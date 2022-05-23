Фейк: правительство Германии начало фильтрацию украинских беженцев

Видео, в котором мужчина сообщает о том, что правительство Германии начало фильтрацию беженцев из Украины, – фейк.

Тезисы видео:

Правительство Германии приняло решение о фильтрации беженцев из Украины и намеревается начать процесс тщательной проверки движимого и недвижимого имущества беженцев.

"Касаемо машины хочу подчеркнуть, что если ваша машина не превышает 7 500 евро, то вы имеете право оставить ее себе и также получать социальные выплаты. Если она превышает 7500 евро, то вы обязаны ее продать и жить на эти средства", – заявляет автор видео (сохранен оригинальный текст видеосюжета – Ред.).

Комментарий Delfi.ru:

Видео впервые появилось в социальной сети TikTok. Его автором является мужчина, который ранее уже успел отметиться распространением липовой информации. Так, например, он записал и распространил несколько видео, в которых рассказывал о том, что ранее покинувшим Украину мужчинам требуется вернуться в страну в течение 15 дней - в противном случае им грозит тюремное заключение сроком 15 лет лишения свободы.

В Верховной Раде Украины действительно был законопроект №7265, который предлагал ввести ответственность для мужчин призывного возраста, выехавших из Украины и не вернувшихся во время военного положения. Однако глава фракции партии “Слуга народа” Давид Арахамия объявил, что партия не поддерживает этот законопроект, а поскольку партия “Слуга народа” обладает большинством в Верховной раде Украины, это значит, что закон в таком виде не будет принят. Статус законопроекта на сайте Верховной рады Украины – отправлен на доработку в профильный Комитет. Более чем очевидно, что закон в такой форме, в какой его предлагали создатели, принят не будет.

Нынешнее видео, о котором мы говорим, такая же липа и дезинформация, как и те, в которых мужчина рассказывал об ответственности для мужчин призывного возраста, выехавших из Украины и не вернувшихся во время военного положения.

Официальный Берлин не намеревается ограничивать либо останавливать поток украинских беженцев, которые ищут в Германии спасения от российского вторжения в Украину.

На сайте Федерального министерства труда и социальных вопросов Германии можно найти следующую информацию: С 1 июня беженцы из Украины, которые нуждаются в помощи, будут получать помощь и социальные выплаты в соответствии с Социальным кодексом (Sozialgesetzbuch), а не Законом о пособиях просителям убежища (Asylbewerberleistungsgesetz), как это было ранее. Считается, что люди, которые не могут покрыть свои расходы на проживание за счет собственного дохода или имущества, нуждаются в поддержке. При оценке потребности в помощи учитываются доходы и активы лица, если к ним действительно можно получить доступ. Не все доходы и активы человека учитываются; применяются различные исключения. Активы в Украине в настоящее время считаются недоступными. Поэтому они являются исключением.

Более чем очевидно, что ни о какой фильтрации, требованиях со стороны правительства Германии к украинским беженцам детально сообщать о своем имуществе в Украине либо стоимости автомобиля речь не идет. С подробным разбором этого видео также можно ознакомиться у наших коллег из издания STOPFAKE.ORG.

Вердикт:

Автор видеосюжета распространяет ложную и несоответствующую действительности информацию. Наш вердикт – фейк.

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