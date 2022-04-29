Фейк: полк "Азов" взял в заложники мирных жителей, которые прячутся на заводе "Азовсталь"

Телеграмм-канал "Военкор Астрахань" заявил, что полк "Азов" держит гражданских лиц в заложниках, а прокремлевские СМИ растиражировали это сообщение. Одновременно распространяется изображение и сопровождающий его текст, которые якобы опровергают тот факт, что большое количество гражданских лиц прячутся от российских атак на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Delfi.ru показывает, как кремлевская пропаганда путается в своих же нарративах.

Содержание сообщения: канал "Военкор Астрахань" перевел на русский язык пост командира "Азова" Дениса Прокопенко. Утверждается, что Прокопенко требует не уничтожать военные объекты, находящиеся под контролем "Азова", так как "он там (якобы) держит в заложниках гражданских лиц всех возрастов, включая детей". Говорится также, что Прокопенко просит обеспечить проход бойцов «Азова» по зеленому коридору, и для этого прикрывается заложниками.

Фейк: полк «Азов» взял в заложники мирных жителей, которые прячутся на заводе «Азовсталь» Foto: Ekrano nuotr.

Фейк: полк «Азов» взял в заложники мирных жителей, которые прячутся на заводе «Азовсталь» Foto: Ekrano nuotr.

Содержание фото и сопроводительного текста: на изображении скомбинированы снимки экрана – двух сообщений из Телеграмм-канала "Азов-Маріуполь", трех снимков экрана из разных видео, записанных "Азовом", и трех новостей из пророссийских медиа. В сопровождающем фото тексте утверждается: бойцы "Азова" лгут о том, что в убежищах под заводом "Азовсталь" прячутся сотни гражданских лиц, включая детей.

Комментарий Delfi.ru:

Сообщение от Дениса Прокопенко (командира полка "Азов") было опубликовано в Телеграмм-канале «АЗОВ - Маріуполь». Уточнить правильный перевод текста этого поста с английского может любой желающий, перейдя по ссылке. Delfi.ru переводит ключевые моменты так:

"Я командир полка «Азов» Денис Прокопенко. Я обращаюсь к мировым лидерам. Сейчас в Мариуполе, на металлургическом заводе «Азовсталь», укрываются сотни мирных жителей. Среди них - люди всех возрастов, женщины, дети, семьи защитников Мариуполя. Они прячутся в подвалах и бункерах от "русского мира". <…> Поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира организовать нормальный «зеленый коридор», обеспечить его безопасность и обеспечить немедленную эвакуацию и охрану мирных жителей, раненых солдат и тел погибших воинов, похоронить их с почестями".

Как видно из перевода, в оригинальном тексте нет ни слова о взятии заложников, а в перевод-обманку на канале "Военкор Астрахань" заложен один из основных военных нарративов Кремля – "Украина – нацистское государство" (эта ложь уже разоблачалась Delfi.ru). Ярким доказательством нацизма в Украине якобы выступает тот факт, что за Украину сражается "неонацистский" полк "Азов". Репутация у данного формирования действительно неоднозначная. Кремль сейчас ее использует для создания мифа о том, что "украинские нацисты" убивают мирных людей, в том числе, и в Мариуполе. Именно этот базовый нарратив подразумевается при переводе слов Дениса Прокопенко как де-факто заявления об удерживании заложников.

Эта ложь стала активно распространяться в сети Facebook, а также в пропагандистских СМИ и каналах (например, Рамзаном Кадыровым). 18 апреля в репортаже канала "УРАЛLIVE" были показаны трупы под завалами у стен городской больницы №4 (около "Азовсталь"), некоторых из них якобы держали в заложниках "азовцы". 19 апреля канал "WarGonzo" сообщил, что 120 гражданских, "ставших заложниками боевиков неонацистов", вышли из подвалов домов около "Азовстали".

В то же время канал "Война с фейками" опубликовал "разоблачение" поста и видеообращения Прокопенко (на украинском). Авторы "Войны с фейками" утверждают: "азовцы" лгут о том, что "тысячи" людей прячутся под "Азовсталь", так как 1) видеосообщение Прокопенко и видео с людьми из убежищ "сняты в разных местах", женщины и дети "не упоминают о том, что находятся на "Азовстали", а значит "видео могло быть снято в любом бомбоубежище Мариуполя"; 2) показанный бункер (во втором видео этого поста) мал для "тысячи человек"; 3) на видео с Прокопенко слишком тихо; 4) на предыдущих видео «азовцев» виден другой цвет стен (синий, а не зеленый); 5) на кадрах якобы видно естественный, а не искусственный свет; 6) гуманитарный коридор открывался, но никто не вышел; 7) захваченные "националисты" и глава ДНР утверждают, что гражданских заложников на территории завода нет, а Владимир Зеленский якобы не упомянул гражданских лиц, говоря про ситуацию на "Азовсталь". Объясняем по пунктам, почему это "разоблачение" вызывает серьезные сомнения.

1) Из предыдущих видео (например, здесь и здесь) командиров "Азова" видно, что они всегда предпочитают записывать свои видеообращения в одиночку или вдвоем, но не в помещениях, заполненных людьми.

2) В этом видео Денис Прокопенко на украинском говорит, что на территории "Азовсталь" скрываются сотни мирных жителей, а не тысячи, как утверждает "разоблачители". Соответственно, гражданских лиц может быть три или четыре сотни, а не "около тысячи".

3) Общая площадь завода "Азовсталь" – 11 кв. км, под заводом имеется разветвленная сеть подземных коммуникаций и несколько подземных убежищ. На этой карте видно, что на территории предприятия есть несколько убежищ, причем они раскиданы по территории предприятия. Таким образом, бойцы "Азова" могут не знать точное число мирных лиц, скрывающихся на заводе, и не иметь времени и возможности обходить всю сеть укрытий под промзоной и снимать видео из каждого убежища. К тому же внешний вид убежищ (стены, планировка) может различаться между собой.

4) Голубые стены (отличающиеся от зеленых на этом видео) могли также быть подвальными стенами городской больницы №4. Месяц назад Мариупольский городской совет в своем Телеграмм-канале писал о том, что медики продолжают оперировать людей в подвалах больницы.

5) В "разоблачении" утверждается, что на видео из убежища виден солнечный, естественный свет, а не искусственный (например, в тот момент, когда говорит девушка-подросток). Однако на видео можно разглядеть лампу на стене за девушкой. На кадрах с детьми видно, что они находятся в том же закрытом помещении с искусственными источниками освещения, некоторые из которых издают более теплый свет, некоторые – более холодный.

Фейк: полк «Азов» взял в заложники мирных жителей, которые прячутся на заводе «Азовсталь» Foto: Ekrano nuotr.

Фейк: полк «Азов» взял в заложники мирных жителей, которые прячутся на заводе «Азовсталь» Foto: Ekrano nuotr.

6) Тот факт, что люди в видео напрямую не упоминают, что находятся под "Азовсталь", нельзя рассматривать как серьезное доказательство того или иного факта. Однако на протяжении всего видео видно людей, одетых в форму предприятий "Метинвест" (видны вот в этой брошюре), к которым относится и "Азовсталь".

Фейк: полк «Азов» взял в заложники мирных жителей, которые прячутся на заводе «Азовсталь» Foto: Ekrano nuotr.

Фейк: полк «Азов» взял в заложники мирных жителей, которые прячутся на заводе «Азовсталь» Foto: Ekrano nuotr.

Надпись и эмблему "Метинвест" можно разглядеть и на куртке мужчины из третьего снимка экрана "разоблачения":

Фейк: полк «Азов» взял в заложники мирных жителей, которые прячутся на заводе «Азовсталь» Foto: Ekrano nuotr.

7) Формальное открытие гуманитарного коридора не всегда гарантирует возможность эвакуировать всех желающих. Несмотря на формальное объявление "зеленого коридора", люди могут бояться выйти из укрытия из-за страха обстрела с российской стороны или из-за угрозы минирования коридора. Одна из матерей на видео из убежища говорит, что ей важна "точная уверенность" в том, что она доедет, что ее не расстреляют и не тронут.

8) Авторы "разоблачения" ссылаются на слова главы ДНР Дениса Пушилина о том, что "нет подтвержденной информации, что гражданские лица удерживаются на «Азовстали»" (в новости от 4 апреля). В то же время они игнорируют заявление Пушилина от 11 апреля: "…некоторые люди еще буквально находятся в заложниках у ВФУ". Цитируя фразу Владимира Зеленского из интервью представителям украинских-онлайн медиа от 16 апреля о том, что "уничтожение [в Мариуполе] наших военных поставит точку на всех переговорах" (на этом моменте в видео), "Война с фейками" не упоминает о том, что Зеленский на протяжении всего интервью несколько раз говорит о гражданских лицах, которые не могут выбраться из Мариуполя (хотя не упоминает конкретно "Азовсталь").

9) Видео из убежища противоречит и сообщениям о том, что "украинские неонацисты удерживают мирных людей как заложников": и взрослые люди, и дети ведут себя естественно и без явного страха в присутствии снимающего видео, "заложники" свободно проходят мимо, некоторые люди говорят по-украински, некоторые – по-русски.

Вердикт: пророссийские СМИ и каналы в соцсетях распространяют противоречивую информацию о ситуацию в Мариуполе. Новости о "взятии заложников" бойцами «Азова» вписываются в давний нарратив Кремля о «бандах украинских неонацистов» и призван оправдать действия России на территории Украины в глазах россиян, а также потенциально возложить вину за любые военные преступления российских войск на "азовцев". Однако прокремлевские СМИ опровергают сами себя, параллельно утверждая, что мирных жителей под "Азовсталь" нет. Скорее всего, цель этих сообщений – скрыть ужасные гуманитарные последствия наступления российских войск на Мариуполь. Delfi.ru не имеет возможностей проверить информацию из зоны боевых действий в промзоне Мариуполя, однако мы можем утверждать, что в данном случае пророссийские нарративы противоречат сами себе, основываются на искажении и неверном переводе слов бойцов "Азова", а также не имеют серьезных доказательств. Наш вердикт – частичная ложь и отсутствующий контекст.

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