Фейк: украинские беженцы сожгли дом, который им предоставили немцы

"Украинские беженцы в попытке сжечь российский флаг уничтожили целый дом, который им предоставили немцы", – это якобы подтверждает видеосюжет германского издания Bild. На самом же деле беженцы из Украины к пожару, который случился в начале 2021 года (!), не имеют никакого отношения. Видеосюжет - фейк.

Тезисы видео:

В русскоязычном сегменте социальных сетей стран Балтии появилось видео, которое якобы сняли журналисты германского таблоида Bild. Видеосюжет продолжительностью около 30 секунд повествует историю гражданки Германии, жительницы деревеньки Вульфен. Бегущая строка внизу видео сообщает: “украинские беженцы в Германии в попытке сжечь российский флаг уничтожили целый дом, который им предоставили немцы. Символика РФ настолько им не понравилась, что они решили избавиться от нее прямо на пороге жилья. Беженцы вынесли российский флаг на крыльцо и, с помощью „трансформатора Теслы”, эффектно подожгли его. Сначала все было по плану, однако позже пламя перекинулось на помещение. Оно было полностью охвачено огнем. При этом весь дом, который им предоставили немцы, сгорел дотла. На кадрах хозяйка жилища делится своими переживаниями от произошедшего”.

Комментарий Delfi.ru:

На самом деле журналисты издания Bild не являются авторами этого видеосюжета, украинские беженцы не имеют никакого отношения к пожару, который уничтожил дом героини сюжета. Натали Михальски, героиня сюжета, не является жительницей Вульфена, а живет в городке Остерхольц-Шармбек, которую от Вульфена отделяет около 300 километров. Возможно, что Натали Михальски привлекла внимание создателей липовой новости, которую приписали журналистам издания Bild, потому что пожар, уничтоживший ее дом, вызвал в 2021 году большой резонанс. Для того, чтобы помочь молодой девушке пережить потерю дома, на германской краундфандинговой платформе собирались денежные средства. За две недели до пожара рак унес жизнь матери Натали. Сбор денежной помощи начала Мелани Шнайдер, подруга Михальски.

Полный видеосюжет о Натали Михальски появился на портале и YouTube канале германского новостного агентства nonstopnews.de. В видеосюжете ничего не говорится об украинских беженцах - он рассказывает историю Натали Михальски. Более того, события происходят в 2021 году. Поток украинских беженцев возник после нападения Российской Федерации на Украину 24 февраля нынешнего года. Это также свидетельствует о том, что украинские беженцы не могут быть каким-либо образом причастными к событиям, запечатленным на видео.

Тридцатисекундный сюжет, который обвиняет украинских беженцев в поджоге дома, состоит из нескольких фрагментов разных видеосюжетов, найденных в социальных сетях и затем смонтированных. Здесь мы можем видеть неисправный трансформатор Тесла, пожар дома, историю Натали Михальски и ее отца.

Упоминаний пожара в Вульфене либо в городке Остерхольц-Шармбек на сайте таблоида Bild нет. Стоит отдельно отметить, что видео в социальной сети YouTube появилось 14 мая 2022 года - в тот же самый день, когда канал был создан. Больше никаких видео на канале нет, сам канал на данный момент насчитывает трех подписчиков. Все это свидетельствует о том, что канал в YouTube был создан только для распространения фальшивого видеосюжета об украинских беженцах, которые якобы подожгли дом приютивших их жителей Германии.

Точное происхождение фрагмента видео, которое демонстрирует, как от трансформатора Теслы загорается российский флаг, нам установить не удалось, однако с большой долей вероятности можно предположить, что его автором является студент из Чехии, который регулярно размещает в Инстаграме видео своих опытов с трансформаторами Теслы.

С разбором липового видеосюжета об украинских беженцах-поджигателях в Германии можно также ознакомиться у наших коллег из издания The Insider.

Вердикт:

В интернете уже появлялись видеосюжеты, авторство которых приписывалось журналистам британской телерадиокомпании BBC. На самом же деле эти сюжеты оказались грубой подделкой, созданной для того, чтобы распространить ложную информацию. Видеосюжет, который якобы сняли и опубликовали журналисты издания BILD, является такой же подделкой. Скорее всего, согласно замыслу его создателей, видео должно послужить разжиганию национальной розни. Наш вердикт – фейк.

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