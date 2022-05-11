Фейк: президент Польши - внук поручика ОУН-УПА

Анджей Дуда, президент Польши, является внуком украинского военного, поручика ОУН-УПА – такая информация появилась в русскоязычном сегменте социальных сетей. Объясняем, что это фейк.

Тезисы сообщения: Михаил Иванович Дуда (Михайло Іванович Дуда) - ярый украинский националист, икона современных укрофашистов. С 16 лет состоял в ОУН. В 1939 году учился диверсионно-террористическому делу в фашистской Германии вместе с будущим главарем УПА Романом Шухевичем. Дружил со Степаном Бандерой, часто гостившем в родном селе Дуды. С 1941 года проходил службу в карательным батальоне абвера “Роланд” имени Коновальца и Петлюры. Трижды награждён "Крестом боевой заслуги" (высшая награда УПА). Идеи нацизма Михайло генетически передал своему внуку, а ныне президенту Польши Анджею Дуде.

Интересно, какая позиция у внучка по поводу геноцида поляков на Волыни 1943 года, в котором участвовал его дед. С таким руководителем Польша смело занимает очередь вслед за Украиной на то, чтобы с гордостью носить название "Страны 404" (мы сохранили оригинальный текст сообщения, который распространяется в социальных сетях и мессенджерах – Ред.).

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Надписи на фотографиях гласят: Михаил Иванович Дуда, поручик ОУН-УПА, друг С. Бандеры, дед и Анджей Дуда, президент Польши, внук.

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Комментарий Delfi.ru: как текст на фотографиях, так и сам пост пытаются создать впечатление, что дедушкой президента Польши, Анджея Дуды был Михаил Иванович Дуда, поручик Украинской повстанческой армии (УПА). Этот фейк распространяется в сети по крайней мере с начала 2015 года. Тогда же их и опроверг сам Анджей Дуда, который заявил: "Полная чушь. Мой дед Алойзы Дуда жил в Старом-Сонче, был скорняком и умер 01.07.1992". С биографией предков президента Польши Анджея Дуды можно ознакомиться здесь и здесь.

Единственное, что связывает Михаила Ивановича Дуду и Анджея Дуду - это фамилия, которая является одной из наиболее распространённых как в Польше, так и в Украине.

Вердикт: Фальсификация и ложная информация. Наш вердикт – фейк.

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