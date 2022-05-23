Ложь: американские ученые проводили эксперименты на пациентах психиатрической больницы в Харькове

Пользователи в социальных сетях, в том числе в Литве, продолжают обсуждать один из видеосюжетов, который рассказывает о том, что европейские и американские ученые якобы тайно проводили эксперименты на пациентах психиатрической больницы в Харькове. Объясняем, что видеосюжет лживый, а доказательства, которые в нем используются – фальсифицированные.

Тезисы видео:

Пентагон проводил в Украине опыты на душевнобольных. В министерство обороны России рассекретили новые документы о работе биолабораторий, в которых фигурирует Харьковский психдиспансер (сообщает закадровый голос – Ред.).

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов (0.12 – 0.25 секунда сюжета – Ред.) – "лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. В базу данных стационара информация не вносилась, а персонал медицинских учреждений давал подписку о неразглашении".

Во главе центра разработки биооружия - чиновники из США и Евросоюза. Штаб-квартира научно-технологического центра располагалась в Киеве, филиалы - в Харькове, Львове, Грузии, Молдове и Азербайджане. Под прикрытием научных исследований испытывали патогены для массового уничтожения людей и домашних животных. Бубонная чума – крайне высокая смертность и скорость распространения, холера – приводит к быстрому обезвоживанию и мучительной смерти, туляремия – поражает лимфоузлы, кожу, легкие, слизистую глаз. Американские специалисты изучали возможность распространения инфекции через украинские реки, которые ведут к российскому побережью Азовского и Черного морей. На смертельные эксперименты у границ России США потратили около 350 миллионов долларов (сообщает закадровый голос – Ред.).

Комментарий Delfi.ru:

Материал представляет собой один из многочисленных сюжетов о том, что в Украине действовали лаборатории, в которых разрабатывалось биологическое оружие. Такие материалы обычно появляются в российских средствах массовой информации и в среде пророссийских блогеров. Доказательства, которые используются в таких сюжетах – фальсифицированные. И мы, и наши коллеги из различных изданий неоднократно обращали внимание на то, как при помощи липовых и фальсифицированных фактов создаются доказательства работ украинских ученых над этническим либо биологическим оружием. Посольство США в Украине неоднократно опровергало “создание военных биологических лабораторий” в Украине.

Хотя лаборатории существовали, ученые в них не занимались разработкой биологического оружия. Эксперты выдвигают предположения, что, обвиняя Украину в создании биологического оружия, Россия заранее пытается подготовить общество к тому, что сама попытается воспользоваться таким оружием. С подробным разбором мифа можно ознакомиться у наших коллег из STOPFAKE, EUVSDISINFO.EU и VOXUKRAINE.ORG.

Стоит отметить, что Украина имеет право проводить биологические исследования в целях обеспечения безопасности системы общественного здравоохранения и в других мирных целях. "Секретными американскими лабораториями”, о которых пишут пропагандисты, может быть “Украинский научно-технологический центр”, созданный в 1993 году в рамках Программы по уменьшению биологической угрозы. Сама программа направлена не на разработку биологического оружия, а на исследование способов борьбы с вирусами. За все время сотрудничества США инвестировали около 200 млн в развитие 46 лабораторий и медицинских учреждений в Украине.

Возможность создания и существования оружия, направленного на определенные этнические группы, отрицают как известные западные, так и российские ученые.

Подробный разбор видеосюжета о том, что американцы якобы проводили испытания на психически больных людях в Харькове, подготовили наши коллеги из STOPFAKE.ORG.

Вкратце: информация обо всех клинических испытаниях лекарственных средств, которые проводятся на территории Украины, не является секретной - ее можно найти в открытом доступе. Согласно данным сайта Государственного экспертного центра Минздрава Украины, „Информация о клинических испытаниях в Украине” на базе Харьковской областной клинической психиатрической больницы №3 проводились исследования лекарственных средств против шизофрении, болезни Альцгеймера, депрессии, биполярного расстройства и так далее. Это были исследования ІІ и ІІІ фазы, то есть пациенты принимали уже хорошо изученный препарат, потенциально эффективный от их болезни. Согласно ежегодному отчету Омбудсмена Украины о соблюдении прав и свобод человека в Украине за 2020 год, в Харьковской областной клинической психиатрической больнице №3 не было зафиксировано ни одного случая, когда пациенты больницы подвергались бы насильственным медицинским экспериментам.

Также следует отметить, что, согласно законодательству Украины, действует принцип добровольного информированного согласия участников медицинских исследований. Пациент принимает участие в исследовании только по собственному желанию после подписания информированного согласия.

Вердикт:

Доказательства, использованные в видеосюжете, таковыми считаться не могут, так как они фальсифицированы. Наш вердикт – ложь и манипуляция.

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