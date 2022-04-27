Манипуляция: немцы поддерживают российское вторжение в Украину

В социальных сетях распространился видеосюжет, который рассказывает о том, что жители Германии массово выходят на митинги в поддержку России и Путина во всех городах страны. Мы выяснили, что авторы видео манипулируют зрителями, а о массовых митингах в поддержку России не может быть и речи.

Тезисы видео:

1) 0.00 – 0.20 минута сюжета – "немцы встают за Россию во всех городах Германии";

2) 1,10 – 1,20 минута сюжета – "девочка, на которую две недели назад напали два украинских беженца, до сих пор в больнице".

Комментарий Delfi.ru:

Сюжет представляет собой пересказ репортажа журналистки российского издания "Взгляд", которая приняла участие в одном из пророссийских митингов в Германии. Как репортаж журналистки издания "Взгляд", так и видеосюжет с пересказом ее текста – одна большая манипуляция.

Беспристрастный и большой репортаж о том, как выглядят пророссийские митинги в Германии, подготовили наши коллеги из разных изданий. Ознакомиться можно здесь и здесь. После вторжения России в Украину в Германии под российскими флагами прошел один небольшой – в федеральной земле Рейнланд-Пфальц – и два крупных автопробега: в Бонне и в Берлине (около 900 человек и 400 автомобилей).

В последнем, самом крупном, участвовали, по данным полиции, около 400 машин. Автопробег во Франкфурте-на-Майне запретили, там разрешили только демонстрацию. Во Франкфурте на демонстрацию должно было прийти до двух тысяч участников, однако на площади перед зданием Старой оперы было, по оценкам полиции, не более 800 участников. Это не считая тех еще примерно 300 человек, которые пришли туда же протестовать против пророссийской акции – с украинскими флагами.

Чуть позже на двух других площадях в центре Франкфурта состоялись две акции в поддержку Украины. В общей сложности полиция Франкфурта насчитала около 2 500 участников.

Автор видеосюжета делает совершенно ложное обобщение, когда заявляет, что "немцы встают за Россию во всех городах Германии". Количество немцев и жителей Германии с пророссийской позицией, которые поддерживают войну в Украине, более чем минимальное. Подавляющее большинство людей в Германии осуждает российскую агрессию. На митинги против войны в Украине вышли сотни тысяч немцев, а не одна-две тысячи, как в случае с пророссийскими митингами. По данным организаторов акции в Берлине, изначально ожидавших примерно 20 000 участников, она собрала даже полмиллиона человек. В любом случае, эта демонстрация стала одной из крупнейших в новейшей истории Германии.

Согласно данным государственной статистики на конец 2020 года, в Германии проживает около 235 000 граждан России. Согласно статистике, до вторжения России в Германии проживало около 135 000 украинцев, но после вторжения России в Украину 24 февраля прибыло еще около 300 000 человек.

Сообщение о том, что в больнице до сих пор находится русская девушка, на которую якобы напали украинские эмигранты, скорее всего фейк, сродни делу “девочки Лизы”. И, скорее всего, является такой же ложной информацией, как и история о том, что в результате избиения украинскими беженцами погиб русскоязычный подросток. Полиция города Ойскирхена — это город в Северной Рейн-Вестфалии, недалеко от Бонна — опровергла слухи о том, что в результате избиения украинскими беженцами погиб русскоязычный подросток. Как и слухи о том, что такое избиение вообще имело место. Эти слухи активно распространялись последние дни в соцсетях. В полиции предполагают, что «фейк» был вброшен специально с целью разжигания ненависти.

Более того, женщина, рассказавшая о якобы имевшем место нападении „украинских беженцев” на 16-летнего молодого человека в городе Ойскирхен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), призналась, что эта история „оказалась неправдой”.

Вердикт:

Видеосюжет является манипуляцией и никоим образом не может служить подтверждением того, что немцы массированно поддерживают Россию и российскую агрессию против Украины. Наш вердикт – манипуляция.

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