловещего “Плана Даллеса” по уничтожению и моральному разложению Советского Союза. Вкратце: ни “План Даллеса”, ни “Доктрина Даллеса” в действительности не существовали и не существуют. Все фразы “Плана Даллеса” можно найти в романе “Вечный зов” (издание 1981 года) советского писателя Анатолия Иванова. Еще один анализ того, как появился один из самых живучих конспирологических мифов в нынешней России – “План Даллеса” - подготовила редакция издания onliner.by. О “Плане Даллеса”, других мифах и теориях несуществующих заговоров против России можно узнать здесь. О том, что войну с Украиной развязал именно Кремль, можно прочитать здесь и здесь.

Вердикт:

Видеосюжет является пересказом ряда совершенно фантастически конспирологических теорий, неподтвержденных никакими фактами. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

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