Манипуляция: Владимир Зеленский принимает наркотики и злоупотребляет алкоголем

В интернете появилось видео, которое в юмористической форме пытается доказать, что президент Украины то ли наркоман, то ли алкоголик. Мы выяснили, что видео является примитивной манипуляцией, а в наркотрафике кокаина в Россию оказались замешаны сотрудники российского министерства иностранных дел.

Тезисы видео: видео смонтировано из нескольких элементов: известной песни Бориса Гребенщикова "Подмога", видеокадров с Зеленским и фотографий водки "Путинка". Все это должно убедить зрителя в том, что президент Украины Владимир Зеленский то ли наркоман, то ли алкоголик.

Комментарий Delfi.ru: российские власти систематически, начиная с Владимира Путина, распространяют неподтвержденную информацию о том, что Владимир Зеленский, президент Украины, принимает наркотики либо является алкоголиком. Буквально несколько дней назад появилось видео, где якобы видно, что на рабочем столе Зеленского находятся наркотики.

Украинский Центр стратегических коммуникаций выяснил, что это видео подверглось манипуляциям и наркотики на рабочем столе президента появились в результате монтажа. В конце марта в сети уже обсуждалось видео, в котором Зеленский якобы заявил о том, что советует всем употреблять наркотики.

Наши коллеги из издания Детектор мифов выяснили, что видео - подделка. Кадры видео вырезаны из двух разных отрывков интервью. В одной части Владимир Зеленский говорит не о наркотиках, а о своей любви к кофе, а в - всем советует заниматься спортом. В результате обработки слово “тренировка” заменено на "наркотики". В аутентичной версии того же интервью Зеленский четко говорит, что не употребляет наркотики.

Самое любопытное, что доказательства причастности к наркотрафику кокаина (почти 400 килограмм стоимостью в 50 миллионов долларов) из Аргентины в Россию при помощи дипломатических каналов имеются против российских дипломатов. Аргентинские правоохранительные органы полагали, что к торговле наркотиками были причастны сотрудники посольства РФ. Предполагалось также, что в поставке наркотиков был замешан лайнер спецотряда “Россия”, который занимается перевозкой первых лиц российского государства. Подробно о том, как к контрабанде кокаина из Аргентины оказались причастны российские дипломаты и, скорее всего, представители ФСБ, можно прочитать здесь и здесь.

О том, какие мифы об Украине распространяют пророссийские СМИ, эксперты и блогеры, можно прочитать здесь и здесь.

Вердикт: создатели видеосюжета используют юмористические нарративы, чтобы распространить несоответствующую действительности информацию. Наш вердикт – манипуляция и ложь.

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