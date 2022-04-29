Частичная ложь и манипуляция: Канада тренировала боевиков-нацистов из полка "Азов" в Украине

11 апреля журналист канадского "Радио-Канада" Симон Кутю опубликовал расследование про участие бойцов полка "Азов" в канадской военной программе "Юнифаер". Ряд пророссийских СМИ отреагировали на этот материал следующими заголовками: "Власти Канады потратили около миллиарда долларов на тренировки бойцов "Азова"", "Radio-Canada: Оттава проводила обучение бойцов украинского нацбатальона "Азов"". 20 апреля это расследование упомянули на брифинге МИД РФ. Рассказываем, как российские СМИ и власти искажают расследование канадского журналиста.

Тезисы новостных сюжетов и брифинга МИД РФ:

1) Канадская программа Unifier ("Юнифайр") потратила около 1 миллиарда долларов на обучение «неонацистов из украинского националистического батальона "Азов".

2) НАТО/Запад/отдельные западные страны целенаправленно обучали бойцов-неонацистов в Украине, чтобы подорвать безопасность России.

Частичная ложь и манипуляция: Канада тренировала боевиков-нацистов из полка «Азов» в Украине Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Небольшое расследование Симона Кутю опубликовано на сайте Radio-Canada (Радио-Канада). В нем утверждается, что члены полка «Азов» могли участвовать в тренировках в рамках операции Unifier ("Объединитель"). Это военно-учебная миссия, в ходе которой с 2015 года Вооруженные силы Канады (ВСК) тренировали украинских военных, включая и членов Национальной гвардии Украины (НГУ). Обучение бойцов НГУ проходило с 20 февраля 2019 года по 13 февраля 2022 года в городе Золочев во Львовской области. На фотографиях с учебного мероприятия на формах двух военных видны нашивки полка "Азов", на другой фотографии с того же тренинга на форме одного из солдат видна нашивка, очень похожая на эмблему 14-й добровольческой пехотной дивизии СС "Галиция". В расследовании ставится вопрос о том, знали ли командование операции и официальная Оттава об участии в тренировках лиц, которые, судя по всему, связаны с "Азовом". Министерство обороны Канады утверждало, что служащим ВСК было приказано не тренировать бойцов "Азова" и что "Азов" не мог систематически участвовать в обучении. Ответственность за отбор военнослужащих для тренингов лежала на украинских властях, однако представитель НГУ заявил, что в то время, когда были сделаны фотографии, "Азов" не тренировался в Золочеве, и что такие нашивки – не часть формы бойцов. В пресс-релизе самого "Азова" от августа 2021 года было отмечено, что 35 членов "Азова" прошли тренировку.

Очевидно, что громкие заголовки прокремлевских СМИ искажают расследование канадского журналиста. Например, утверждение о том, что "значительная часть … средств пошла на финансирование запрещённого в РФ нацистского полка "Азов"", никак не подкрепляется самой статьей Симона Кутю. Заголовок "Канада открыто призналась в финансировании украинского нацистского полка" на том же новостном портале также по сути противоречит тому, что написано в расследовании. Вводят читателей в заблуждение и новостные заметки здесь, здесь и здесь. В них опускаются важные элементы расследования и искажается позиция автора текста. В расследовании речь идет об ограниченном количестве бойцов "Азова", возможно участвовавших в обучении (около нескольких десятков). Кутю также не утверждает, а ставит вопрос о том, насколько систематическим мог быть допуск членов полка "Азов" к тренировкам. Однако пропагандистские СМИ преподносят то, что можно считать недосмотром канадских военных, как целенаправленную натовскую систему подготовки неонацистских боевиков в Украине. К тому же, в подобных "новостях" умалчивается главное: сам автор расследования подчеркивает, что российская пропаганда использует истории про национализм бойцов "Азова", чтобы оправдать свое вторжение в Украину и бомбардировку роддома в Мариуполе.

Выгодная Кремлю интерпретация расследования канадского журналиста была поддержана МИД РФ. В ходе своего очередного еженедельного брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова сказала: "Радио-Канада … обнародовало материалы с доказательствами того, что Оттава использовала свою военную программу на Украине - Unifier - для подготовки нацистcких боевиков и радикалов, в том числе из подразделения "Азов"", – сказала представитель МИД, добавив – "Мы говорили об этом на протяжении 8 лет". Отметим, что Unifier действует только 7 лет. "Многие так называемые курсанты, проходившие обучение по натовским стандартам, … открыто использовали нацистскую символику на шевронах, однако канадские официальные лица закрывали на это глаза", – заявила представитель МИД, хотя в расследовании говорится только о трех подтвержденных случаях участия "азовцев". Мария Захарова также утверждает, что "натовские курсанты" теперь участвуют в пытках и расправах над теми, кто "уличен в нормальном отношении к Украине". Слова представителя МИД также были растиражированы и частным пропагандистским СМИ "Царьград-ТВ".

Заявления МИД так же, как и новостные заметки прокремлевских СМИ, специально упрощают и искажают результаты расследования Симона Кутю. Излюбленный Кремлем прием пропаганды – взять факт (некоторые бойцы "Азова" могли участвовать в тренингах канадцев) и интерпретировать в выгодном для Москвы свете. Пропаганда увязывает эти факты с тем, в чем Владимир Путин давно пытается убедить мир: "НАТО угрожает России" (мы разоблачали это здесь), "Украиной управляют нацисты" (разоблачение здесь, а также нашими коллегами из EUvsDisinfo - здесь), а "весь полк "Азов" – неонацистские боевики" (о том, почему это не совсем верно, читайте тут). В итоге расследование канадского журналиста используется, чтобы подтвердить "правоту" Кремля ("а мы вас предупреждали").

Вердикт:

Пророссийские СМИ и МИД РФ сильно исказили материал журналиста "Радио-Канада": они преувеличили число военных полка "Азов", участвовавших в тренингах операции Unifier, а также систематичность их участия. Главное же искажение – это попытка представить недосмотр со стороны канадских военных, как часть систематической угрозы в адрес России со стороны НАТО/Запада, якобы тренирующих "нацистских боевиков" в Украине. Наш вердикт: частичная ложь и манипуляция.

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